【新刊】真面目に笑って、真面目に泣ける“ヒューマンコメディ”『片仮名のラーメンテイ ～借金取り立て解消策』が全国書店にて発売。
■書籍について
『片仮名のラーメンテイ ～借金取り立て解消策』（著：倉田周平）
寂れゆく商店街の片隅で、 今日もなんとか暖簾を出している「ラーメンテイ」。
店主は七十八歳。
亡き婿、病を抱える娘、働き始めた孫たち――
それぞれの事情を抱えながら、店を愛する気持ちは同じです。
そこへ現れたのは、細身のスーツに身を包んだ、見慣れない男。
差し出された名刺には、にこやかな社名。
「ニッコニコファイナンス 融資課長兼 非常時顧客対応班長」
穏やかとも冷酷ともつかぬその存在が、
ラーメンテイの、そして木原家の運命に波紋を広げていきます。
借金、老い、病、家族の葛藤、そして商店街の衰退といった
現代社会が抱える課題を背景にしながらも、
ユーモアと人情味あふれる倉田流の語り口が、どこか懐かしく、
「感謝すること」「生きること」「続けること」の尊さを問いかける一冊となっています。
■著者プロフィール
倉田周平（くらた・しゅうへい）
本名・渡邉和彦
1955年3月広島県福山市神辺町生まれの東京育ち。
早大理工学部応用化学科卒業。
総通東京デザインスクールコピーライティング専科卒業。
日本脚本家連盟育成会、日本中央文学会会友及び、放送大学教養学部科目履修生等を経て文筆活動。
近代文芸社刊書籍出版、パレード刊書籍出版及び、電子書籍出版あり。
1997年NHK札幌シナリオ募集奨励賞。
1998年コスモス文学会奨励賞。
1999年NHK広島シナリオ佳作受賞。
■書籍情報
書籍：片仮名のラーメンテイ ～借金取り立て解消策
著者：倉田周平
出版社：パレード
発売日：2026年3月16日
ISBN：978-4-434-37595-8
仕様：四六判/並製/260ページ
定価：1,100円（本体1000円+税10%）
Paradebooks：https://books.parade.co.jp/category/genre01/978-4-434-37595-8.html
Amazon：https://amzn.asia/d/0iG1p0Yx
■出版社情報
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パレードブックス
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パレードブックスの書籍紹介
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商号：株式会社パレード
大阪本社：大阪府大阪市北区浮田1-1-8
東京支社：東京都千代田区西神田2-8-5 SHONENGAHO-1 5階
代表取締役：原田直紀
設立：1987年10月20日
資本金：4000万円
事業内容：広告企画・アートディレクション、グラフィックデザイン全般、Webサイト企画・制作、出版事業『パレードブックス』