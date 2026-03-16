coody「coodyエアテントAurora Mini」公式サイトにて一般販売開始

株式会社W&W

合同会社COODY（所在地：東京都）は、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて多大なるご支援をいただいたcoodyエアテントAurora Miniを、公式サイトにて一般販売開始いたしました。

360°の開放感、ポリコットンによる上質な空間設計、数分で誰でも簡単に美しく設営できるエアポール構造をそのままに、扱いやすい4mクラスへ凝縮した“待望のミニモデル”として登場です。

■ COODY エアテント Aurora Mini とは

コンパクトなのに、しっかり快適。ソロ～デュオキャンプにちょうどいいエアフレームテント

Aurora Miniは、COODYの人気エアテント「Auroraシリーズ」のコンパクトモデル。

エアフレーム構造により設営が非常に簡単で、キャンプ初心者からベテランまで快適に使える設計です。

シンプルで洗練されたデザインは、キャンプサイトに自然に溶け込みながらも存在感を放ちます。

ドアと窓をすべて開放すれば、周囲を包み込むような美しい景観が広がります。

透き通る天井からは青空や星空、月明かりまでを見上げることができ、Aurora mini は特別なリビング空間でありながら、まさに“自然を感じる劇場”のような体験をもたらします。

■エアフレーム構造で、驚くほど簡単設営

Aurora Miniは、ポールの代わりに空気で支えるエアフレーム構造を採用。

ポンプで空気を入れるだけでフレームが立ち上がり、短時間で設営が完了します。

・重たいポールを組み立てる必要なし

・設営時間を大幅に短縮

・初心者でも簡単に設営可能

設営のストレスを減らし、キャンプの時間をより楽しむことができます。

■Aurora Miniの特徴

・6面に配置された窓が、明るさと開放的な空間を生み出す

・フロアシートは取り外し可能で、シーンに応じた使い方ができる

・TPU窓・メッシュ窓・防風幕の3タイプのウインドウで、季節や天候に合わせた調整が可能

・フライシートが標準で付属し、急な雨や天候の変化にも対応

・ポリコットン素材を使用し、柔らかく落ち着いた光に包まれる上質な空間を演出

・拡張や連結に対応しており、ソロからファミリーまで幅広いスタイルで使用可能

・薪ストーブ用ホールを備え、寒い季節のキャンプでも安心して使用できる

・コンパクトながら広がりを感じる4m設計で、デイキャンプにも最適

ドッキング機能で自由に拡張可能

別売りのコネクターを使えばジッパー接続に対応したcoody製品と接続可能

AuroraとAuroraMiniを連結、Auroraの床を外しシェルターとして自由に使えるリビングに、接続したAuroraMiniを寝室スペースとして活用。

3種類のウインドウデザイン

シーンに合わせて選べるよう、3種類のウインドウデザインをラインナップしています。

・ポリコットンウィンドウ(標準装備×4)

・メッシュウィンドウ(標準装備×4)

・TPUウィンドウ(別用品の使用が必要です)

TPU素材の大窓も4枚付属。ファスナー式で簡単に脱着でき、寒い日でも明るく暖かい室内を保ちます。使用しない時は取り外して収納可能です。

※サイズ詳細は公式サイト(https://coody-jp.com/aurora-mini/)でご確認ください

■一般販売について

Makuakeにて先行販売だったcoody エアテント Aurora Miniですが、このたび公式サイトにて一般販売を開始いたしました。いつでも購入いただける体制が整いました。

▼公式サイト

https://coody-jp.com/aurora-mini/

■製品情報

▼公式サイト

https://coody-jp.com/aurora-mini/

■coodyについて

coodyのエアテントは、ポンプで空気を入れるだけの簡単設営。

初心者や女性でも安心して使え、広々とした快適空間で家族や友人とゆったり過ごせます。設営や撤収の手間を減らし、大切な人との時間を存分に楽しめるのも魅力。さらに、耐風・防水性に優れた高品質な素材を採用しているため、どんな天候でも快適に過ごせます。上質なグランピングスタイルを気軽に体験し、特別な思い出を。

coody公式サイト(https://coody-jp.com/)

■国内サポート体制

coodyは国内カスタマーサポートを完備しており、修理対応、不具合相談はもちろん、テント設営の相談にも対応しています。

安心してご利用いただける体制を整えておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▼カスタマーサポート

https://coody-jp.com/cs/

会社概要

会社名：合同会社COODY（COODY JAPAN）

所在地：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6-16-8 桂ビル3F

資本金：1,000万円

代表：金中 予哉

設立：2024年

事業内容：アウトドア用品の企画・輸入・販売

公式サイト：https://coody-jp.com/

問い合わせ：https://coody-jp.com/toiawase/

※合同会社COODYは株式会社W＆Wのグループ会社です。