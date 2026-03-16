HundReds、マネーフォワードとパートナーシップ連携し、地方企業におけるDX化およびAI活用を推進

株式会社Hundreds

株式会社HundReds（以下「HundReds」）と株式会社マネーフォワード（以下「マネーフォワード」）は、地方企業におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）およびAI活用の推進を目的に、紹介パートナーとして、パートナープログラムに参加いたします。

■ 提携の背景と目的

現在、地方企業の多くで高齢化や人手不足が深刻化しており、バックオフィス業務のデジタル化やDX推進が重要課題となっています。特に人材不足や業務の属人化といった課題を抱える中小企業においては、クラウド活用やAI導入による業務効率化のニーズが急速に高まっている一方で、デジタル知見の不足を背景とし、思う様にデジタル化やDX推進が進んでいない現状があります。

株式会社HundRedsは、株式会社マネーフォワードのパートナープログラムを通じて、こうした地域企業の課題解決を目的に連携し、東海地方を中心とした企業のDX・AI活用を強力に後押しし、両社の知見とネットワークを掛け合わせることで、地域企業の持続的成長と地方経済の活性化への貢献を目指します。

■ 本提携による主な取り組み内容

1．協働セミナーの開催による東海地方企業におけるDX・AI活用の推進

HundRedsとマネーフォワードは、東海地方の中小企業を対象に、バックオフィス業務の効率化やAI活用をテーマとした協働セミナーを開催します。実務に直結する具体的な活用事例や導入ステップを共有することで、企業がDXに取り組む第一歩を踏み出しやすい環境を整備します。

従来の製品紹介にとどまらず、経営視点での業務改革や成長戦略と結びつけた内容とすることで、より実践的かつ継続的なDX推進を支援します。

2．地方銀行や商工会議所等と連携した地域全体へのデジタル化の浸透

地方銀行や各地の商工会議所、コンソーシアムなどの地域ネットワークと連携し、地域全体へのデジタル化の浸透を図ります。地域金融機関や支援機関と協働することで、単発のイベントにとどまらず、継続的な情報発信や学びの機会を創出します。

これにより、デジタル化に対してハードルを感じている企業にも段階的な導入支援を行い、地域全体の生産性向上を目指します。

3．シームレスかつ利便性の高い決済機能の地方普及における推進の検討

経費精算や支払業務のさらなる効率化を目的として、マネーフォワードビジネスカードの地方企業への普及についても、共同した推進の検討協議を実施します。

バックオフィスのデジタル化と決済機能を組み合わせることで、入力・承認・支払までを一気通貫で効率化し、企業の管理負担軽減とガバナンス強化の両立を実現していきます。

■ 今後の展望

本提携を通じて、『マネーフォワード クラウド』とHundRedsの成長支援ノウハウを掛け合わせ、地域企業の業務効率化と経営基盤強化を支援してまいります。

今後も東海地方を起点に、地域経済の持続的発展に寄与する取り組みを推進して参ります。

グループ基本情報

株式会社HundReds（ハンドレッツ）

・設立：令和7年10月

・代表者：代表取締役 野口賢吾

・所在地：愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス

・事業内容：事業承継支援・中小企業成長加速支援、コーポレート業務BPO、DX・AI活用支援

・会社URL：https://hundreds.ltd/aboutus/

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社HundReds コーポレート部

メールアドレス：corporate@hundreds.ltd