無名の中小企業に求職者からの応募が殺到した理由「売り手市場を勝ち抜く！中小企業のための採用広報・採用マーケティング推進セミナー」を3月16日～31日にオンデマンド配信【会員限定・無料】

株式会社新経営サービス

日本の人事制度コンサルティングに強みがある株式会社新経営サービス 人事戦略研究所（本社：京都府京都市、代表取締役社長：森谷克也）は、東京商工会議所・日本商工会議所との共催により、2026年3月16日（月）～3月31日（火）の期間、オンデマンド配信セミナー「売り手市場を勝ち抜く！中小企業のための採用広報・採用マーケティング推進セミナー」を開催いたします。

URL：https://myevent.tokyo-cci.or.jp/detail.php?event_kanri_id=206790



本セミナーは、中小企業の経営者、人事・採用担当者、広報・PR担当者を対象に、採用がうまくいかない原因の見つけ方や、媒体・手法の考え方、求職者に「選ばれる」ためのアピールのヒントを実践的に解説いたします。

■ 開催背景

無名の中小企業でも、採用はうまくいく

売り手市場の今、「知名度がないから応募が来ない」と諦めていませんか？

採用難の時代において、大企業と同じ土俵で戦うことは難しいと感じる中小企業経営者は多いかもしれません。しかし、採用広報・採用マーケティングの視点を取り入れることで、無名の中小企業でも求職者から選ばれる組織になることは十分に可能です。本セミナーでは、採用がうまくいかない原因の見つけ方や、媒体・手法の考え方、求職者に「選ばれる」ためのアピールのヒントを解説します。採用広報・採用マーケティングを見直すきっかけに最適な内容です。

■ 登壇者

講師：大園羅文大園 羅文｜株式会社新経営サービス シニアコンサルタント

「採用・定着コンサルタント」として、中堅・中小企業を対象とした人材採用支援(新卒・中途)、若手人材の定着・即戦力化支援、人事制度の構築・運用支援に従事。特に、『若手人材の採用・定着力の強化』を得意テーマとしており、中小企業独自の問題に対する支援を通じて、“欲しい人材を採用・定着させる企業づくり”をテーマに掲げている。

「成功事例で分かる 小さな会社の採用・育成・定着の教科書」(https://www.amazon.co.jp/%E6%88%90%E5%8A%9F%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%A7%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B-%E5%B0%8F%E3%81%95%E3%81%AA%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%80%8C%E6%8E%A1%E7%94%A8%E3%83%BB%E8%82%B2%E6%88%90%E3%83%BB%E5%AE%9A%E7%9D%80%E3%80%8D%E3%81%AE%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8-%E5%A4%A7%E5%9C%92-%E7%BE%85%E6%96%87/dp/4534060246)(日本実業出版社) 著者

■ セミナー内容

■ セミナー開催概要

■ 株式会社新経営サービス について

１.売り手市場の今だからこそ見直すべき採用マーケティングとは？- 人材採用市場の最新動向- 売り手市場の“今”中小企業に求められる採用マーケティングとは？- 採用マーケティングの全体像２.応募が来ない原因を特定する- 応募が来ない原因を特定する方法- 人材採用における“あるある問題と発生原因”- ＜原因別＞解決すべき採用課題と主な解決策３.自社に適した媒体・手法を選定する- なぜ、媒体・手法の選定が重要なのか？- 自社に適した採用媒体・手法の選び方４.欲しい人材を魅了するためのアピールポイントを明確にする- 福利厚生や待遇面だけでは、応募は増えない！- アピールポイントの洗い出しに使えるフレームワーク- 欲しい人材に響くアピールポイントの打ち出し方- ＜補足＞応募が増える求人原稿の作り方５.まとめ- 求職者からの応募を増やすために中小企業が“今”取り組むべきこと[表1: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/51_1_4a4027129236e4edee817aefcbc653be.jpg?v=202603160951 ]

株式会社新経営サービス 人事戦略研究所は、1978年設立の日本の人事制度構築に強みを持つコンサルティング企業です。「企業と人の、成長と幸福に貢献する」をミッションに掲げ、上場企業から中小企業まで累計1,000社を超える企業の人事制度改革をご支援してきました。人事評価制度・賃金制度の構築をはじめ、人事制度の定着支援、人事戦略コンサルティング、組織開発など、企業の実情に合わせた支援を日本全国で提供しています。

制度設計にとどまらず、「現場で機能する運用」まで見据え、経営の意図を人事の仕組みに落とし込みながら、社員の成長を組織成果につなげることを重視しています。経営者・人事責任者と伴走し、課題の整理から設計、導入、定着までを一貫して支援することで、企業の組織力強化と人材育成の実行力向上に貢献します。

■ 過去のセミナー開催実績

コンサルティングメニュー[表2: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/51_2_5cb27c7b32faad3ccb0ad9ac2653c4d2.jpg?v=202603160951 ]

2025年11月13日（木） ～社員300名までの～ 人事制度改定 失敗事例集(https://jinji.jp/seminar/15104/)

2025年09月10日（水） なぜ、人が採れない・辞めるのか？ 採用・定着の強化書セミナー【中小企業版】(https://jinji.jp/seminar/14914/)

■ 関連情報

- 人事戦略研究所 公式サイト(https://jinji.jp)- ヒトノトリカタ｜採用戦略策定のポイント公開(https://trms.jp/)- 過去のセミナー実績(https://jinji.jp/seminar/seminar_past)- 人事制度構築コンサルティング(https://jinji.jp/hrconsulting/hrsystem/)- 人事制度ノウハウ(https://jinji.jp/knowhow-theme/hrsystem/)