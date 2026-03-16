【新店オープン】長野県に4店舗目となる「FiT24 千曲屋代店」が3月16日（月）にオープン！3月31日（火）までのご入会で、４ヶ月まとめて0円！

株式会社快活フロンティア

株式会社快活フロンティア（代表取締役社長：竹島 文明）が運営する24時間営業のフィットネスジム「FiT24（フィット24）」では、2026年3月16日（月）に「FiT24 千曲屋代店」（長野県千曲市桜堂）を「AOKI 千曲屋代店」の2階にグランドオープンします。 FiT24 千曲屋代店は全国で111店舗目になります。

■オープン記念キャンペーン実施中！

FiT24 千曲屋代店では3月31日（火）まで、4つの特典が受けられるオープン記念キャンペーンを実施中です。

＜キャンペーン情報＞

➣3月・4月・5月・6月の月会費が0円

➣7月以降の月会費が永久1,100円（税込）割引

※先着500名様限定

➣各有料オプション＊が３ヶ月無料（3月、4月、5月）

➣オリジナル水素水ボトルプレゼント

※キャンペーンでのご入会は、入会月を１ヶ月目として、７ヶ月以上の在籍が必要となります。

※ご入会時には、事務手数料2,200円（税込）を頂戴します。

※キャンペーン適用には条件がございます。詳しくはこちら(https://www.fit24.jp/shop/chikumayashiro.html)をご確認ください。

＊水素水飲み放題、安心プラスプレミアム

■24時間フィットネスジム「FiT24」について

https://www.fit24.jp/

『なりたい自分へナビゲート』をコンセプトにした、RECOVERY & BODYMAKE GYMです。”フィットネスで会員様のなりたい姿(カラダ)に寄り添い、目標達成までご案内する”をテーマに毎日24 時間いつでも、“快適なトレーニング環境”と“充実したサービス”を提供します。

＜FiT24の特長＞

１.すべての会員様が快適に利用できるゾーニング

FiT24は初心者の方も上級者の方も、それぞれのレベルに合ったトレーニングができるよう、マシンのエリア分け（ゾーニング）を行っています。そのため、ご自身のレベルや目的に合った環境で快適に、効果的にトレーニングを進めることができます。

２.シャワールームを完備！女性専用も！

無料で利用可能なシャワールームには、ドライヤー・シャンプー・ボディソープを完備しており、トレーニング後のリフレッシュとして気軽にご利用いただけます。また、シャワールーム・トイレは女性専用の設備も完備しているため、女性の会員様も快適に安心してご利用いただけます。

３.ジム初心者でも安心！スタッフが無料でサポート

FiT24では、ご入会後のサポートとしてジムでのトレーニングスタートをサポートする「スタサポ」が誰でも受けられます。マシンの使い方から効果的なトレーニング方法のレクチャー、お悩みに合わせたおすすめマシンのご案内など、お客様に寄り添ったカリキュラムで初心者のジムデビューをサポートします。

※スタサポについて、詳しくはこちら(https://www.fit24.jp/support/?fpc=230.64.365.a667298826001f0C.1794618117000)をご覧ください。

フロント有酸素マシン筋トレマシン

FiT24 千曲屋代店

住所：長野県千曲市桜堂372‐ 7

オープン日：2026年3月16日（月）10:00

営業時間：24時間営業（スタッフアワーは10:00～20:00）

設備：有酸素マシン13台、筋トレマシン13台、 パワーラック3台、スミスマシン1台、ダンベル1kg～50kg、InBody1台、日焼けマシン1台、水素水1台、、プロテインサーバー1台、骨盤底筋チェア1台、更衣室3室、トイレ3室、シャワー4室

月会費：7,480円 （税込8,228円）

「FiT24 千曲屋代店」WEBページ：https://www.fit24.jp/shop/chikumayashiro.html

※マシンラインアップは変更になる場合がございます。

＜無料の施設体験について＞

開催期間：2026年3月16日（月）～3月23日（月）

開催時間：10：00～19：30

※体験する際は会員登録（無料）が必要です。