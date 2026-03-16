株式会社100、HubSpot「2026 HubSpot AI PAC」参加企業に選出

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援と、業務基盤設計やAIを活用した業務自動化支援を行う株式会社100（本社：東京都世田谷区、代表取締役：田村慶、以下「100」）は、HubSpotが運営する「2026 HubSpot AI PAC（Partner Advisory Council）」への参加企業として選出されました。

Partner Advisory Council（PAC）とは

PACは、HubSpotがHubSpot Solutions Partnerの中から多様な視点や専門知識を持つ企業を選出し、HubSpotの製品開発やパートナープログラムの改善に向けた意見交換を行うためのアドバイザリーコミュニティーです。HubSpotはPACを通じてパートナーからの実務的なフィードバックを収集し、製品やGo-to-Market戦略の検討に活かしています。

AI PACについて

AI PACは、HubSpotのAI領域に関する議論を行うアドバイザリーグループです。参加企業はHubSpotのリーダーシップチームとのライブセッションやSlackでの継続的な議論を通じて、AI機能の活用や実務課題について意見交換を行います。

株式会社100が選出された背景

100はHubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援に加え、HubSpot運用を前提としたAI業務自動化の設計・実装を支援しています。エンタープライズ企業を中心に、CRM運用と業務基盤設計を含めたDX支援に取り組んできました。

具体的には、問い合わせ対応のAI自動化や、商談・ミーティング内容のAIサマリー生成など、CRMデータと業務プロセスを前提としたAI活用を支援しています。

AI機能への関心は高まっていますが、実際の現場ではCRMデータの整備や業務設計が追いつかず、AI活用が運用に定着しないケースも多く見られます。100ではHubSpot運用とAI workflowを組み合わせ、業務の中でAIを活用する設計に取り組んできました。

今後の取り組み

AI PACへの参加を通じて、HubSpot AIの実務活用に関する議論に参加し、HubSpotを活用する企業の現場で生じている課題や運用視点を共有していきます。HubSpot運用とAI活用をどのように組み合わせるかというテーマについて、パートナーの立場から意見交換に関わっていきます。

主な取り組みは次の通りです。

- HubSpot AIの実務活用に関する議論への参加- 日本企業のHubSpot活用およびAI導入に関する運用視点の共有- HubSpot運用とAI業務自動化に関する実務知見の整理と発信

株式会社100は、HubSpot運用とAI業務自動化を組み合わせた実務支援を通じて、企業のDX推進を支援しています。今後もHubSpotへの深いコミットメントを軸に、CRMとAIを組み合わせた業務活用の可能性を広げていきます。

代表取締役 田村慶からのコメント

AI PACメンバーへの選出を、心より嬉しく思います。株式会社100は『HubSpot × AI × DATA』をビジョンに掲げ、AIエージェントやBreezeを活用した業務支援に取り組んでまいりました。いまAIは『答える存在』から『一緒に動く存在』へと急速に変化しています。この変化の中で、日本の企業文化や商習慣に根ざした視点を、HubSpotのAI戦略にフィードバックすることは大きな意義があると考えています。グローバルなパートナーとの対話を通じて得られる知見を、日本のお客様のビジネス成長に還元してまいります。

■ 株式会社100（ハンドレッド）について

会社名：株式会社100（ハンドレッド、英文名称：100 Inc.）

代表者：代表取締役 田村 慶

所在地：東京都世田谷区代沢5丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立：2018年2月

事業内容：HubSpotを中心としたCRM導入・活用支援、AI活用を含む業務プロセ

ス設計および運用支援

株式会社100は、HubSpotを中心としたCRM導入・活用支援およびAI活用支援を行う企業です。HubSpotのソリューションパートナーとして、マーケティング・営業・カスタマーサポートを横断した業務設計と、CRM定着に向けた運用支援を提供しています。2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門の支援を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year（APAC）」を受賞し、2024年には「HubSpot Best Sourcing Partner in Japan」に選出されました。また、HubSpotユーザーコミュニティ「Japan HUG」の運営事務局として、国内におけるHubSpot活用とAI導入の促進に取り組んでいます。

会社概要：https://www.100inc.co.jp/company

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100（ハンドレッド）

担当：若本