【LDK A評価】ビオルチア ヘアミルクが『LDK the Beauty』2026年4月号でA評価を獲得！

株式会社ソーシャルテック

株式会社ソーシャルテック（本社：東京都新宿区、代表取締役：望月 亨）が展開するヘアケアブランド「Bio Lucia（ビオルチア）」の『ビオルチア ヘアミルク』が、本音のコスメ批評誌『LDK the Beauty』2026年4月号（2026年2月20日発売）において「A評価」を獲得いたしました。

■『LDK the Beauty』受賞内容

『LDK the Beauty』（発行：株式会社晋遊舎）は、「世界でただ1つ、コスメを本音で評価する雑誌」をコンセプトに、読者から絶大な信頼を得ている人気美容情報誌です。

編集部と専門家、そして複数のモニターが、あらゆるコスメやスキンケア製品を“消費者目線”で徹底比較・検証。その実力を多角的に評価する姿勢が支持されています。 そんな『LDK the Beauty』の検証企画において、『ビオルチアヘアミルク』が以下の通り、高い評価をいただきました。

掲載誌：『LDK the Beauty』2026年4月号（株式会社晋遊舎）

獲得評価：A評価

調査期間：2026年1月13日～2026年2月10日

調査方法：専門家による仕上がり・成分評価、および20～50代の複数モニターによる使用感調査

《誌面での評価ポイント》

1. 【配合成分】満点評価を獲得！注目のスキンケア成分を贅沢配合

4種の植物オイルをはじめとする美髪成分に加え、CICA*、グルタチオン、ナイアシンアミドなど、韓国美容界でも注目のスキンケア成分を配合している点が高く評価されました。また、「ツヤ」「補修」「しっとり」「サラサラ」のすべてを叶える成分構成が認められています。

*1 CICA：ツボクサエキス：配合目的:整肌成分

*2 グルタチオン・*3 ナイアシンアミド：配合目的:整肌成分

2. 【仕上がり・使用感】つけたてのやわらかさが朝まで続く

仕上がりと使用感の項目においても高評価を獲得しており、「仕上がりはしっとりやわらかく、まとまりも指通りもアップ」「パサつきなどマルチケアに」と評価され、寝る前のケアで翌朝まで続くやわらかな質感が実証されました。

『ビオルチア ヘアミルク』商品特長

毛髪診断士(R)との共同開発により誕生した「ビオルチア ヘアミルク」は、年齢とともに変化する髪の悩みに寄り添い、サロン品質の美髪へ導く洗い流さないトリートメントです。

韓国トレンドのスキンケア成分を贅沢配合

CICA*1、グルタチオン*2、ナイアシンアミド*3 に加え、レチノールやPDRN*4 など、韓国コスメで話題の美容成分を5種類配合。さらに5種のセラミド*5 や持続力の高い、吸着型ヒアルロン酸*6 が、髪の芯までたっぷりとうるおいを届けます。

*1 CICA：ツボクサエキス：配合目的:整肌成分

*2 グルタチオン・3ナイアシンアミド：配合目的:整肌成分

*4 PDRN：DNA-Na：配合目的:整肌成分

*5 5種のセラミド：配合目的:保湿剤

*6 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム：配合目的:保湿剤

4種の厳選植物オイルで艶やかな仕上がり

厳選した4種の植物オイルが髪をコーティングし、髪にハリやコシを与え、サロン級の美髪へと導きます。髪のごわつきや広がり、パサつきに悩む方におすすめです。

ドライヤーの熱を味方にするヒートプロテクト処方

熱に反応して髪を補修する2種類のヒートプロテクト成分*とオイルケラチンを配合。キューティクルの浮きを抑え、うねりや絡まりを防ぎながら「天使の輪」が輝くツヤ髪へ導きます。

*1 2種類のヒートプロテクト成分：γ-ドコサラクトン・メタスクワランポリマー(R)

*2 オイルケラチン：イソステアロイル加水分解ケラチン

*1*2：配合目的:ヘアコンディショニング剤

（「メタスクワランポリマー(R)」は株式会社成和化成の登録商標です。）

髪と地肌を想う5つの無添加処方

パラベン、サルフェート系界面活性剤、合成着色料、鉱物油、紫外線吸収剤フリーを実現。国内製造にこだわった高品質な処方と、上品な「フローラルホワイトの香り」で毎日のヘアケアを格上げします。

■商品概要

商品名：Bio Lucia（ビオルチア） ヘアミルク

内容量：120g

販売ルート ：公式オンラインショップ、各ECモール（Amazon、楽天市場、Qoo10など）

《 Bio Lucia公式ショップ 》

公式サイト：https://biolucia.jp/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/TOP/page/8180982C-99E4-4235-B4B6-79CCF532A0CB

楽天：https://www.rakuten.co.jp/biolucia/

Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/socialtech

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/socialtech/

公式Instagram：https://www.instagram.com/biolucia_official/

公式X：https://x.com/biolucia_chapup

お問い合わせ先

メールアドレス：info@biolucia.jp