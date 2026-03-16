MIXI、「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」にプライズパートナーとして協賛

株式会社MIXI

株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（以下、CEIPA）が主催する国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」にプライズパートナーとして協賛します。あわせて、「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」一般投票部門・共創カテゴリーにおいて「ファミリーソング特別賞 家族が選んだベストソング2025 powered by 家族アルバム みてね」を新設することをお知らせいたします。

「MUSIC AWARDS JAPAN」は、日本の音楽業界主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人CEIPAが主催する国内最大規模の国際音楽賞です。2025年5月に京都で初開催され、2026年は会場を東京へと移し、6月13日（土）に授賞式が開催されます。

当社は「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、友人や家族といった親しい人と一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。今回、音楽には、家族の笑顔や豊かなコミュニケーションを生み出し、心のつながりを育む力があることに意義を見出し、アワードに協賛するとともに共創カテゴリーにおいて「ファミリーソング特別賞」を新設しました。

本賞は、「家族の思い出の1曲」をテーマに、当社が提供する子どもの写真・動画共有アプリ「家族アルバム みてね」の国内ユーザーを対象としたアンケートを実施し、その結果をもとに受賞作品の選考を行います。本賞を通じて、音楽をきっかけとした家族のコミュニケーションの輪を広げ、家族の心のつながりを一層育んでまいります。

「ファミリーソング特別賞」のアンケートへの参加方法、期間等の詳細は後日発表します。

当社は、今後もさまざまなエンターテインメントを通じて、感情を分かち合えるような“心もつながる”場と機会の創造に取り組んでまいります。

■ 「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催概要

・開催日時 ： 2026年6月13日（土）

・開催ウィーク ： 2026年6月5日（金）～6月13日（土）

・会場 ： TOYOTA ARENA TOKYO他

・公式サイト ： https://www.musicawardsjapan.com/

■「家族アルバム みてね」について < https://mitene.us/(https://mitene.us/) >

ママ・パパが撮った子どもの写真や動画を，祖父母や親戚など、招待した家族だけに共有できるアプリです。写真・動画は無料無制限でアップロード可能なので子どもとの日常を気軽に共有でき、子どもの笑顔や成長にコメントしあうことで、家族間で愛情あふれるコミュニケーションが生まれます。これまで多くのご家族にご利用いただいており、2026年1月には世界累計利用者数が2,900万人を突破※しました。

※ iOS・Androidアプリ登録者数、ブラウザ版登録者数の合計

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/ (https://mixi.co.jp/)>

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIおよび「家族アルバム みてね」の名称、これに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。