製品開発を横断する15の専門展示で展開「エヌプラス（N-Plus）2026」出展募集を開始

アテックス株式会社

エヌプラス実行委員会は、製品開発技術展「エヌプラス（N-Plus）2026」を

2026年11月11日（水）～13日（金）の3日間、東京ビッグサイト東ホールにて開催いたします。

これに伴い、2026年開催分の出展募集を開始いたしました。

エヌプラスは、「New」「Next」をプラスする新素材・新技術展として、

材料開発から加工、製造、DX、環境対応まで

製品開発を横断的に支える技術・サービスが一堂に集う専門展示会です。

■エヌプラス2025 開催実績

公式WEBサイト :https://www.n-plus.biz/

前回開催（2025年10月開催）では、

・来場者数：9,583名

・出展社数：154社

・実施セミナー数：38本

来場者の68％がメーカー・製造業、28％が開発・研究職であり、

出展者とものづくりの意思決定層・技術選定層との

具体的商談が多数創出されました。

■エヌプラス2026 展示構成（15のキーワード展示会）

エヌプラス2026は、製品開発を横断的に支援する15の専門展示で構成されます。

【高機能化】

新素材・代替材展／プラスチック高機能化展／

軽量化・高強度化展／接着・接合展／

コーティング・表面処理展／電磁波対策・放熱技術展

セルロースナノファイバー展／不織布・機能紙展／機能性フィルム展

【加工技術】

3Dプリンター・精密成形展／受託製造・試作技術展

【DX】

製品開発DX展／製造プロセスDX展

【リサイクル】

リサイクル・循環型ものづくり展

【改善】

工場環境改善展

分野横断型の構成により、材料選定から量産、環境対応までを

一気通貫で情報収集・商談可能な場を提供します。

■営業・マーケティング活用の場として

出展企業からは、商談につながる場として好評をいただいています。

【出展のメリット】

・3日間で通常営業数か月分のリード獲得

・開発テーマを持つ来場者との具体商談化

出展申込締切は6/30(火)です。

ぜひ出展をご検討ください。

開催概要

名 称：エヌプラス（N-Plus）2026

会 期：2026年11月11日（水）～13日（金） 3日間 10:00～17:00

会 場：東京ビッグサイト 東ホール

主 催：エヌプラス実行委員会

公式web：https://www.n-plus.biz

お問合せはこちら :https://www.n-plus.biz/contact/