「悪口」や「愚痴」などネガティブなことばが持つ、思いがけない特徴や機能『悪いことばの力』発売（3/18）。

株式会社 大和書房

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『悪いことばの力』（和泉 悠 ：著）を2026年3月18日に発売いたします。

「悪さ」を通して改めてことばと向き合う

悪いことばが悪い理由は、「感情」ではなく「力関係」をみるとよくわかる。

ことばの使い方に迷う、大人のための言語哲学の本。



・「うざい、ダサい」は絶対に悪口？

・「かわいい」と褒めたはずが失礼に？

・「近頃の若者は」がダメな本当の理由は？

・「私なんて…」の自虐は危険？

ことばに対して、権力関係という枠組みを使うと、

比較的すっきりとした見通しを立てられます。

どこを押せばどこが動くのか、どこを回せばどこが光るのか、

という仕組みが明らかになるのです。

――「はじめに」より

目次

パート１ ファンダメンタルズ

第１章 ことば

第２章 こころ

第３章 悪さ

パート２ 悪口の正方形

第４章 悪口

第５章 自虐

第６章 自慢

第７章 褒め

パート３ 悪いことばに向き合う

第８章 悪い愚痴

第９章 悪い呼称

第10章 悪い一般化

第11章 悪い誘導

著者略歴

和泉 悠（いずみ・ゆう）

1983年生まれ。University of Maryland, College Park, PhD（博士号）。

現在、南山大学人文学部人類文化学科准教授。南山大学言語学研究センター長。

専門分野は、言語哲学、意味論。特に日本語と英語を比較しながら名詞表現を研究。

言語使用の倫理的帰結についての研究も行う。

著書に『悪口ってなんだろう』（ちくまプリマー新書）、『悪い言語哲学入門』（ちくま新書）、

『名前と対象 固有名と裸名詞の意味論』（勁草書房）などがある。

書籍概要

書名 ：悪いことばの力

著者 ：和泉 悠

発売日：2026年3月18日

判型 ：四六判

頁数 ：256ページ

定価 ：1,870円（税込）

発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp