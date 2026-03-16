令和７年度 県立広島大学 卒業式・専攻科修了式・大学院学位記授与式について

写真拡大 (全3枚)

広島県公立大学法人

令和７年度の県立広島大学卒業式、専攻科修了式及び大学院学位記授与式を次のとおり開催します。


是非、 貴メディアでのご取材・ご紹介をお願いいたします。



１　三原キャンパス



（１）日　時　令和８年３月18日（水） 10:30～12:00


（２）場　所　三原市芸術文化センターポポロ（三原市宮浦2-1-1）　


（３）卒業者・修了者


　　　卒業者186名、修了者25名　計211名


（４）連絡先


　　　県立広島大学三原キャンパス事務部 事務長（兼）総務課長　


　　　高沖 恭子(たかおき きょうこ)（電話：0848-60-1120）



　　　　　昨年度の三原キャンパス卒業式の様子






２　庄原キャンパス　


（１）日　時　令和８年３月19日（木） 10:00～11:30


（２）場　所　庄原市民会館（庄原市西本町二丁目17番15号）


（３）卒業者・修了者


　　　卒業者134名、修了者18名　計152名


（４）連絡先


　　　県立広島大学庄原キャンパス事務部 事務長（兼）総務課長


　　　藤原 隆行(ふじわら たかゆき)（電話：0824-74-1000）



　　　　　昨年度の庄原キャンパス卒業式の様子





３　広島キャンパス


（１）日　時　令和８年３月25日（水） 10:00～11:30


（２）場　所　県立広島大学広島キャンパス 大競技室（広島市南区宇品東1-1-71）


（３）卒業者・修了者


　　　卒業者208名、修了者45名　計253名


（４）連絡先


　　　県立広島大学本部総務課長　


　　　上田 久仁(うえだ ひさひと)（電話：082-251-5178）



　　　　　昨年度の広島キャンパス卒業式の様子