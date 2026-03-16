直木賞作家・今村翔吾の大ヒット小説 TVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」浅草デジタルスタンプラリー開催決定！

株式会社アミューズ

2026年1月11日（日）よりCBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分～）にて放送中のTVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」に関して

浅草での「火喰鳥」デジタルスタンプラリー」の開催が決定しました！

浅草で人力車を展開する「東京力車(https://tokyo-rickshaw.tokyo/)」のサポートで実現したこのスタンプラリーは、火消ミッションという形で「火喰鳥」の世界に浸りながら、江戸の時代の街並みを残す浅草を巡るデジタルスタンプラリーとなっております。「火喰鳥」とコラボしたグッズやメニューなど限定商品の販売店舗など、浅草の様々な店舗をめぐり楽しむことができます。

さらに、スタンプ収集を達成した方にはもれなく、特典として「限定ポストカード」をプレゼントいたします！

限定ポストカードは数々の浮世絵とアニメのコラボ作品を世に送り出してきた浮世絵師・塩崎顕(https://www.instagram.com/kenshiozaki/)さんによる「浅草の源吾」が描かれた作品で、ここでしか手に入らない特別なポストカードとなっております！

合わせて、第10話のあらすじと先行場面カットを解禁いたします。

公式HPや公式X（@hikuidori_pj）にて、今後も、アニメ・漫画に関する様々な情報を公開していきます。

TVアニメ&漫画「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」に是非ご期待ください。

▼「火喰鳥」デジタルスタンプラリー イベント詳細

【期間】2026年3月20日（金）～4月5日（日）

※特典の「限定ポストカード」は、おひとり様1枚までで、なくなり次第終了となります。

参加方法やデジタルスタンプ店舗の詳細は下記URLをご参照ください

https://stamp-rally.hikuidori-project.com/

▼第10話「猛火の鳴動」あらすじ（3/22放送）

新之助が、父・蔵之介の墓参りの後に目黒の火事に遭遇。巨大な炎の奔流、“朱土竜”が仕掛けられた土蔵を発見する。源吾の「命を守ることが本分」という教えを胸に犬を助けようとするが、爆発に巻き込まれてしまう。絶望の淵にいた源吾だったが、この事件と左門の魂の叫びで復活し、燃え盛る江戸の街へと再び向かっていく。

▼先行場面カット

▼イントロダクション

その大火をくいとめた火消侍を人はこう呼んだーーーー火喰鳥

かつて「火喰鳥」と呼ばれた江戸随一の火消侍・松永源吾。

訳あって火消を辞めていたが、突然新庄藩から仕官の誘いが来る。

新庄藩の火消組は、金も無く、人材もおらず、周囲からさげすまれていた。

妻・深雪の後押しもあり、源吾は頭取として崩壊した火消組を再建することに。

一癖も二癖もある仲間を集め、＜ぼろ鳶＞と揶揄されながらも「どんな命も救うのだ」と奮闘する源吾達だったが、

江戸では「狐火」という謎の連続不審火が続いていた。

迫りくる災いに、諦めの悪い火消達が奔走する、エンタメ活劇が開幕！

▼放送情報

CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分～）にて放送中

※放送時間は編成の都合など変更となる可能性がございます

AT-Xにて毎週火曜20時00分～放送

※リピート放送あり

▼配信情報

・毎週月曜日1時～3日間先行配信

U-NEXT／アニメ放題

・毎週木曜0時～順次配信開始

Prime video／dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店／dアニメストア for Prime Video／DMM TV／wowowオンデマンド／Jcom STREASM／TELASA／milplius／pontaパス／ABEMAプレミアム／アニメフェスタ／FOD／Hulu／Lemino／Netflix

・最新話期間限定 無料配信

Abema／TVer

・レンタル配信

HAPPY!動画／J:Com STREAM／milplius／TELASA／VIDEX／ビデオマーケット／カンテレドーガ／music.jp／ニコニコチャンネル／ムービーフルPlus

▼制作クレジット

監督：八隅 宏

監督の御頭：亀垣 一

シリーズ構成：森 龍介

脚本：森 龍介／福田 晶平／冨田 頼子／西村 耕平

キャラクター原案：BILBA

CG監督：眞田 竹志

音響監督：田中 章喜

音楽：高梨 康治

アニメーション制作：SynergySP

▼出演者クレジット

梅原 裕一郎（松永 源吾役）

梅田 修一朗（鳥越 新之助役）

木村 昴（寅次郎役）

島崎 信長（彦弥役）

小野 賢章（加持 星十郎役）

三吉 彩花（深雪役）

遊佐 浩二（折下 左門役）

諏訪部 順一（大音 勘九郎役）

▼WEB関連

・公式HP：https://hikuidori-project.com/

・公式X：https://x.com/hikuidori_pj （@hikuidori_pj）

・推奨ハッシュタグ：#火喰鳥 ＃ぼろ鳶

株式会社アミューズクリエイティブスタジオ

株式会社アミューズクリエイティブスタジオとは、映画、ドラマ、舞台、ミュージカル、アーティストプロデュース、コミック、アニメなど、アミューズグループが培ってきたプロデュース力を活かし、IPの企画開発、運用を軸に幅広いジャンルのエンターテインメントを創作し、グローバルにビジネスを行う新しい形のクリエイティブスタジオです。また、TVアニメ「火喰鳥」はアミューズクリエイティブスタジオが製作する第1弾アニメーション作品となります。株式会社アミューズクリエイティブスタジオでは、今後も様々なIPコンテンツを世に送り出して参ります。

・公式HP：https://amuse-creative-studio.jp/