INIの“美の精鋭” 尾崎匠海・木村柾哉・佐野雄大が『VOCE』5月号に初降臨！近づくほどに美が際立つ、接近撮カットが必見！

株式会社講談社

注目の男性アーティストを追う連載「SUPER PEOPLE」に、グローバルボーイズグループ・INIから、尾崎匠海さん、木村柾哉さん、佐野雄大さんが初登場。「美」をテーマに4ページの拡大版でお届けします！

■ 特集テーマは「“美”va la vita 磨き続ける美学」

各書店の写真集ランキングで1位を記録するなど、大ヒット中の2nd写真集「Viva la vita」にちなんだ本特集。ビューティ誌ならではの、肌の質感や温度感までもが伝わる至近距離で3人に迫りました。中でも見どころは、「自信のあるパーツ」にぐっと寄った、いくら拡大しても隙のないソロカット。普段なかなか見られない角度から捉えた表情や、吸い込まれるような強い目力と溢れ出す色気は、まさに眼福の一言です。シャッターが切られるたびに、スタッフ一同が思わず見惚れて溜息を漏らしたほどの仕上がりを、ぜひ誌面サイズでお楽しみください！

■ 「美しさとは○○である」――3人が導き出す、それぞれの美学とは？

インタビューでは、3人それぞれの核心に触れる「美の定義」を深掘り。互いの魅力を語り合うクロストークでは、相手の美しさを讃え合うあまり、思わず指先で顔に触れて確認し合う一面も……！ 一方で、カメラの前ではプロの顔に。限られた撮影時間のなか、「じゃあ次、俺が右側に立つわ」「これでちょうど一周したでしょ！」と自らフォーメーションを提案し合うなど、抜群のチームワークで最高の一枚を追求してくれました。

■ VOCE公式YouTubeでは「バッグの中身」動画も配信予定

本誌発売と合わせ、VOCE公式YouTubeチャンネルでも特別動画を公開予定です。 当日の朝に企画を知らされたという3人が「さすがに抜き打ちすぎる！」と驚きながらも披露してくれたバッグの中身とは……？ 撮影の合間にメンバー同士で楽しんでいるという必需品や、美意識の高さが垣間見えるリアルな愛用アイテムまで。誌面と併せて、ぜひチェックしてください！

書籍情報

VOCE 2026年5月号

通常版Special EditionSpecial Edition増刊

〈通常版〉

表紙：有村架純

\950

【Amazon】

https://amzn.to/4bEEYSA

〈Special Edition〉

\980

表紙：山田涼介（Hey! Say! JUMP）

【Amazon】

https://amzn.to/4dfshie

〈Special Edition増刊〉

表紙：有村架純

\900

【Amazon】

https://amzn.to/4s0MtZT

発売日：2026年3月21日（土） ※⾸都圏基準

発行元：株式会社講談社

※ネット書店が売り切れの場合はお近くの書店でご予約・ご購入ください。

付録情報

◆通常版

【ALLIE】

アリィー クロノビューティ フラットスムースフィルターUV/ミニチューブ１本（5ｇ・約６回分）

【IPSA】

イプサ ザ・タイムR アクア e/ミニボトル1本(約15回分）

『春の「透明感底上げ」BOX』

【FAS】

FAS ザ ブラック ブライトセラム II/ミニチューブ１本（2㎖・約4回分）

【N organic】

N organic Basic バランシング エッセンスミルク/ミニボトル1本（10ml・約20回分）

【オルビス】

オルビス リンクル ブライト UV プロテクター N/1包

【DHC】

DHC ディープ クレンジング オイル ブーストケア/２包

【ADDICTION】

・ブラー ＆ ロック プライマー

・ザ ファンデーション コンフィデント フィックス 007

各１包

◆Special Edition

【メイベリン】

・メイベリン グローキッサーチークブラッシュ

01 初恋のフレッシュコーラル

・メイベリン グローキッサーチークブラッシュ

04 恋焦がれダスティピンク

・メイベリン グローキッサーハイライター

25 秘めた心のブルーラメ

１本

※３種のうち１種がランダムで入っており、選ぶことはできません。種類の交換はできかねますので、ご了承ください。

・メイベリン SPステイ ルミマット リキッド ファンデーション N20/１包

『全身うるおい爆誕BOX』

【KAHI】

KAHI WR バウンス ウォーターフル パーフェクティング マスク/１枚

【ヴァセリン】

ヴァセリン グルタヒア ボディローション ブライトニング/１包（30ml）

★特典

山田涼介さん（Hey! Say! JUMP）Special Card

◆Special Edition増刊

【upink】

ユーピンク フェアリーカール マスカラ/１本

・01 ブラック

・02 ブラックブラウン

※2色のうち1色がランダムに入っており選ぶことはできません。色の交換はできかねますのでご了承ください。

【アベンヌ】

アベンヌ 薬用ハンドクリーム/ミニチューブ１本（10g）

VOCE公式

■VOCE（ヴォーチェ）ウェブサイト https://i-voce.jp

■インスタグラム公式アカウント vocemagazine（https://www.instagram.com/vocemagazine/）

■X公式アカウント @iVoCE（https://twitter.com/iVoCE）

■YouTube「VOCEchannel」 https://www.youtube.com/user/VOCEchannel

■TikTok公式アカウント https://www.tiktok.com/@voce_magazine