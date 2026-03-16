乃木坂46大越ひなのEX大衆新連載「ひなのん★フルスロットル」始動！　キラキラアイドルを目指す新プロジェクト！

株式会社双葉社撮影/佐賀章広・双葉社

先月末に行なわれた乃木坂46「Coupling Collection 2022-2025」、そして「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」を成功させた乃木坂46。その６期生として活躍する大越ひなのさんが、EX大衆４月号より新連載を開始します。タイトルは「ひなのん★フルスロットル」。感受性豊かな大越さんがさまざまなことに挑戦し、キラキラのアイドルを目指していきます。

５期生の先輩・一ノ瀬美空さんから引き継ぐ形で始まった同連載。記念すべき第一回の内容は、最初にふさわしく「習字で自己紹介」。４歳から習い始めたという大越さんが「好きな食べ物」から「好きな先輩」「自分の弱点」「マイブーム」「座右の銘」などを達筆な習字と知られざるエピソードでお届けします。長く続けていく連載だからこそ聞ける大越さんのエピソードにご注目ください。

同号では、41stシングルにて選抜復帰した冨里奈央さん撮りおろしグラビア＆インタビューのほか、吉田綾乃クリスティーさん＆柴田柚菜さん、中西アルノさん×海邉朱莉さんの対談と乃木坂46メンバーも大ボリュームで出演。

ほか、旬のアイドル出演や、アイドル情報が盛りだくさん。

撮影/藤本和典・双葉社『EX大衆』4月号

定価：1,100円（税込）

判型：A4判、112ページ

ネット書店、全国書店にて予約受付中

大越ひなの（おおこし・ひなの）

2004年12月１日生まれ、静岡県出身。乃木坂46の６期生。『乃木坂スター誕生！ SIX』(日本テレビ系)に６期生としてレギュラー出演中。