【新刊】真面目に笑って、真面目に泣ける“ヒューマンコメディ”『片仮名のラーメンテイ　～借金取り立て解消策』が全国書店にて発売。

株式会社パレード

■書籍について

『片仮名のラーメンテイ ～借金取り立て解消策』（著：倉田周平）

寂れゆく商店街の片隅で、 今日もなんとか暖簾を出している「ラーメンテイ」。

店主は七十八歳。

亡き婿、病を抱える娘、働き始めた孫たち――

それぞれの事情を抱えながら、店を愛する気持ちは同じです。

そこへ現れたのは、細身のスーツに身を包んだ、見慣れない男。

差し出された名刺には、にこやかな社名。

「ニッコニコファイナンス 融資課長兼 非常時顧客対応班長」

穏やかとも冷酷ともつかぬその存在が、

ラーメンテイの、そして木原家の運命に波紋を広げていきます。

借金、老い、病、家族の葛藤、そして商店街の衰退といった

現代社会が抱える課題を背景にしながらも、

ユーモアと人情味あふれる倉田流の語り口が、どこか懐かしく、

「感謝すること」「生きること」「続けること」の尊さを問いかける一冊となっています。

■著者プロフィール

倉田周平（くらた・しゅうへい）

本名・渡邉和彦

1955年3月広島県福山市神辺町生まれの東京育ち。

早大理工学部応用化学科卒業。

総通東京デザインスクールコピーライティング専科卒業。

日本脚本家連盟育成会、日本中央文学会会友及び、放送大学教養学部科目履修生等を経て文筆活動。

近代文芸社刊書籍出版、パレード刊書籍出版及び、電子書籍出版あり。

1997年NHK札幌シナリオ募集奨励賞。

1998年コスモス文学会奨励賞。

1999年NHK広島シナリオ佳作受賞。

■書籍情報

書籍：片仮名のラーメンテイ ～借金取り立て解消策

著者：倉田周平

出版社：パレード

発売日：2026年3月16日

ISBN：978-4-434-37595-8

仕様：四六判/並製/260ページ

定価：1,100円（本体1000円+税10%）

Paradebooks：https://books.parade.co.jp/category/genre01/978-4-434-37595-8.html

Amazon：https://amzn.asia/d/0iG1p0Yx

■出版社情報

母体である株式会社パレードはデザイン制作会社。プロの技術と知識により、優れたデザインと高い品質であなたの本づくり＆出版をトータルサポートします。



パレードブックス

URL：https://www.p-press.jp

TEL：0120-123455

Mail：paradebooks@parade.co.jp



パレードブックスの書籍紹介

URL：https://books.parade.co.jp

【会社概要】

商号：株式会社パレード

大阪本社：大阪府大阪市北区浮田1-1-8

東京支社：東京都千代田区西神田2-8-5 SHONENGAHO-1 5階

代表取締役：原田直紀

設立：1987年10月20日

資本金：4000万円

事業内容：広告企画・アートディレクション、グラフィックデザイン全般、Webサイト企画・制作、出版事業『パレードブックス』