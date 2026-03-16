「AI×アミューズメント」で地域のウェルビーイングを実現！秋田県秋田市内3店舗目！FIT-EASY 秋田旭南店がグランドオープンしました 早期入会キャンペーン実施中

フィットイージー株式会社FIT-EASY 秋田旭南店 外観

フィットイージー株式会社（本社：岐阜市）が全国展開するアミューズメントフィットネスクラブ「FIT-EASY 秋田旭南店」（秋田県秋田市旭南3丁目1-32）が2026年3月16日（月）にグランドオープンいたしました。

当社は「アミューズメントフィットネスクラブとAIヘルスケアオートメーションの確立により、地域のウェルビーイングを実現すること」を目指しています。

秋田県秋田市内3店舗目の出店となるFIT-EASY 秋田旭南店では、最新のマシンやサウナに加え、AIを活用した「FIT-EASYアプリ」を提供し、皆様の生活の一部として「心身ともに健やかな状態（ウェルビーイング）」をサポートいたします。

グランドオープンを記念して、オープニングキャンペーンを実施中です。キャンペーン期間中に入会いただいた方は入会金や事務手数料、2026年4月までの月会費が無料となります。

FIT-EASY 秋田旭南店は、初心者から上級者まで満足いただけるフィットネスマシンはもちろん、天候を気にすることなく利用できるシミュレーションゴルフやサウナ、運動後のリカバリーやリフレッシュにも利用できる高濃度酸素ルーム、対面レッスンも可能なバーチャルスタジオ、セルフエステ、骨盤底筋トレーニングマシン、電磁パルス痩身マシン、ラウンジ、コワーキングスペースなど、多様なサービスを月会費のみでご利用いただけます。

（セルフエステ：女性専用）

◆「AIヘルスケアオートメーション」が実現する、次世代の健康管理

当社は、単なる運動の場の提供にとどまらず、AIテクノロジーで個々の健康を最適化する「AIヘルスケアオートメーション」の確立を推進しています。健康に不可欠な「運動・食事・睡眠」について、会員様一人ひとりのライフスタイルに合わせた形でサポートします。

- データに基づいた自動パーソナライズ：

独自の「F.Eアプリ」が日々の運動・食事・睡眠データをAIで分析し、最適なトレーニングプランやカロリー計算などを提示します。

- 「FIT-EASYにいない時間」も輝くサポート：

アプリを通じて、店舗にいない時間でも「自分で身体を整える力」を身につけることができ、真のウェルビーイング（心身の充実）を日常化させます。

FIT-EASYアプリは下記よりダウンロードいただけます。

▼App Store：https://apps.apple.com/jp/app/fit-easy/id6745802977

▼Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja)

◆FIT-EASY 秋田旭南店の特長

▼初心者の方はもちろん上級者まで納得できるトレーニング環境

初めてフィットネスジムに通う方にも安心してご利用いただけるよう、マシンの使用方法を動画で説明しています。また、充実したトレーニング環境は上級者の方にも十分ご満足いただけます。筋力トレーニングとサウナ、有酸素運動と骨盤底筋トレーニングマシンなど、他のサービスを併用することで究極の健康体験が実現します。

▼天候を気にせず練習できる新感覚バーチャルゴルフ設備を完備

臨場感があふれ、迫力のある大画面に向かってボールを打ち、実際にホールを回っているようなシミュレーションができます。またゴルフ初心者の方でも簡単に練習することも可能です。

▼健康効果を最大限に引き出すサウナシステム

トレーニングのアフターケア、またリフレッシュしたい時や疲れた時にはサウナだけという使い方も可能です。サウナとフィットネスの組み合わせによる血行促進、発汗作用と温熱効果が、フィットネス後の筋肉の疲労回復および新陳代謝を高めます。ダイエット効果、ストレス軽減、美肌効果も期待できます。

▼O2ルームで高濃度酸素を体験！フィットネスのパフォーマンス向上をサポート！

高濃度酸素が細胞レベルで効率的に働き、新陳代謝の向上や疲労回復の促進、身体の機能向上や回復力の強化が期待できます。フィットネス後のアフターケアとして、ストレス軽減やリラクゼーション効果によるメンタルヘルスの向上としてご利用いただけます。

■究極の美ボディソリューション、セルフエステで自分磨き

プロ仕様の高級セルフエステマシンを月会費のみでご利用いただけます。エステとフィットネスを組み合わせることで、肌の状態を整え、体調を向上させ、筋力トレーニングや有酸素運動を通じて美しいボディラインを手に入れることができます。また、サウナとの組み合わせなど、お好みに応じた利用方法も可能です。

（※女性専用です）

▼自分では鍛えにくい骨盤底筋や下半身トレーニングを「FIT-CHAIR」でサポート

服を着たまま座るだけで「筋肉＋脂肪」両方にアプローチできます。なかなか鍛えることのできない骨盤底筋や下半身を電磁パルスの刺激で座るだけで鍛えることができる美容マシンです。

▼「FIT-SHAPE」（ビートスリマー）の筋肉運動で効率よく理想的なボディへ

電磁パルスが運動ニューロン（運動神経）に作用し、皮下の深い筋肉（インナーマッスル）まで効率よく刺激を届かせます。これにより強力な筋収縮が誘発され、筋肉量アップをサポートします。

着衣のまま使用可能なため、腹部や太ももやふくらはぎなど、お好みの部位にアプローチできます。

▼「AI 顔認証システム」を導入し、安心安全を提供

入会時に登録した顔写真データを活用することで、専用キーやスマホなしで手ぶらでの入館が可能です。さらに、入会から 31日経過で全国の FIT-EASY 店舗をどこでも利用できるため、通勤途中や出張・ 旅行先でも気軽にご利用いただけます。

当店の多彩なサービスをご利用いただき、健康とリラクゼーションの新たな体験をお楽しみください。

■FIT-EASY 秋田旭南店 概要

住所：秋田県秋田市旭南3丁目1-32

開業日：2026年3月16日（月）

定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）

利用料金：月会費:7,678円（税込）

店舗HP：https://lp.fiteasy.jp/lp-akita-kyokunan/

店舗SNS：https://www.instagram.com/fiteasy_akitakyokunan/

■フィットイージー 会社概要

社名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資本金：1,357,449,180円

従業員数：238名 2025年10月31日現在

店舗数：259店舗 2026年3月16日現在

URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）

※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。