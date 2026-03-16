山下美月、春リップで3変化！VOCE5月号巻頭メイクで魅せる“ピュア・クール・キュン顔”

株式会社講談社

俳優・山下美月さんが、VOCE5月号の巻頭メイクに登場。今春注目のリップをテーマに、ピンク、ブラウン、グロッシーと、３つのリップルックを披露してくれました。

撮影が行われたのは、出演ドラマのクランクアップ翌日。お疲れのはずにもかかわらず、スタジオに入ると明るい笑顔でスタッフに挨拶をしてくださり、撮影は和やかな雰囲気でスタート。メイク中には、今気になっている美容法についても楽しそうにお話ししてくださり、日々美しさを追求し続ける姿勢や、常に上を目指すストイックさにスタッフ一同感銘を受けました。

この日はよく晴れた日で、スタジオには強い日差しが差し込むコンディション。カメラに向ける山下さんのまっすぐな眼差しは、思わず見惚れてしまうほど印象的でした。

春気分を加速させるピンクリップのルックでは、衣装もピンクでリンクさせたピュアな雰囲気に。一方、ブラウンリップではガラッと印象を変え、洗練された大人の女性像を表現。さらに、グロッシーなリップを纏ったルックでは、思わず“キュン”としてしまうような愛らしい表情も披露してくれました。

３つのリップで見せる３つの表情。それぞれ異なる魅力をまとった山下美月さんを堪能できる巻頭メイクとなっています。

書籍情報

VOCE 2026年5月号

通常版Special EditionSpecial Edition増刊

〈通常版〉

表紙：有村架純

\950

【Amazon】

https://amzn.to/4bEEYSA

〈Special Edition〉

\980

表紙：山田涼介（Hey! Say! JUMP）

【Amazon】

https://amzn.to/4dfshie

〈Special Edition増刊〉

表紙：有村架純

\900

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発売日：2026年3月21日（土） ※⾸都圏基準

発行元：株式会社講談社

※ネット書店が売り切れの場合はお近くの書店でご予約・ご購入ください。

付録情報

◆通常版

【ALLIE】

アリィー クロノビューティ フラットスムースフィルターUV/ミニチューブ１本（5ｇ・約６回分）

【IPSA】

イプサ ザ・タイムR アクア e/ミニボトル1本(約15回分）

『春の「透明感底上げ」BOX』

【FAS】

FAS ザ ブラック ブライトセラム II/ミニチューブ１本（2㎖・約4回分）

【N organic】

N organic Basic バランシング エッセンスミルク/ミニボトル1本（10ml・約20回分）

【オルビス】

オルビス リンクル ブライト UV プロテクター N/1包

【DHC】

DHC ディープ クレンジング オイル ブーストケア/２包

【ADDICTION】

・ブラー ＆ ロック プライマー

・ザ ファンデーション コンフィデント フィックス 007

各１包

◆Special Edition

【メイベリン】

・メイベリン グローキッサーチークブラッシュ

01 初恋のフレッシュコーラル

・メイベリン グローキッサーチークブラッシュ

04 恋焦がれダスティピンク

・メイベリン グローキッサーハイライター

25 秘めた心のブルーラメ

１本

※３種のうち１種がランダムで入っており、選ぶことはできません。種類の交換はできかねますので、ご了承ください。

・メイベリン SPステイ ルミマット リキッド ファンデーション N20/１包

『全身うるおい爆誕BOX』

【KAHI】

KAHI WR バウンス ウォーターフル パーフェクティング マスク/１枚

【ヴァセリン】

ヴァセリン グルタヒア ボディローション ブライトニング/１包（30ml）

★特典

山田涼介さん（Hey! Say! JUMP）Special Card

◆Special Edition増刊

【upink】

ユーピンク フェアリーカール マスカラ/１本

・01 ブラック

・02 ブラックブラウン

※2色のうち1色がランダムに入っており選ぶことはできません。色の交換はできかねますのでご了承ください。

【アベンヌ】

アベンヌ 薬用ハンドクリーム/ミニチューブ１本（10g）

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