Saze株式会社、世界3大Webデザインアワード「CSS Design Awards」でWebsite of the Dayを含む4部門を受賞

Saze株式会社

Saze株式会社（本社：東京都、代表取締役：伊藤 康浩）は、世界的なWebデザインアワードであるCSS Design Awardsにおいて、当社コーポレートサイトが「Best UI Design」「Best UX Design」「Best Innovation」の3部門および特別賞「Website of the Day」を受賞したことをお知らせいたします。

受賞した当社コーポレートサイトサイトに込められた未来へ羅針盤

このWebサイトは、単なる採用のためのサイトではありません。弊社がエンジニアにかける真剣な姿勢と、未来への飽くなき挑戦、そして「自由」という一貫したテーマを象徴しています

CSS Design Awardsは、世界中のWebサイトを対象にデザイン性、ユーザー体験、技術力、創造性などを評価する国際的なWebデザインアワードです。審査は世界で活躍するデザイナーやクリエイティブディレクターなどによって行われ、優れたWebサイトが表彰されます。

特にWebsite of the Dayは、CSS Design Awardsに応募された世界中のWebサイトの中から、その日最も優れたサイトに贈られる代表的な賞です。

今回の受賞は、Saze株式会社のコーポレートサイトにおけるUI設計、UX設計、革新的な表現および総合的なクオリティが高く評価されたものです。

Best Innovation 賞（革新性）Best UI Design 賞（優れたUIデザイン）Best UX Design 賞（優れたユーザー体験）Website of the Day賞（総合評価）

CSS Design Awardsについて

CSS Design Awardsは2009年に設立された国際的なWebデザイン・開発アワードで、UI Design、UX Design、Innovationなどの観点から優れたWebサイトを評価・表彰する世界的なアワードです

Saze株式会社は今後も、IT企業として先進的なテクノロジーとクリエイティブを融合させ、企業のDX推進やデジタル体験の向上に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名 ：Saze株式会社

所在地 ：東京都千代田区神田平河町1番地 第三東ビル８F

代表取締役：伊藤 康浩

事業内容 ：情報システム構築に関わる業務全般

URL ：https://saze.co.jp/

Instagram : https://www.instagram.com/saze_it/

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