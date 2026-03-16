【3月17日（火）開催】共催セミナー『～最新トレンドから次世代のスタンダードへ時代を勝ち抜く～ECアップデート大全』を開催

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、4社共催のオンラインセミナー『～最新トレンドから次世代のスタンダードへ時代を勝ち抜く～ECアップデート大全』を2026年3月17日（火）13時から開催いたします。

株式会社LeaguE/株式会社WUUZY（ECのプロ）/株式会社digdig/ZenGroup株式会社 の４社が、

3つの次世代戦略を徹底解説します。



視聴予約はこちら(https://www.ecnopro.jp/times/seminar-20260317)

セミナー概要

モノが売れない時代だからこそ、従来の販売モデルを根底から見直す「アップデート」が急務です。

多くのショップが、似たような商品の価格競争や、高騰し続ける広告費に頭を抱えています。

どれだけ努力しても利益が残らない「消耗戦」に陥っているケースは少なくありません。

これまでの延長線上にある古い手法にしがみついていては、

変化の激しい市場で生き残ることは非常に困難な状況と言えるでしょう。

本セミナーでは、そんな閉塞感を打破する「3つの次世代戦略」をプロの視点から伝授します。

まずは、独自の強みを作る「海外ブランドの発掘と独占販売」のノウハウ。

次に、多額の予算をかけずにファンを爆発的に増やし、売上を劇的に伸ばすための「SNS活用術」。

そして、国内市場の縮小に備え、システムを活用して低リスクで海外へ販路を広げる「越境EC」の成功法則について解説いたします。



今のやり方に限界を感じ、次の一手を探しておりましたら、‍ぜひご参加ください！

こんな方におすすめ

- 新規事業/ブランドを検討している方- 企画・開発ゼロで、ECブランドを立ち上げたい方- 自分だけのオリジナル商品/独占商品で事業をしたい方"- 企業感を薄くし、ファン化促進するSNS運用に興味がある方- Z世代の最新SNSトレンドをキャッチしたい方- 越境ECに興味がある方

視聴予約・セミナー詳細はこちら(https://www.ecnopro.jp/times/seminar-20260317)

登壇内容

■第1部（13:00～13:20）

奥西 篤紀（おくにし あつき）

株式会社WUUZY マーケティンググループ

“通用しない戦略”から脱却するためのECアップデート～人材×マーケティングで描く、持続的な売上成長～

広告費の高騰や競争激化により、従来のやり方では成果を出しづらい時代になっています。

これからのEC成長には、販売チャネルや商材特性、事業フェーズに応じた“戦略のアップデート”が不可欠です。本セッションでは、7,000名以上のEC専門人材が登録する「ECのプロ」に蓄積された知見をもとに、人材×マーケティングの視点から考える「成果を出し続ける戦略設計」を解説します。

さらに、支援現場の事例を通じて、今まさに“売上を伸ばすためにやるべきこと”を具体的にお伝えします。

■第2部（13:20～13:40）

熊谷 真聡 （くまたに まさと）

株式会社LeaguE マネージャー

新規事業や新商品をお探しの方必見！海外ブランド発掘 × 総代理ビジネス

低リスクで高収益を目指せる海外ブランド総代理ビジネスの全貌を公開します。

EC市場の拡大を背景に、いかにして独占的な商品を獲得し、在庫リスクを抑えて成功に導くか。

年間100件以上の交渉実績を持つLeaguEが、その秘訣と具体的なステップを余すことなくお伝えします。言語の壁を乗り越え、あなたも人気ブランドのオーナーになりませんか？

今すぐ新規事業を成功させたい方は必見です。‍

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■第3部（13:40～14:00）

楊 承峻

株式会社digdig 代表取締役

広告費なしで30万アプリDL（広告換算値3.6億円）売上50倍を達成した、明日から使えるSNS活用術

「SNSを頑張って運用しているのに、思うように売上に繋がらない…」その原因は、投稿の“見られ方”や“届け方”にあるかもしれません。

どれだけ魅力的な商品やクリエイティブを発信しても、ターゲットに届かず、共感を生まない発信では効果は出ません。

本セミナーでは、広告費ゼロで30万DL・売上50倍を実現したdigdigのSNS戦略をもとに、Z世代の心を掴むクリエイティブ設計、UGC活用による購買促進、そして明日から実践できるSNS活用ノウハウをわかりやすくご紹介します。

■第4部（14:00～14:20）

愼 時範（しん ときのり）

ZenGroup株式会社 ZenMarket国内営業チーム

業界最多導入のZenLinkで踏み出す、失敗しない越境ECの第一歩

国内EC市場の成長鈍化が懸念される今、日本企業にとって「越境EC」は避けて通れない戦略的選択肢となっています。しかし、言語・決済・物流といった高いハードルや、初期投資のリスクから二の足を踏む企業も少なくありません。

本講演では、導入実績業界最多を誇る「ZenLink」を活用し、いかに「ノーリスク」かつ「最短」で世界175ヵ国へ販路を広げるかを解説します。最大の特徴は、自社サイトにタグを1行挿入するだけで、300万人を超える海外会員へ即座にアプローチできる点にあります。

「初期・月額費用0円」で始められる具体的な仕組みから、通常3年かかる海外展開を1年に短縮するスピード戦略、そして国内取引と同じオペレーションで運用できる手軽さまで、実例を交えて公開。

越境ECで「失敗しない」ための第一歩を、具体的なステップとともに提示します。



※ご興味のあるパートのみ、ご視聴も可能です。（途中入室/退出可）

開催概要

日時：2026年3月17日（火）13:00～

参加方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料

備考：途中入退室可、参加者・アンケート回答者限定特典あり（個別相談・資料提供）

視聴予約はこちら(https://www.ecnopro.jp/times/seminar-20260317)

※申込フォーム入力後、メールにてご視聴用URLを送付いたします。

セミナーの詳細はこちら(https://www.ecnopro.jp/times/seminar-20260317)から確認してください。

問い合わせ先

株式会社LeaguE

メールアドレス：support@league-japan.com