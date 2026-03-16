ナレコムAI Chatbot、OpenAI最新モデル「GPT-5.4」「GPT-5.4 Pro」に対応

株式会社ナレッジコミュニケーション

株式会社ナレッジコミュニケーション（本社：千葉県市川市、代表取締役：奥沢 明、以下「ナレッジコミュニケーション」）は、法人向けSaaS型生成AI活用プラットフォーム「ナレコムAI Chatbot」において、OpenAI最新モデル「GPT-5.4」「GPT-5.4 Pro」に対応したことをお知らせします。

ナレコムAI Chatbotは、チャット、データ分析、社内文書検索等をワンプラットフォームで提供し、高いセキュリティ基準を備えた法人向け生成AIサービスです。今回のアップデートにより、ユーザーは用途に合わせて、OpenAI社の最新フロンティアモデルであるGPT-5.4,GPT-5.4 Pro を選択可能となり、高度な推論を要する業務やエージェント型ワークフローの構築業務を加速させることができます。

▼ナレコムAI Chatbot サービスサイト

https://www.knowledgecommunication.jp/product/narekomu-aiplatform.html

■新たに対応した生成AIモデル

今回のアップデートでは、OpenAI社の最新フロンティアモデルであるGPT-5.4シリーズに対応いたしました。各モデルの特性を活かし、用途に合わせて最適なモデルを選択していただけます。

・GPT-5.4

OpenAIの最新フロンティアモデル「GPT-5.4」は、プロフェッショナルワークに特化した最も高性能で効率的なモデルです。GPT-5.3 Codexの業界最高峰のコーディング能力とGPT-5.2の優れた推論能力を統合し、スプレッドシート作成、プレゼンテーション作成、ドキュメント作成など、あらゆる社内業務において大幅な性能向上を実現。ハルシネーション（誤情報）を従来比33%削減し、専門的知識作業のベンチマーク（GDPval）で83.0%を達成、投資銀行レベルのスプレッドシート作成で87.3%のスコアを記録しています。最大100万トークン（日本語で約150万文字相当）のコンテキストをサポートし、大量の社内文書を一度に処理できます。

・主な適用シーン：社内報告書・提案書作成、スプレッドシート・プレゼンテーション作成、社内問い合わせ対応、大量文書の要約・分析、画像・図表を含む資料の理解と説明

・GPT-5.4 Pro

「GPT-5.4 Pro」は、OpenAIが提供する最高峰のプレミアムモデルです。より多くの計算リソースを投入してより深く、より長時間思考することで、複雑な社内業務において一貫して最高品質の回答を提供します。複雑な数学・科学的分析タスク（FrontierMath Tier 4）で38.0%、高度な情報収集・統合タスク（BrowseComp）で89.3%、大学院レベルの専門問題（GPQA Diamond）で94.4%を達成。105万トークン（日本語で約158万文字相当）の大容量コンテキストをサポートし、膨大な社内資料を一度に深く分析できます。

・主な適用シーン：経営分析・市場調査、技術的課題解決、競合分析・技術調査、財務分析・投資判断支援、専門的な質疑応答、データパターン発見・異常検知

※参考：Introducing GPT-5.4 - OpenAI(https://openai.com/ja-JP/index/introducing-gpt-5-4/)

※引用：Introducing GPT-5.4 - OpenAI

■ナレコムAI Chatbotの料金プラン

ナレコムAI Chatbotは、スモールスタートが可能な料金体系を提供しており、生成AIを試したい部門から本格的な全社展開まで、幅広いニーズに対応可能です。費用は月額1 User 1,000円～から利用できるサービスとなっております。また、教育機関のお客様へは前払いの固定金額でご利用いただける「Educationプラン」をご用意しております。

料金プランの詳細は以下をご参照ください。

https://www.knowledgecommunication.jp/product/narekomu-aiplatform.html

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ナレッジコミュニケーション

Tel: 047-397-8897

Email: contact@knowledgecommunication.jp

株式会社ナレッジコミュニケーションについて

ナレッジコミュニケーションは、「破壊的イノベーションで世界の在り方を変える」というミッションを掲げ、「AI×クラウド事業」「VR・AR事業」「Education事業」の3つの領域で事業を展開しております。AIやDataを最大限に利活用するためのコンサルティング、システム構築・開発、運用サービスの提供を通じて、お客様のAX（AIトランスフォーメーション）を支援しております。

社 名： 株式会社ナレッジコミュニケーション

本 社： 千葉県市川市相之川4-6-5 フォーリーフ南行徳2F

代表取締役： 奥沢 明

設 立： 2008年11月13日

事業内容： クラウド＆AIの利活用コンサルティングや導入・開発支援、運用サポート等

URL： https://www.knowledgecommunication.jp/

※ 記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

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