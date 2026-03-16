P.S.FAより上品さと汎用性を兼ね備えたレディースブラウスが登場！～一着で二役、ビジネスからオケージョンまで対応する新提案～

株式会社はるやまホールディングス

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：治山正史）が展開しているPerfect Suit FActory（以下、「P.S.FA」といいます。）は、２０２６年３月１９日（木）より、P.S.FA全店舗において多様化するビジネスシーンに対応する新商品「一枚着兼用ブラウス」を販売開始いたします。洗練されたデザインと機能性を兼ね備えた本商品は、オケージョンからビジネスまで幅広く活用できるアイテムとして、現代のビジネスパーソンのワードローブに新たな選択肢を提供します。

近年、オフィスでの働き方が多様化し、女性のビジネスパーソンからは「ジャケットを脱いだ際にも品格を保ちたい」というニーズが高まっています。本商品は、そうした要望に応え、室内でジャケットを脱いでも一人前のビジネスパーソンとして信頼感と清潔感を損なわない上品なデザインを実現。気温調整や長時間の会議、在宅勤務からクライアント訪問まで、シーンを問わず「きちんと見え」を叶え、女性の自信あるビジネススタイルをサポートします。

本商品は、一枚で着用してもインナーとしても使用可能な汎用性の高さが特長です。従来の商品と比較し、オケージョンシーンにも対応できるよう素材やディテールにこだわりました。オフホワイト、ミント、ミディアムグレー、ネイビーの４色展開で、様々なシーンに合わせやすいカラーバリエーションを実現しました。

商品概要

【商品名】 一枚着兼用ブラウス

【価格】 各4,900円（税別）

【サイズ展開】 S,M,L

【カラー】 オフホワイト、ミント、ミディアムグレー、ネイビー

【素材】 ポリエステル100％

【販売店舗】 P.S.FA全店舗

【お問い合わせ】 はるやまお客様相談室 0120-923-924

◆はるやま商事株式会社

公式WEBサイト：https://perfect-s.com/

X（Twitter）：https://x.com/psfa_official

Instagram：https://www.instagram.com/psfa_official/