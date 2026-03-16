〈『KEITAMARUYAMA ANTHOLOGY』POP UP STORE〉ブランド30周年を締めくくる催事が3/17(火)～全国6会場で開催！【タブリエ・マーケティング株式会社】

コスパグループ株式会社『KEITAMARUYAMA ANTHOLOGY』

ブランド30周年特別プロジェクト「丸山百景 KEITAMARUYAMA 30TH ANNIVERSARY」の集大成として、少女漫画作家らが「KEITAMARUYAMA」を表現した書籍『KEITAMARUYAMA ANTHOLOGY』を刊行。

本書の発売を記念し、これまで渋谷PARCO ライズビルやアニメイト池袋本店、アニメイト梅田にて行われた＜KEITAMARUYAMA ANTHOLOGY POP UP STORE＞が、ご好評につき全国のジーストアとグランエンタスにて開催いたします。



会場では、書籍『KEITAMARUYAMA ANTHOLOGY』をはじめ、豪華作家陣による本書描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズの販売も。

対象商品を5,000円（税込）ご購入ごとにランダムでステッカー（全3種）を1枚プレゼントいたします。

さらに、グランエンタス会場では、矢沢あい氏による描き下ろしイラストを使用したフォトスポットや、書籍内に登場するイラストのパネル展示など、作品の世界観を体感できる展示も実施。

「KEITAMARUYAMA」の30周年を締めくくる最後の夢企画を、ぜひ会場でお楽しみください。

〈『KEITAMARUYAMA ANTHOLOGY』POP UP STORE〉イベント情報

┗ https://www.geestore.com/geenet/event/14859.html

デザイナー 丸山敬太とは・・・

2024年にデビュー30周年を迎えたブランド「KEITAMARUYAMA」のファッションデザイナー。

1965 年東京・原宿生まれ。 1994-95A/W東京コレクションにて、「KEITAMARUYAMA TOKYO PARIS」としてデビュー。1997年にはパリコレクションでレディースコレクションを発表するなど、国内外で多岐にわたる創作活動を展開。 2012年、日本航空（JALグループ）客室乗務員・地上接客部門の制服デザインを手掛け、2024年にブランドデビュー30周年を迎えた。 近年は、自身のブランド活動だけに留まらず、ファストファッションから制服やブランドプロデュースに加え、ファッションの枠を超えて、“食”や“住”への活動の場を積極的に広げている。

書籍『KEITAMARUYAMA ANTHOLOGY』とは・・・

ブランド30周年特別プロジェクト「丸山百景 KEITAMARUYAMA 30TH ANNIVERSARY」の集大成として、少女漫画作家らが「KEITAMARUYAMA」を表現した書籍『KEITAMARUYAMA ANTHOLOGY』。

日本を代表する11名の人気少女漫画作家と小説家が参加。

「KEITAMARUYAMA」の歴史や想いに触れていただくことはもちろん、少女漫画を自身のクリエイションの一部と捉え、「少女漫画に救われてきた」と語る丸山敬太の視点を通じて、その魅力を改めて感じていただける一冊となっています。

書籍『KEITAMARUYAMA ANTHOLOGY』

＜書籍『KEITAMARUYAMA ANTHOLOGY』＞概要

価格：7,480円(税込)

発行：TAC株式会社

サイズ：W16cm/H22.5cm/D2.8cm

ページ数：272ページ

内容：描き下ろし漫画・イラスト・小説、丸山敬太が厳選する漫画100 等

【参加作家】

一条ゆかり、羽海野チカ、雲田はるこ、くらもちふさこ、桜沢エリカ、 嶽本野ばら、ひうらさとる、東村アキコ、松田奈緒子、矢沢あい、やまだないと ※五十音順、敬称略

書籍『KEITAMARUYAMA ANTHOLOGY』商品ページ(https://www.keitamaruyama.com/item/detail/1_10_1-9200700_1)

開催概要

・催事名：『KEITAMARUYAMA ANTHOLOGY』POP UP STORE

・開催期間・場所：

2026年3月17日(火)～4月8日(水) グランエンタス

2026年3月17日(火)～4月30日(木) ジーストア仙台／ジーストア名古屋／ジーストア大阪／ジーストア小倉

2026年4月9日(木)～4月30日(木) ジーストア・アキバ

・入場料：無料

【主催】ジーストア

【協力】株式会社K.M Design Studio

＜開催店舗情報＞

グランエンタス

東京都千代田区外神田1-2-7 オノデンビル1F

https://x.com/granentas_info

ジーストア・アキバ

東京都千代田区外神田1-2-7 オノデンビル4F

https:(https://www.geestore.com/geenet/geestore/akiba)//www.geestore.com/geenet/geestore/akiba(https://www.geestore.com/geenet/geestore/akiba%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A2%E4%BB%99%E5%8F%B0)

ジーストア仙台

宮城県仙台市青葉区中央4-1-1 イービーンズ6F

https://www.geestore.com/geenet/geestore/sendai

ジーストア名古屋

愛知県名古屋市中区大須3-11-34

https://www.geestore.com/geenet/geestore/nagoya

ジーストア大阪

大阪府大阪市中央区難波千日前7-7

https://www.geestore.com/geenet/geestore/osaka

ジーストア小倉

福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-5 あるあるCITY 5F

https://www.geestore.com/geenet/geestore/kokura

展示情報

グランエンタスでは矢沢あい氏による描き下ろしイラストを使用したフォトスポットや、書籍内に登場するイラストのパネル展示など、「KEITAMARUYAMA」と少女漫画の魅力を存分にお楽しみいただけます。

※画像は「渋谷PARCO ライズビル」で開催された際のものです。実際の展示内容とは異なります。

※フォトスポット、パネル展示などはグランエンタス会場のみで展開予定です。

矢沢あい氏による描き下ろしイラストを使用したフォトスポット過去に渋谷PARCO ライズビルで開催された〈『KEITAMARUYAMA ANTHOLOGY』POP UP STORE〉の様子過去に渋谷PARCO ライズビルで開催された〈『KEITAMARUYAMA ANTHOLOGY』POP UP STORE〉の様子

物販情報

会場内では、書籍『KEITAMARUYAMA ANTHOLOGY』をはじめ、人気少女漫画作家が本書のために描き下ろしたイラストを使用したオリジナルグッズの販売も。

書籍『KEITAMARUYAMA ANTHOLOGY』\7,480（税込）

〈『KEITAMARUYAMA ANTHOLOGY』POP UP STORE〉スペシャルコラボレーションアイテム

特典情報

会場にて、対象商品を5,000円（税込）ご購入ごとにランダムでステッカー（全3種）を1枚プレゼントいたします。

〈『KEITAMARUYAMA ANTHOLOGY』POP UP STORE〉特典

「KEITAMARUYAMA」ブランド情報

WEBサイト：https://www.keitamaruyama.com

30周年特設サイト：https://www.keitamaruyama.com/30th_anniversary

Instagram : https://www.instagram.com/keitamaruyama_official/

Facebook：https://www.facebook.com/KeitaMaruyamaJapan/

X：https://x.com/keitamaruyama_o