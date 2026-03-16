GO株式会社と会計人材コミュニティ「ふらっと」運営に関するスポンサー契約を締結

株式会社SoLabo

株式会社SoLabo(本社:東京都千代田区、代表取締役:田原 広一)は、No.1*タクシーアプリ『GO』の法人向け請求書払いサービス『GO BUSINESS』を展開するGO株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:中島 宏)と、スポンサー契約を締結し、会計士・税理士を中心とした会計人材コミュニティ「ふらっと」を通じて、会計士・税理士の方々が顧問先企業に対してデジタル化による業務効率化を提案できる環境を整えます。

*Sensor Tower調べ - タクシー配車関連アプリにおける、日本国内ダウンロード数（App Store/Google Play合算値） - 調査期間：2020年10月1日~2025年12月31日

会計人材コミュニティ「ふらっと」とは

現在、会計士・税理士業界では、業界全体の高齢化や若手会計士・税理士の実務ノウハウの不足、交流・知識共有の場の少なさといった課題を抱えています。デジタル化によって能力や知見がAI等に置き換わる可能性も示されており、人だからこそ発揮できる能力や知見が必要になるかもしれません。

「ふらっと」は、このような課題を解決できる場として、SoLaboが提供している会計士・税理士を中心とする会計人材を対象としたコミュニティです。コミュニティ内では、下記を一例とした交流会やノウハウ共有を実施予定です。

主な活動内容:

若手会計士・税理士を中心とした会計人材のオフライン交流会

Chatworkを活用したオンラインでの日常的な交流

実務ノウハウや経験の共有・ツール活用方法の共有

課題に合わせた会社をSoLaboが紹介する、ビジネスマッチング

公式HP: https://zeirisee.so-labo.co.jp/U39/

GO株式会社との取り組み

「ふらっと」は、会計士・税理士を対象にした情報共有と交流の場として、業界の発展とプロフェッショナル同士のつながり強化を目的に活動を続けています。この度の連携により、法人向け請求書払いサービス『GO BUSINESS』を、ふらっとの広範な会員基盤を通じてより多くの企業に提供し、会員の皆様へ新たな価値を提供してまいります。税理士・会計士の方々は多数の法人顧問先を持ち、経営者から信頼される経営パートナーとして、企業のDX化推進を提案できる重要な立場にあります。『GO BUSINESS』は、社員のタクシー利用の一元管理を実現する法人向けサービスです。利用状況の可視化の他、請求書払いによる経費精算の効率化、PCブラウザからのタクシー注文など、ビジネス利用に特化したサービスを提供しています。そして、多くの導入企業においてタクシー利用の経費精算レスやタクシー移動のDXを実現しています。

顧問先企業の業務効率化とデジタルトランスフォーメーションを推進する具体的なソリューションとして、会計士・税理士の方々が自信を持って提案できるサービスです。

今後は、『GO BUSINESS』を活用した法人のタクシー周りのDX化や、利用管理の最適化などに関する情報提供を通じて、実務に役立つ知識や最新トレンドを会員の皆様に提供します。会計士・税理士の方々が顧問先企業に対してデジタル化による業務効率化を提案できる環境を整え、ふらっとの会員支援体制の強化にも貢献してまいります。

GO株式会社について

社名：GO株式会社(英語表記：GO Inc.)

代表者：中島 宏

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目３番１号 麻布台ヒルズ森JPタワー 23階

設立：1977年8月

事業内容：タクシー事業者等に向けた配車システム提供などモビリティ関連事業

サービス

・タクシーアプリ『GO』 https://go.goinc.jp/

・法人向けサービス『GO BUSINESS』 https://go.goinc.jp/business/

・交通事故削減支援サービス『DRIVE CHART』 https://drive-chart.com/

・脱炭素サービス『GX(グリーントランスフォーメーション)』 https://go-gx.com/

・人材採用プラットフォーム『GOジョブ』 https://gojob.go.goinc.jp

・タクシーメディア『TOKYO PRIME』 https://www.tokyo-prime.jp/

サイト

・コーポレートサイト https://goinc.jp/

・採用サイト https://goinc.jp/career

株式会社SoLaboについて

認定支援機関として資金調達支援を中心に、月平均1,000件以上のお問い合わせに対応し、累計10,000件以上の支援実績を持つ(2025年６月末時点)。2021年より事業再構築補助金をはじめとした補助金申請支援事業を強化。加えて、バックオフィスBPOサービスや官民連携による自治体の課題解決サポートも開始し、支援の幅を拡大している。



社名:株式会社SoLabo

代表者:代表取締役 田原 広一

設立:2015年12月11日

本社所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F(WeWork内)

事業内容:資金調達サポート/補助金申請サポート/法人・士業提携/Web制作・運営・管理/Webマーケティング/シェアオフィス/AI・クラウド会計活用支援/AI-OCR/記帳・経理/TAX GROUPの運営

公式サイト:https://so-labo.co.jp

本件に関するお問い合わせ

株式会社SoLabo 経営企画室 渋谷 世子

メールアドレス：press@so-labo.co.jp