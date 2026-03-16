【第４回】元電通出身者等をはじめ、約250名のプロフェッショナル人材が集うニューホライズンコレクティブ(合)に向け、代表の榊󠄀原清一が「X」最新トレンドの活用方法を伝授

株式会社EMOLVA

企業SNSマーケティングの総合コンサルティングを展開する株式会社EMOLVA（本社：東京都港区、代表取締役：榊󠄀原 清一）は、元電通社員を中心としたプロフェッショナル人材が集うニューホライズンコレクティブ合同会社（本社：東京都港区、代表：山口裕二、野澤友宏）にて、Xの最新トレンドと具体的な活用方法に関するセミナーを開催いたしました。

■実施に至る経緯：ビジネスにおける「X」活用の重要性の再定義

SNSマーケティングの重要性が日々高まる中、即時性と拡散力に優れたXは、企業のブランディングや顧客獲得において不可欠なチャネルです。

しかし、多くの現場では「一方通行の発信」「フォロワー増加の停滞」「炎上リスクへの懸念」といった課題を抱えており、戦略的な運用ができているケースは依然として一部に留まっています。Xはアルゴリズムの変化が速く、投稿の初動やタイミング、言葉選び一つが成果を左右する非常に繊細なプラットフォームです。

特に昨今のトレンドでは、単なる情報の羅列ではなく、アカウントの“人間らしさ”や、ユーザーとの双方向のコミュニケーションを通じた「信頼関係の構築」が、ビジネス成果に直結する重要な要素となっています。本セミナーでは、これらの最新動向を踏まえ、実践的な戦略を共有いたしました。

参加者からは

- 「体系的かつ実践的な内容だった。」- 「アクションがそれぞれ点数化されていることや、コミュニケーション次第でフォロワーが増えて行くことなど、とてもよい学びだった。」

など、多くの反響を頂きました。

また好評につき、第5回も継続実施が決定しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21425/table/71_1_a83a2c96b55770f2eac2b5039afe386b.jpg?v=202603160951 ]

・最新アルゴリズムの徹底解説：拡散を生む初動の仕組みと投稿設計

・アカウント設計の最適化：ターゲットに刺さるポジション確立とプロフィールの作り方

・エンゲージメントを高める工夫：テキストセンスと「切り取り方」のポイント

・KPIと改善サイクル：効果測定から逆算する運用の最適化

■講師 / 株会社EMOLVA 代表取締役 榊󠄀原清一について■

【経歴】

静岡県浜松市出身。

東京理科大学に入学、 その後、 東京理科大学院 理工学研究科機械工学専攻に進学、材料力学領域においてWebを活用する研究を行う。

2009年 / 新卒としてサイバーエージェントにインフラエンジニアとして入社。 その後、ソーシャルゲームのWebアナリストを経験。企業SNSの運用代行コンサルや、インフルエンサーのキャスティングPRなどを行う。

2015年 / SNSマーケティング商社「株式会社EMOLVA 」を設立、 代表取締役社長を務める。

【実績】

●自身も50万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーとして活躍している。

●500社以上の企業にSNSマーケティングサービスを提供しており、顧客はベンチャー企業から中小企業、大手企業、地方自治体、さらには国まで多岐にわたる。

●採用においても、SNSを活用して1.2万人以上の入社希望者を集めた実績を持つ。

●インフルエンサーマーケティングにも注力し、140万人のインフルエンサーおよび1万人以上の一般モニターと提携。各種芸能事務所・タレントとも連携し、総合的なマーケティングを展開している。

【活動内容】

●2021年 / 公益社団法人東京⻘年会議所に入所。

・渋谷区委員会 広報幹事 - 渋谷区 Xアカウント運用責任者 -

・広報戦略委員会 副委員長

・会員拡大委員会 総括幹事

・東京ブロック協議会 広報・ブランディング委員会 副委員長副委員長

●2024年 / 東京韓国青年商工会に入所。

●YouTube番組「年収オークション」「人財版 令和の虎」「令和の虎」「青い令和の虎」にて虎として出演中。

【SNS】

・X：https://x.com/sakakibara_sns

・Instagram：https://www.instagram.com/seiichi_sakakibara

・TikTok：https://www.tiktok.com/@seiichi_s

・YouTube：https://www.youtube.com/@anime-sakakibara

■株式会社EMOLVA

・HP：https://emolva.tokyo/

・事業内容：企業のInstagram、TikTok、X(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSアカウント運用代行や、インフルエンサーを活用したプロモーションを含む、SNSマーケティングの総合的な戦略立案から実行までを手がけている。