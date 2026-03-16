製品開発を横断する15の専門展示で展開「エヌプラス（N-Plus）2026」出展募集を開始

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アテックス株式会社


エヌプラス実行委員会は、製品開発技術展「エヌプラス（N-Plus）2026」を


2026年11月11日（水）～13日（金）の3日間、東京ビッグサイト東ホールにて開催いたします。


これに伴い、2026年開催分の出展募集を開始いたしました。


エヌプラスは、「New」「Next」をプラスする新素材・新技術展として、


材料開発から加工、製造、DX、環境対応まで


製品開発を横断的に支える技術・サービスが一堂に集う専門展示会です。



公式WEBサイト :
https://www.n-plus.biz/


■エヌプラス2025 開催実績

前回開催（2025年10月開催）では、


・来場者数：9,583名
・出展社数：154社
・実施セミナー数：38本



来場者の68％がメーカー・製造業、28％が開発・研究職であり、


出展者とものづくりの意思決定層・技術選定層との


具体的商談が多数創出されました。






■エヌプラス2026 展示構成（15のキーワード展示会）



エヌプラス2026は、製品開発を横断的に支援する15の専門展示で構成されます。



【高機能化】


新素材・代替材展／プラスチック高機能化展／


軽量化・高強度化展／接着・接合展／


コーティング・表面処理展／電磁波対策・放熱技術展


セルロースナノファイバー展／不織布・機能紙展／機能性フィルム展


【加工技術】


3Dプリンター・精密成形展／受託製造・試作技術展


【DX】


製品開発DX展／製造プロセスDX展


【リサイクル】


リサイクル・循環型ものづくり展


【改善】


工場環境改善展



分野横断型の構成により、材料選定から量産、環境対応までを


一気通貫で情報収集・商談可能な場を提供します。


■営業・マーケティング活用の場として

出展企業からは、商談につながる場として好評をいただいています。


【出展のメリット】


・3日間で通常営業数か月分のリード獲得
・開発テーマを持つ来場者との具体商談化



出展申込締切は6/30(火)です。


ぜひ出展をご検討ください。



開催概要



名　　称：エヌプラス（N-Plus）2026


会　　期：2026年11月11日（水）～13日（金）　3日間　10:00～17:00


会　　場：東京ビッグサイト　東ホール


主　　催：エヌプラス実行委員会


公式web：https://www.n-plus.biz







お問合せはこちら :
https://www.n-plus.biz/contact/