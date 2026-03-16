【オイシックス新潟】 2026アンバサダー 第10弾発表！新たに終活クラブが就任

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、新潟に在住・拠点としている5人組人気ロックバンドの終活クラブに2026アンバサダーに就任いただきますことをお知らせいたします。

併せて、本球団のために書き下ろされた新曲「怪物」が公式球団イメージソングとして採用され、ホーム開幕戦の3月21日（土）の試合前に初公開いたします。地元・新潟を盛り上げるべく、音楽とスポーツの枠を超えて、今後も様々なコラボレーションを実施予定です。

【PR大使 終活クラブ】

■プロフィール

2020年8月「音楽を終わらせる為の音楽」を始める為、少年あああああ(Vo/Gt)を中心に同志のメンバーが集結して終活クラブを結成。新潟を拠点に全国区で活動中。

不思議なバンド名やポップなキャラクター等、他者の目を惹くキャッチーさを武器としつつ、少々ひねくれながらも歌詞に絶対的な拘りを持った日本語ロックバンド

■少年あああああさんよりコメント

この度アンバサダーに就任させて頂きました、終活クラブのボーカルギター少年あああああです。

ぼくは元々野球には明るいタイプでないのですが、この度イメージソングの「怪物」を書き下ろすにあたり、野球をルールから学んだり選手の皆さんとお話をさせて頂いたことで、熱い思いと上を目指していく姿勢はぼくたち音楽をやる者と同じなのだ、と恐れ多くも感じて大っ好きになりました。あなたももしかして同じだったりするんでしょうか。一緒に一歩ずつ、前に進んでいきたいです。よろしくお願いします。

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはＮＰＢファーム・リーグに参加、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地 株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026年からは桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け取り組んでいます。