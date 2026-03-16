健康経営を担う管理栄養士講師育成プログラムを開始

株式会社Smile meal

株式会社Smile meal（本社：東京都千代田区、代表取締役：渥美 まゆ美）は、健康経営分野で活躍できる管理栄養士の育成を目的とした「管理栄養士講師育成プログラム」の提供を開始いたしました。

近年、健康経営の普及に伴い、企業向けの健康セミナーや食事・栄養教育のニーズが高まっています。一方で、セミナー講師として活動したいと考える管理栄養士の中には、「何から始めればよいのか分からない」「講師としてのスキルをどのように身につければよいのか分からない」といった課題を抱えている方も少なくありません。

本プログラムは、セミナー講師として活躍したい管理栄養士に向けた、誰よりも選ばれるプロセミナー講師になるための育成プログラムです。

Smile mealがこれまで企業向け健康経営支援やセミナー実施を通じて培ってきたノウハウをもとに、実践的な講師スキルを体系的に学ぶことができます。

■ セミナー講師を目指す管理栄養士のための実践講座

管理栄養士として専門知識を持っていても、セミナー講師として企業や受講者に選ばれるためには、伝え方や講義構成、プログラム設計などのスキルが必要です。

本プログラムでは、

・セミナー講師としての基本スキル

・受講者に伝わる話し方

・行動変容を促すセミナー構成

・健康経営を意識した講義内容の設計

など、企業向けセミナーに必要なスキルを体系的に学ぶことができます。

セミナー講師として活動したい管理栄養士が、実践的な講師力を身につけることを目的とした講座です。

■ 実践を重視した講師育成

本プログラムでは、実際のセミナー登壇を想定した実践的な内容を取り入れています。

例えば、

・セミナー資料の作成方法

・講義構成の作り方

・受講者に伝わる説明方法

・企業向けセミナーの進行方法

など、セミナー講師として必要なスキルを総合的に学ぶことができます。

講義だけでなく実践を通して学ぶことで、管理栄養士が自信を持ってセミナー登壇できる講師へと成長することを目指します。

■ 健康経営を支える管理栄養士講師の育成

Smile mealでは、企業の健康経営支援として、健康セミナーや食施策プログラムを提供しています。

本講座を通じて企業向けセミナーを担う管理栄養士講師を育成することで、健康経営支援の質向上と全国対応体制の強化を目指しています。

今後も、管理栄養士の専門性を活かした社会的価値の高い活動を広げていきます。

■ 講座詳細

管理栄養士講師育成プログラムの詳細は、下記ページをご覧ください。

https://www.smile-meal.com/instructor_training_course/

■ 株式会社Smile mealについて

株式会社Smile mealは、「食を通して、おいしさと笑顔と健康を創り、社会に貢献する」をミッションに掲げる、管理栄養士を中心とした食のプロフェッショナルチームです。

健康を軸としたレシピ開発・商品開発・ケータリング事業を主軸に、料理撮影や動画制作までを一貫してワンストップで提供しています。また、食を切り口とした健康経営支援サービスを展開し、健康経営コンサルティング、食事・栄養セミナー、健康測定会、栄養相談会、料理教室などを実施。従業員のウェルビーイング向上および生産性向上に寄与する、実効性の高い食施策を実装しています。

■会社概要

企業名：株式会社Smile meal

所在地：東京都千代田区神田三崎町2-1-17 MC水道橋ビル3階

代表：代表取締役 渥美 まゆ美

設立：2016年11月

事業内容

・健康経営支援（健康経営コンサルティング、食事セミナー、健康機器測定会、栄養相談会、料理教室等）

・レシピ開発、商品開発

・料理撮影、動画制作

・弁当・ケータリング事業

・イベント・メディア出演

・食に関するイベントのプロデュース

・コラム執筆

・栄養価計算、アドバイス

・キッチンスタジオレンタル

公式HP：https://www.smile-meal.com/

■お問い合わせ先

Mail：kenko@smile-meal.com

担当：坂本 ひかる（管理栄養士／健康経営エキスパートアドバイザー）