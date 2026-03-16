最旬ベージュのアイメイクで畑芽育さんの美肌オーラが爆裂！VOCE５月号は3月21日発売！

株式会社講談社

俳優の畑芽育さんにご出演いただいたのは、VOCE５月号「ベージュアイパレから組み立てる３つの顔」。トレンドのひとつであるベージュのアイシャドウパレットを主役にしたメイク企画です。

撮影が行われたのは、朝から雪が降り積もる極寒のとある日。寒さをものともせず、チャーミングなキャラクターで撮影スタッフを盛り上げてくださり、なごやかに撮影がスタートしました。

透けるように明るい畑さんの肌をキャンバスにしたメイクで使用したのは３種のアイパレ。「ディオール、ルナソル、トム フォードと、注目の３つのブランドのアイパレを使ったメイクをしていただきました。ディオールは光沢感が美しくてとても上品な雰囲気。ルナソルはベージュとラベンダーの組み合わせによる儚げな印象が魅力的で、トム フォードはさすがの洒落感！ それぞれのブランドらしさが際立っていて、メイクが出来上がっていく様子を見ているだけでワクワクしました」と畑さん。

「リップやチークとの組み合わせも、そのままマネしたくなるほどパーフェクトな組み合わせなでテンションが上がりました。中でも、撮影中にスタッフの皆さんが『女神さまみたい～～～！』と褒めてくださったディオールのアイパレは、入手するべくがんばりたいです（笑）」と楽しみながら撮影に取り組んでくれました。

この春目指したい“好印象”を見事に体現してくれた畑さんのビューティショットは必見です。

ぜひVOCE本誌でご覧ください！

書籍情報

VOCE 2026年5月号

通常版Special EditionSpecial Edition増刊

〈通常版〉

表紙：有村架純

\950

【Amazon】

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〈Special Edition〉

\980

表紙：山田涼介（Hey! Say! JUMP）

【Amazon】

https://amzn.to/4dfshie

〈Special Edition増刊〉

表紙：有村架純

\900

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発売日：2026年3月21日（土） ※⾸都圏基準

発行元：株式会社講談社

※ネット書店が売り切れの場合はお近くの書店でご予約・ご購入ください。

付録情報

◆通常版

【ALLIE】

アリィー クロノビューティ フラットスムースフィルターUV/ミニチューブ１本（5ｇ・約６回分）

【IPSA】

イプサ ザ・タイムR アクア e/ミニボトル1本(約15回分）

『春の「透明感底上げ」BOX』

【FAS】

FAS ザ ブラック ブライトセラム II/ミニチューブ１本（2㎖・約4回分）

【N organic】

N organic Basic バランシング エッセンスミルク/ミニボトル1本（10ml・約20回分）

【オルビス】

オルビス リンクル ブライト UV プロテクター N/1包

【DHC】

DHC ディープ クレンジング オイル ブーストケア/２包

【ADDICTION】

・ブラー ＆ ロック プライマー

・ザ ファンデーション コンフィデント フィックス 007

各１包

◆Special Edition

【メイベリン】

・メイベリン グローキッサーチークブラッシュ

01 初恋のフレッシュコーラル

・メイベリン グローキッサーチークブラッシュ

04 恋焦がれダスティピンク

・メイベリン グローキッサーハイライター

25 秘めた心のブルーラメ

１本

※３種のうち１種がランダムで入っており、選ぶことはできません。種類の交換はできかねますので、ご了承ください。

・メイベリン SPステイ ルミマット リキッド ファンデーション N20/１包

『全身うるおい爆誕BOX』

【KAHI】

KAHI WR バウンス ウォーターフル パーフェクティング マスク/１枚

【ヴァセリン】

ヴァセリン グルタヒア ボディローション ブライトニング/１包（30ml）

★特典

山田涼介さん（Hey! Say! JUMP）Special Card

◆Special Edition増刊

【upink】

ユーピンク フェアリーカール マスカラ/１本

・01 ブラック

・02 ブラックブラウン

※2色のうち1色がランダムに入っており選ぶことはできません。色の交換はできかねますのでご了承ください。

【アベンヌ】

アベンヌ 薬用ハンドクリーム/ミニチューブ１本（10g）

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