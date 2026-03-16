令和７年度 県立広島大学 卒業式・専攻科修了式・大学院学位記授与式について

広島県公立大学法人

令和７年度の県立広島大学卒業式、専攻科修了式及び大学院学位記授与式を次のとおり開催します。

是非、 貴メディアでのご取材・ご紹介をお願いいたします。

１ 三原キャンパス

（１）日 時 令和８年３月18日（水） 10:30～12:00

（２）場 所 三原市芸術文化センターポポロ（三原市宮浦2-1-1）

（３）卒業者・修了者

卒業者186名、修了者25名 計211名

（４）連絡先

県立広島大学三原キャンパス事務部 事務長（兼）総務課長

高沖 恭子(たかおき きょうこ)（電話：0848-60-1120）

昨年度の三原キャンパス卒業式の様子

２ 庄原キャンパス

（１）日 時 令和８年３月19日（木） 10:00～11:30

（２）場 所 庄原市民会館（庄原市西本町二丁目17番15号）

（３）卒業者・修了者

卒業者134名、修了者18名 計152名

（４）連絡先

県立広島大学庄原キャンパス事務部 事務長（兼）総務課長

藤原 隆行(ふじわら たかゆき)（電話：0824-74-1000）

昨年度の庄原キャンパス卒業式の様子

３ 広島キャンパス

（１）日 時 令和８年３月25日（水） 10:00～11:30

（２）場 所 県立広島大学広島キャンパス 大競技室（広島市南区宇品東1-1-71）

（３）卒業者・修了者

卒業者208名、修了者45名 計253名

（４）連絡先

県立広島大学本部総務課長

上田 久仁(うえだ ひさひと)（電話：082-251-5178）

昨年度の広島キャンパス卒業式の様子