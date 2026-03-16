名古屋大学推薦入試の過去問・面接から徹底分析！合格者とベテラン講師が語る「名大推薦　分析・対策講演会」

Loohcs株式会社

総合型選抜・推薦入試専門塾のLoohcs志塾は、名古屋大学の推薦入試対策をテーマとしたオンライン講演「名古屋大学推薦入試の過去問・面接から見える対策とは？」を、2026年3月25日（水）に開催します。

近年、国公立大学でも推薦入試や総合型選抜の導入が進んでおり、名古屋大学 においても一部学部で推薦入試が実施されています。

一方で、国公立大学の推薦入試では、

- 過去問の傾向- 面接で問われる内容- 大学が重視している評価ポイント

などを踏まえた対策が重要になります。

しかし、国公立大学の推薦入試は過去問や面接内容が公開されていない場合も多く、受験生や保護者にとって情報を得ることが難しいという課題があります。

本講演では、これまで難関大学の受験指導を行ってきた講師と、名古屋大学推薦入試に合格した講師が登壇。実際の合格者情報や過去問・面接内容をもとに、名古屋大学推薦入試の対策について解説します。

講演では、

- どのような対策を行えばよいのか- 大学はどのような受験生を評価しているのか

といった観点から、名古屋大学推薦入試の対策を具体的に紹介します。

開催概要

日時

2026年3月25日（水）19:00～20:00

形式

オンライン開催

講演内容

対象- 名古屋大学を志望している受験生・保護者- 国公立大学の推薦入試に興味がある受験生- 一般入試と推薦入試のどちらで受験するか検討している方

講演では、合格者と講師によるトーク形式で、以下の内容を解説します。

解説予定学部

- 名古屋大学推薦入試の過去問の特徴- 面接で実際に聞かれた質問- 大学が評価しているポイント- 推薦入試に向けて準備しておくべきこと

本講演では、現時点で情報共有が可能な以下の学部について解説します。

- 文学部- 経済学部- 工学部- 医学部 保健学科

現在も合格者から過去問や受験情報を収集しており、今後解説可能な学部が追加される予定です。

登壇者

難関大学受験の指導経験を持つベテラン講師と、名古屋大学推薦入試に合格した講師が登壇します。

申込方法

以下のページより申し込みできます。

Loohcs志塾とは

詳細を見る :https://loohcs-shijuku.com/campaign/p154097/

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。

運営：Loohcs株式会社

わたしたちは「すべての人を主人公に」をビジョンに掲げ、大学教養レベルを先取りしたリベラルアーツ学習と、社会で活きるスキルを実践的に学べるプロジェクト学習の2本を柱に、子どもたちが変化のきっかけをつかみ、自らの人生を「美しい物語」として語り合えるような場を創る事業を展開しています。

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/