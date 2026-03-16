製品開発を横断する15の専門展示で展開「エヌプラス（N-Plus）2026」出展募集を開始
エヌプラス実行委員会は、製品開発技術展「エヌプラス（N-Plus）2026」を
2026年11月11日（水）～13日（金）の3日間、東京ビッグサイト東ホールにて開催いたします。
これに伴い、2026年開催分の出展募集を開始いたしました。
エヌプラスは、「New」「Next」をプラスする新素材・新技術展として、
材料開発から加工、製造、DX、環境対応まで
製品開発を横断的に支える技術・サービスが一堂に集う専門展示会です。
公式WEBサイト :
https://www.n-plus.biz/
■エヌプラス2025 開催実績
前回開催（2025年10月開催）では、
・来場者数：9,583名
・出展社数：154社
・実施セミナー数：38本
来場者の68％がメーカー・製造業、28％が開発・研究職であり、
出展者とものづくりの意思決定層・技術選定層との
具体的商談が多数創出されました。
■エヌプラス2026 展示構成（15のキーワード展示会）
エヌプラス2026は、製品開発を横断的に支援する15の専門展示で構成されます。
【高機能化】
新素材・代替材展／プラスチック高機能化展／
軽量化・高強度化展／接着・接合展／
コーティング・表面処理展／電磁波対策・放熱技術展
セルロースナノファイバー展／不織布・機能紙展／機能性フィルム展
【加工技術】
3Dプリンター・精密成形展／受託製造・試作技術展
【DX】
製品開発DX展／製造プロセスDX展
【リサイクル】
リサイクル・循環型ものづくり展
【改善】
工場環境改善展
分野横断型の構成により、材料選定から量産、環境対応までを
一気通貫で情報収集・商談可能な場を提供します。
■営業・マーケティング活用の場として
出展企業からは、商談につながる場として好評をいただいています。
【出展のメリット】
・3日間で通常営業数か月分のリード獲得
・開発テーマを持つ来場者との具体商談化
出展申込締切は6/30(火)です。
ぜひ出展をご検討ください。
開催概要
名 称：エヌプラス（N-Plus）2026
会 期：2026年11月11日（水）～13日（金） 3日間 10:00～17:00
会 場：東京ビッグサイト 東ホール
主 催：エヌプラス実行委員会
公式web：https://www.n-plus.biz
お問合せはこちら :
https://www.n-plus.biz/contact/