【ＢＳ日テレ】尾上菊五郎が通常非公開の伝法院庭園に潜入！東京最古の仏教寺院・浅草寺の知られざる秘宝に出会う

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尾上菊五郎ゆかりの品とは

毎週水曜よる10時放送の「冨永愛の伝統 to 未来～ニッポンの伝統文化を未来へ紡ぐ～」3月18日の放送では、歌舞伎俳優の七代目・尾上菊五郎さんが東京・浅草寺を訪れる。住職の案内のもと、普段は立ち入ることのできないエリアを巡りながら「菊五郎さんゆかりの品」に出会う。徳川家康も関ヶ原の戦いで勝利を祈願したと伝わる東京最古の仏教寺院に秘められた歴史と、文化財修復の職人技とは？

西暦628年に創建された浅草寺は、草創以来、焼失と再建を繰り返してきた。三代将軍・徳川家光により再建された本堂は明治40年に国宝に指定されたが、東京大空襲で焼失。現在の本堂は1958年に再建されたものだ。

まず菊五郎さんが訪れたのは、浅草寺名物の「常香炉」。お線香の煙を体の悪いところに浴びると快方に向かうといわれているが、そもそもなぜそのような風習が生まれたのか？その由来を紐解いていく。

普段は入ることのできない絵馬堂では、貴重な絵馬がずらりと並ぶ。歌川国芳が描いた「一つ家」や、音羽屋・尾上菊五郎家のお家芸「新古演劇十種」の一つ「茨木」。そして知られざる五代目・尾上菊五郎との関係が明らかになる。

さらに通常は非公開となっている「伝法院庭園」では、まさに“伝統と未来”を感じる光景が広がる。現在修復作業が進む伝法院では、8,000枚の瓦を一つ一つ叩いて目には見えない破損を検査。微妙な音の違いを聞き分ける職人技に、菊五郎さんも挑戦する。

「冨永愛の伝統 to 未来 浅草寺編」は、BS日テレで3月18日（水）よる10時から放送。さらに番組公式SNSでは、ロケ時の冨永愛の貴重なオフショットなども配信中。

【番組名】冨永愛の伝統to未来～ニッポンの伝統文化を未来へ紡ぐ～

【放送日時】毎週水曜よる１０時

【放送局】ＢＳ日テレ

【出演者】冨永愛

【クレジット】(C)ＢＳ日テレ

【番組概要】

冨永愛が全国各地を訪ね、その土地に根付く「伝統文化」を紹介します。

先人たちから受け継がれてきた「伝統」の素晴らしさを伝えるとともに、

後継者問題など伝統文化が置かれている「現状」、そして進むべき「未来」を

探っていきます。

【番組HP】https://www.bs4.jp/dentotomirai/(https://www.bs4.jp/dentotomirai/)

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