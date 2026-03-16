INIの“美の精鋭” 尾崎匠海・木村柾哉・佐野雄大が『VOCE』5月号に初降臨！近づくほどに美が際立つ、接近撮カットが必見！

写真拡大 (全5枚)

株式会社講談社




注目の男性アーティストを追う連載「SUPER PEOPLE」に、グローバルボーイズグループ・INIから、尾崎匠海さん、木村柾哉さん、佐野雄大さんが初登場。「美」をテーマに4ページの拡大版でお届けします！


■ 特集テーマは「“美”va la vita 磨き続ける美学」

各書店の写真集ランキングで1位を記録するなど、大ヒット中の2nd写真集「Viva la vita」にちなんだ本特集。ビューティ誌ならではの、肌の質感や温度感までもが伝わる至近距離で3人に迫りました。中でも見どころは、「自信のあるパーツ」にぐっと寄った、いくら拡大しても隙のないソロカット。普段なかなか見られない角度から捉えた表情や、吸い込まれるような強い目力と溢れ出す色気は、まさに眼福の一言です。シャッターが切られるたびに、スタッフ一同が思わず見惚れて溜息を漏らしたほどの仕上がりを、ぜひ誌面サイズでお楽しみください！


■ 「美しさとは○○である」――3人が導き出す、それぞれの美学とは？

インタビューでは、3人それぞれの核心に触れる「美の定義」を深掘り。互いの魅力を語り合うクロストークでは、相手の美しさを讃え合うあまり、思わず指先で顔に触れて確認し合う一面も……！　一方で、カメラの前ではプロの顔に。限られた撮影時間のなか、「じゃあ次、俺が右側に立つわ」「これでちょうど一周したでしょ！」と自らフォーメーションを提案し合うなど、抜群のチームワークで最高の一枚を追求してくれました。


■ VOCE公式YouTubeでは「バッグの中身」動画も配信予定

本誌発売と合わせ、VOCE公式YouTubeチャンネルでも特別動画を公開予定です。 当日の朝に企画を知らされたという3人が「さすがに抜き打ちすぎる！」と驚きながらも披露してくれたバッグの中身とは……？ 　撮影の合間にメンバー同士で楽しんでいるという必需品や、美意識の高さが垣間見えるリアルな愛用アイテムまで。誌面と併せて、ぜひチェックしてください！



書籍情報



VOCE 2026年5月号



通常版

Special Edition

Special Edition増刊

〈通常版〉


表紙：有村架純


\950


【Amazon】


https://amzn.to/4bEEYSA



〈Special Edition〉
\980


表紙：山田涼介（Hey! Say! JUMP）


【Amazon】


https://amzn.to/4dfshie



〈Special Edition増刊〉


表紙：有村架純


\900
【Amazon】


https://amzn.to/4s0MtZT



発売日：2026年3月21日（土） ※⾸都圏基準


発行元：株式会社講談社


※ネット書店が売り切れの場合はお近くの書店でご予約・ご購入ください。


付録情報





◆通常版


【ALLIE】
アリィー クロノビューティ フラットスムースフィルターUV/ミニチューブ１本（5ｇ・約６回分）


【IPSA】
イプサ ザ・タイムR アクア e/ミニボトル1本(約15回分）



『春の「透明感底上げ」BOX』


【FAS】
FAS ザ ブラック ブライトセラム II/ミニチューブ１本（2㎖・約4回分）


【N organic】
N organic Basic バランシング エッセンスミルク/ミニボトル1本（10ml・約20回分）


【オルビス】
オルビス　リンクル　ブライト　UV　プロテクター　N/1包


【DHC】
DHC ディープ クレンジング　オイル ブーストケア/２包


【ADDICTION】
・ブラー ＆ ロック プライマー
・ザ ファンデーション　コンフィデント フィックス 007　


各１包



◆Special Edition


【メイベリン】
・メイベリン グローキッサーチークブラッシュ


01 初恋のフレッシュコーラル
・メイベリン グローキッサーチークブラッシュ


04 恋焦がれダスティピンク
・メイベリン グローキッサーハイライター


25 秘めた心のブルーラメ


１本


※３種のうち１種がランダムで入っており、選ぶことはできません。種類の交換はできかねますので、ご了承ください。
・メイベリン SPステイ ルミマット リキッド ファンデーション N20/１包



『全身うるおい爆誕BOX』


【KAHI】
KAHI WR バウンス ウォーターフル パーフェクティング マスク/１枚


【ヴァセリン】
ヴァセリン グルタヒア ボディローション ブライトニング/１包（30ml）


★特典
山田涼介さん（Hey! Say! JUMP）Special Card



◆Special Edition増刊


【upink】
ユーピンク フェアリーカール マスカラ/１本
・01 ブラック
・02 ブラックブラウン


※2色のうち1色がランダムに入っており選ぶことはできません。色の交換はできかねますのでご了承ください。


【アベンヌ】
アベンヌ 薬用ハンドクリーム/ミニチューブ１本（10g）



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