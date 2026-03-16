【one’sterrace】「パティ＆ジミー」グッズが大集合！店頭イベントを3月20日（金・祝日）より開催！

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ライフスタイルイノベーションが展開するライフスタイルブランド「one’sterrace（ワンズテラス）」は、株式会社サンリオの「パティ＆ジミー」の新作を含むグッズを集めた店頭イベントを2026年3月20日（金・祝日）より全国のワンズテラス店舗にて開催いたします。

「one’sterrace（ワンズテラス）」は、全国のショッピングセンターを中心に、キッチングッズからステーショナリー、キャラクター雑貨、ボディケアアイテム、アパレルやインテリアなど、多様な生活雑貨全般を幅広いお客様に向けてご紹介するストア型ブランドです。

この度ワンズテラスでは、パティ＆ジミーグッズが勢ぞろいする店頭イベントを開催いたします。

アメリカのカンザスシティに住んでいるラブラブカップル「パティ＆ジミー」。

今年は、レッドとブルーが印象的なパティ＆ジミーの新作がたくさん。

新作を含むパティ＆ジミーのグッズが大集合する店頭イベントの開催期間は、3月20日（金）～4月26日（日）です。

ぜひこの機会に元気なカラーのパティ＆ジミーグッズを探しに、お近くのワンズテラス店舗にお立ち寄りください。

【 ワンズテラス「パティ＆ジミー 2026.3」取り扱いアイテムのご紹介！】※一部抜粋

エコバッグ L \1,540 クウォーターソックス フェイス \770 キーリング付フリルポーチ \2,640など ※価格はすべて税込です。

※その他詳細は公式WEBページをご覧ください。

※一部商品は数量限定のため、無くなり次第終了となります。

※入荷状況は店舗により異なります。

※改装等により展開のない店舗がございます。

【「パティ＆ジミー」について】

詳細を見る :https://store.world.co.jp/s/brand/onesterrace/note/season/089274/?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=ones&utm_term=260316OT

https://www.sanrio.co.jp/characters/pattyandjimmy/

アメリカのカンザスシティに住んでいるラブラブカップル。

パティはスポーツ万能だけど、勉強はちょっと苦手。元気いっぱいで、おてんばな女の子。

ジミーは、パティの隣りの家に住んでいて、勉強とチェスが得意なやさしい男の子。将来の夢は大統領になること。

【 商品のお取り扱い 】

■全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?br=BR410&pcf=1&so=1%2C3&page=1&link_id=link_id=410_H_shop(https://store.world.co.jp/real-store-search?br=BR410&pcf=1&so=1%2C3&page=1&link_id=link_id=410_H_shop)

■オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/onesterrace/

【Social Media】

■ Instagram @onesterrace(https://www.instagram.com/onesterrace/?hl=ja)

■ X @onesterrace(https://x.com/onesterrace)

■ LINE @onesterrace(https://line.me/R/ti/p/@993ybhaq)

【 one’sterrace（ワンズテラス） 】

今年で29周年を迎えるone'sterraceは、オープン以来、『暮らしの今を、もっと素敵に！もっと楽しく！』をテーマに、暮らしに寄り添った“衣・食・住”を、トータルで提案・発信し続けています。日常の忙しさから少しだけ離れて、お店から一歩外に出た時にやさしく温かな気持ちになれる。そんな、大人が楽しめる絵本のような場所になれることを目指しています。

＜会社概要＞

・名称：株式会社ライフスタイルイノベーション（ワールドグループ）

・代表者：木津 英之

・所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 東急不動産恵比寿ビル3F

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/