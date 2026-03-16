【こどもの休日の過ごし方】14名限定！春の運動会シーズンに向けてタイムアップを目指そう！

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、2026年４月25日（土）に１泊２日「かけっこ合宿（14名少人数制レッスン）(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1812)」を開催します。本プログラムでは、春の運動会に向けて、陸上短距離専門のコーチによる指導のもと一人ひとりに合わせた丁寧なレッスンを実施します。実践的なトレーニングを通じ、走る力を伸ばすだけでなく、運動への苦手意識を克服し、「できた」という成功体験から自己肯定感を高めます。「運動会の練習をしたい」「かけっこで１位になりたい」など、それぞれの目標に合わせて取り組める14名限定の特別レッスンですので、お早めにお申込みください。

■おすすめポイント

１．春の運動会に向けた実践的な練習！

スタートダッシュやフォームの改善など、実践的な練習に取り組みます。お子様の「走ることへの自信」をはぐくみ、運動会本番で自分の力を発揮できるようにサポートします。

２．陸上の専門コーチによる２日間集中レッスンでタイムアップ

コーチは当社「かけっこ塾」で長年指導を担当している短距離専門コーチで、14名限定の少人数制レッスンです。今回の合宿だけの特別練習メニューも取り入れ、２日間の集中的なトレーニングでタイムアップを目指します。

３．運動への苦手意識を克服し、自己肯定感を育む

「速く走れた」「フォームが良くなった」といった成功体験を積み重ねることで、運動への苦手意識の克服をサポート。スポーツを通じて自信を育み、自己肯定感の向上につなげます。

■かけっこ合宿〈14名少人数制レッスン〉 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026年４月25日 (土)～４月26日 (日)

（申込締切日：2026年４月22日(水)）

・対象：小１～小６（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：静岡県駿東郡小山町

・食事：朝１回、昼２回、夕１回

・交通手段：普通列車利用（新宿発）

・旅行代金：【小学生】55,000円

・旅行代金に含まれるもの：交通費・宿泊費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員：14名（最少催行人員：７名）

※最少催行人員に満たないときは、催行を中止することがあります。

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1812

■コーチのご紹介

（写真左から）田野 淳コーチ、長澤 宗太郎コーチ

田野 淳（たの じゅん） コーチ

［競技歴］現役時代の専門は、陸上競技の短距離。全国高等学校総合体育大会(インターハイ)200m・400m・４×400mR優勝(３冠達成)、大会MVPも獲得。日本・中国・韓国交流試合の日本代表となり、200 m・４×100mRの２種目で優勝。(２冠達成) ［資格］日本キッズアスレティックス協会認定上級キッズアスレティックス・インストラクター

長澤 宗太郎（ながさわ そうたろう） コーチ

［競技歴］現役時代は陸上競技の短距離で小学校・中学校・高等学校・大学の全国大会を経験。中学校 では200mで全国大会７位。大学では日本選手権リレー（４×400mR）で８位。 ［指導歴］バディスポーツ幼児園・クラブ幼児体育指導員、陸上クラブコーチ、ドゥ・スポーツプラザ インストラクターを経て、「体育の家庭教師フォルテ」の代表コーチに就任。2008年11月株式会社フォ ルテを設立。全国大会に小中高生を輩出。幼稚園児にも指導を行っている。

■スケジュール

（１日目）

８：00～９：00 新宿発（普通列車）御殿場着

●準備運動

●タイム計測

●かけっこドリル

●フォームの練習

●ラダートレーニング

●走り方の分析会

（２日目）

●準備運動

●かけっこドリル

●ストライドを伸ばす練習

●スタートダッシュの練習

●メディシンボールを使ってのトレーニング

●パラシュートを使っての負荷走

●タイム計測

●認定式

17：30～18：30 御殿場発（普通列車）新宿着

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp