「LegalOn」、プレイブック作成を支援するAIエージェントを強化

株式会社LegalOn Technologies

株式会社LegalOn Technologies（本社：東京都渋谷区、代表：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望、以下：LegalOn Technologies）が提供する、法務特化型AIエージェント搭載のWorld Leading Legal AI「LegalOn」(https://www.legalontech.com/jp/(https://www.legalontech.com/jp/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20260316))において、プレイブック作成を支援するAIエージェントを強化しました。既存の契約書ひな形や審査基準をアップロードするだけで、契約レビューの基準となるプレイブック（自社基準）を生成し、「LegalOn」上ですぐにプレイブックを用いた契約書のレビューを行うことができます。これにより、プレイブック作成の初期作業を簡略化し、企業ごとの審査基準を反映した契約レビュー運用を始めやすくします。

■背景・課題

企業の契約審査では、判断軸や修正内容にズレが生じないように各社が持つ契約書ひな形や自社基準、過去の判断などを踏まえたレビューが求められます。「LegalOn」では、これらから抽出した基準を「プレイブック」として登録することで、AIレビュー時に企業ごとの判断基準を反映することができます。一方で、プレイブック運用を始めるためには、法務担当者が契約書ひな形や審査基準を整理し、所定の形式に整える必要がありました。ナレッジの抽出や条項の整理、ファイル整形などの作業が発生するため、初期の作成コストが高くなりやすく、運用開始までに時間がかかるケースもありました。こうした背景を受け、これまでの既存の自社基準ファイルからの自動作成に加え、契約書ひな形をそのままアップロードしてプレイブックを自動作成できるよう「プレイブックエージェント」を強化しました。

■プレイブックエージェントの概要と法務業務への価値

プレイブックエージェントは、企業がすでに保有する契約書ひな形（.docx）や自社基準（.docx / .xlsx）をもとに、契約レビューの基準となるプレイブック案を生成するAIエージェントです。LegalOnではこれまでもプレイブックを活用したレビュー運用を支援してきましたが、今回のアップデートにより、自社基準ファイルからだけでなく、既存の契約書ひな形を起点にプレイブックを作成・整備しやすくなりました。アップロードされたファイルをAIエージェントが解析・生成し、プレイブック案を画面上に表示します。ユーザーは内容を確認・編集したうえで、そのままプレイブックとして登録することができます。これにより、属人化しがちなレビュー基準の整備を実現し、プレイブック運用の立ち上げや見直しがスムーズに行えるようになります。

■法務業務を支えるポイント

- 既存の契約書ひな形や自社基準をそのまま活用既存の契約書ひな形や自社基準をアップロードすることで、AIがレビュー観点を整理したプレイブック案を生成します。既存のファイルを起点に整理できるようになり、プレイブック作成時の準備を進めやすくします。- 生成内容を画面上で確認・編集し、そのまま登録AIが生成した内容は、画面上で確認しながら編集や追記、削除を行うことができます。内容を調整したうえでプレイブックとして登録できるため、作成から運用への流れを進めやすくします。- 企業ごとの審査基準を反映したレビュー運用へ作成したプレイブックをもとにAIレビューを行うことで、契約確認を企業ごとの審査基準に沿って進めやすくなります。担当者の経験差に依存しにくいレビュー体制づくりに役立ちます。

■「LegalOn」について（ URL：https://www.legalontech.com/jp/(https://www.legalontech.com/jp/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20260316) ）

法務特化型AIエージェント搭載のWorld Leading Legal AI「LegalOn」は、国境を越えて非効率な法務業務を一掃し、お客様の法務チームが思考と決断にフォーカスし、法務起点で企業を成長させるサービスです。「LegalOn」に搭載されている法務特化型AIエージェント「LegalOnアシスタント」が、法務相談、マターマネジメント、リーガルリサーチ、契約書レビュー、契約書管理など、法務業務における煩雑な確認作業や正確性が求められるタスクをサポート。弁護士監修コンテンツや外部情報と連携しながら自律的に処理を行い、業務を行う中で自然とナレッジが蓄積される環境を実現します。

「LegalOn」は法務チームのために開発された「世界水準の法務AI」としてお客様の法務チームを強力にバックアップし続けます。



■ 株式会社LegalOn Technologiesについて（ URL：https://legalontech.jp/(https://legalontech.jp/) ）

株式会社LegalOn Technologiesは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたグローバルリーガルAIカンパニーです。2017年の設立当初から、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、現在は、法務特化型AIエージェント搭載のWorld Leading Legal AI「LegalOn」を展開しています。グローバルでの有償導入社数は、2026年2月時点で8,000社を突破しています。また、事業領域を拡大し次世代ガバナンス・プラットフォーム「GovernOn（ガバオン）」なども提供しています。大規模言語モデル（LLM）やAIエージェントなどの最先端のAI技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じてお客様のビジネスを支援します。

社名 ：株式会社LegalOn Technologies（リーガルオンテクノロジーズ）

設立 ：2017年4月

代表 ：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望

事業内容：法務、コーポレート業務に関するAIサービスの企画・開発

所在地 ：〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F

資本金等：201.5億円（資本準備金等含）