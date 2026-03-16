球春到来！DIME最新号は観戦が10倍楽しくなる野球トレンドを大特集、特別付録は『タッチ』＆『MIX』あだち充作品クリアファイルセット！

株式会社小学館侍ジャパンの快進撃で日本中が熱狂中！今こそ読みたい野球特集

WBCでの大谷翔平選手の活躍や韓国、オーストラリアとの激戦など、日本を沸かせる侍ジャパン。その興奮冷めやらぬ今、3月16日発売の雑誌『DIME』５月号では、「超マニアック野球観戦ガイド」を大特集！ 野球解説者に聞く観戦のポイントやYouTubeやデータを活用したディープな観戦術、各球団のマーケティング戦略やあだち充作品と甲子園との絆など、知れば観戦が10倍楽しくなる舞台裏を徹底取材しました。

特別付録は、ファン必携の『タッチ』＆『MIX』クリアファイルセット！

さらに「シン・鉄道ビジネス」特集など、ビジネスの最前線も網羅。熱い鼓動を刻む一冊、ぜひチェックしてください。

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DIME 5月号

2026年3月16日発売

特別価格1200円（税込み）

https://dime.jp/

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【特別付録】『タッチ』＆『MIX』あだち充クリアファイルセット サイズ: B5表面 ※図柄が見やすいように白い紙を入れて撮影しています。 (C)あだち充／小学館裏面 (C)あだち充／小学館

■DIME SPECIAL１

実況YouTubeの<超>共感体験、各球団の熱狂マーケティング戦略、あだち充漫画と甲子園のシナジーまで、知ればもっと面白くなる！

球春到来！超マニアック観戦ガイド2026

世界を沸かせるWBCの熱狂、その余韻の中で迎える春のセンバツ、プロ野球のシーズン開幕。新制度が戦術を変え、新たなスター候補が登場し、球場はグルメも体験も楽しめる一大エンタメ施設へアップデート。データ、戦略、IPビジネス、さらには胸アツの青春時代と共にあったあだち充漫画のあのシーンまで、野球界の舞台裏を徹底取材。原点と最前線が交差する球春を今こそ楽しもう！

■DIME SPECIAL２

Suica Renaissance／teppay／ご当地Suica／白い新幹線／ドライバレス運転／RE：無人駅／顔パス改札／有料着席サービス／推し旅／EKIBEN WORLD TEAM／千葉にナウル etc.

キーワードで読み解く シン鉄道ビジネス最前線

日本の人口が減少に転じて15年。各鉄道会社は旅客輸送以外の分野を含め、新たなサービスの提供に光明を見いだしつつある。

「貨物新幹線」「無人運転」「推し活」……。

これからの鉄道業界を切り拓くだろう事業をキーワードと共に紹介する。

【DIMEお買い物ナビ】

Apple Watchだけじゃない！

目的別スマートウオッチ選びの新基準

【Dual Watching!】

東プレ『REALFORCE RC1 Keyboard』vs 東海理化『ZENAIM KEYBOARD 2 TKL』

【Trend Watching】

・ついに日本上陸！

ラン×筋トレの屋内ハイブリッドスポーツ

「HYROX」に1万人が熱狂！

・毎日30～90%OFFが当たり前！

「オフプライスストア」は

価格高騰時代の救世主となるか？

・遊びが学びに変わる！

自治体が続々参戦！

ボードゲームがもたらす地域活性の最前線

■REGULAR CONTENTS

・玉川徹から働き盛りの君たちへ

・株式投資家テスタの投資じゃない話

・ヒャダインの温故知新アナリティクス

・小山薫堂のscenes

・データウオッチング

・キーワードで読み解く社会学 Buzz Word

・DIME LOUNGE STORE

・BUSINESS BIBLE SELECTION

・CAR of the DIME