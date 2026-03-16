大人気YouTuberユニット「ちろぴの」のノベライズ第2弾『ちろぴの冒険ダイアリー　変な大人に誘かいされる!?』と、スペシャルシール72枚つき『ちろぴの読書ノート』を集英社から4月15日に2冊同時発売

株式会社集英社

集英社の子ども向け小説レーベル「集英社みらい文庫」が、ゲーム実況動画が絶大な人気を誇るふたり組のYouTuberユニット「ちろぴの」の動画を小説化!! ノベライズ第1弾が発売直後から重版続々の大ヒットとなったことを受けて、ノベライズ第2弾『ちろぴの冒険ダイアリー 変な大人に誘かいされる!?』（ちろぴの・原作 あいはらしゅう・文 トリル・絵）と、50冊の読書記録を書きこめる＆スペシャルシール72枚つきの『ちろぴの読書ノート』（ちろぴの・監修 トリル・絵）を、4月15日（水）に2冊同時発売いたします。

「ちろぴの」は、「ちろる」と「ぴの」による男女ふたり組のYouTuber。「Minecraft（マインクラフト）」などの人気ゲームを中心に行う、テンポよく楽しいゲーム実況動画の投稿が小学生を中心に大人気を博し、YouTubeのチャンネル登録者数は2026年3月3日時点で180万人を突破。大人気動画の再生回数は1480万回を超えるなど、驚異的な支持を集めています。

■『ちろぴの冒険ダイアリー 変な大人に誘かいされる!?』について『ちろぴの冒険ダイアリー 変な大人に誘かいされる!?』カバー（表） （ｃ）トリル／集英社 （ｃ）tiropino『ちろぴの冒険ダイアリー 変な大人に誘かいされる!?』カバー（折り返し） （ｃ）トリル／集英社 （ｃ）tiropino『ちろぴの冒険ダイアリー 変な大人に誘かいされる!?』カバー（裏） （ｃ）トリル／集英社 （ｃ）tiropino

動画ノベライズ第2弾『ちろぴの冒険ダイアリー 変な大人に誘かいされる!?』は、再生回数500万回の超人気“脱出ゲーム動画”を小説化。あやしいおばちゃんに捕まった「ちろる」と「ぴの」が、閉じこめられた家の中で、脱出への手がかりとなるヒントを少しずつ見つけだしていく、手に汗にぎるサスペンス・ストーリーです。ページ全体にちりばめられた多彩なイラストや、脱出する家の間取りMAPなども挿入され、ドキドキする仕掛けが満載。小学校低学年でも親しみやすく、小説デビューにもぴったりです。

『ちろぴの冒険ダイアリー 変な大人に誘かいされる!?』中面イラスト （ｃ）トリル／集英社 （ｃ）tiropino

■書誌情報

書名：『ちろぴの冒険ダイアリー 変な大人に誘かいされる!?』

著者：ちろぴの・原作 あいはらしゅう・文 トリル・絵

発売日：4月15日（水）

定価：880円（10％税込）

判型：新書判ソフトカバー

頁数：160ページ

ISBN：978-4-08-322045-6

あらすじ：

ちろるとぴの、ふたりで楽しくおさんぽしてたら

とつぜん目の前にあらわれたのは……見知らぬおばちゃん!?

「お菓子をあげるからうちにおいで」という言葉に

迷っていたら、むりやり家に連れていかれて--。

どうしよう！ ちろぴの、誘かいされちゃったぞ!?

なんとかしてこの家から脱出しなきゃ!!

イラストたっぷり＆総ふりがな付きで、はじめての小説におすすめ★

■『ちろぴの読書ノート』について『ちろぴの読書ノート』カバー（表）（ｃ）トリル／集英社 （ｃ）tiropino『ちろぴの読書ノート』カバー（折り返し）（ｃ）トリル／集英社 （ｃ）tiropino

『ちろぴの読書ノート』は、“ちろぴのといっしょに読書をもっと楽しもう♪”をテーマに50冊分の読書記録が書きこめるノート。この本だけについているスペシャルシール72枚に加え、ちろぴののイラストをたっぷり詰め込んだ豪華な1冊です。「ちろるとぴのにおすすめしたい本はどれ？」など、書くことが楽しくなる仕掛けも満載！

『ちろぴの読書ノート』シール （ｃ）トリル／集英社 （ｃ）tiropino『ちろぴの読書ノート』中面 （ｃ）トリル／集英社 （ｃ）tiropino『ちろぴの読書ノート』中面 （ｃ）トリル／集英社 （ｃ）tiropino

■書誌情報

書名：『ちろぴの読書ノート』

著者：ちろぴの・監修 トリル・絵

発売日：4月15日（水）

定価：935円（10％税込）

判型：新書判ソフトカバー

頁数：96ページ

ISBN：978-4-08-322046-3

内容：

YouTube公式チャンネル登録者数180万人超★

超人気！ ちろぴのといっしょに読書をもっと楽しもう♪

巻頭にスペシャルシール72枚つき!!

50冊分の読書記録を書けるノートだよ★

ちろぴののにぎやかで可愛いシールをはって、

毎日の読書をもっともっと楽しんじゃおう！

■2冊同時発売を記念してスペシャルな購入者限定特典も実現！（※すべてなくなり次第終了）

（１）書店限定特典「クリアイラストカード」

『ちろぴの冒険ダイアリー 変な大人に誘かいされる!?』と『ちろぴの読書ノート』のそれぞれを対象書店で購入した方に、当該書籍のカバーイラストを使用した「クリアイラストカード」を配布します。

対象書店は、未来屋書店・アシーネ、くまざわ書店グループ、紀伊國屋書店、丸善ジュンク堂書店、有隣堂、三省堂書店（※特典配布は、一部店舗でのみ実施）、コーチャンフォーの計７法人です。

書店限定特典サンプル画像 （ｃ）トリル／集英社 （ｃ）tiropino書店限定特典サンプル画像 （ｃ）トリル／集英社 （ｃ）tiropino

（２）Amazon.co.jp 限定ダウンロード特典「オリジナルスマホ壁紙」

『ちろぴの冒険ダイアリー 変な大人に誘かいされる!?』をAmazon.co.jpで購入した方限定で、「オリジナルスマホ壁紙」をプレゼント。コミカルでキュートなちろぴのに目が釘付け！

オリジナルスマホ壁紙サンプル画像 （ｃ）トリル／集英社 （ｃ）tiropino

（３）2冊購入者限定！ 「オリジナルアクリルキーホルダー」を抽選で150名にプレゼント！

『ちろぴの冒険ダイアリー 変な大人に誘かいされる!?』と『ちろぴの読書ノート』の帯についている応募券を2枚1口として応募可能！ 元気いっぱいのちろる＆ぴののスペシャルなアクリルキーホルダーを手に入れる機会をぜひお見逃しなく！

アクリルキーホルダーサンプル画像 （ｃ）トリル／集英社 （ｃ）tiropino

詳しくは集英社みらい文庫公式HP、公式Xにて随時発表します。

【集英社みらい文庫公式HP】https://miraibunko.jp/

【集英社みらい文庫公式X】https://x.com/miraibunko