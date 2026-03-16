AIの「いま」と「未来」がわかる！AI未来会議を初開催【モデレーター：おざけん氏】

株式会社イプロス

国内最大級のBtoBマッチングプラットフォームを運営する株式会社イプロス（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 光之）は、2026年3月24日（火）・25日（水）の2日間、東京ビッグサイトにて開催する「AI/DX営業・マーケティング展 2026 Spring(https://expo.ipros.jp/event/14277?utm_source=aidx_expo_2026_spring&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260316&utm_content=prtimes_text_link1)」において、AICX協会参画のもと、「AI未来会議(https://expo.ipros.jp/event/14986/module/web_page/425881/0?utm_source=aidx_expo_2026_spring&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260316&utm_content=prtimes_text_link2)」と題しまして、AI活用に関する専門セミナーを開催いたします。

おざけん氏をモデレーターにむかえ、グーグル・クラウド・ジャパンが教えるGemini活用術、SHIFT AIが教える"売れる"新デザイン術など、マーケティング・営業分野での最新のAI活用法について、多数セッションを開催します。

▽登壇者・講演内容▽

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社Google Cloud 担当部長北瀬 公彦 氏

生成AIは、B2Bマーケティングの生産性向上だけでなく、戦略設計そのものを進化させ始めています。本セミナーでは、Geminiを活用し、顧客理解の深化からコンテンツ企画、施策改善までをどう一気通貫で高度化するのかを解説。グーグル・クラウド・ジャパン合同会社の知見をもとに、成果につながるAI活用の実践ポイントをお伝えします。

株式会社SHIFT AIデザイン部長 川合 卓也 氏

AIは業務効率化のツールにとどまらず、「伝え方」そのものを再定義し始めています。本セミナーでは、生成AIがコピー、構成、ビジュアル設計にどう影響し、“伝わる”を超えて“売れる”表現をどう生み出すのかを解説。営業・マーケの成果を加速させる、AI時代の新しいデザイン思考と実践術を具体事例とともにお伝えします。

株式会社セールスフォース・ジャパン製品事業統括本部シニアディレクター田崎 純一郎 氏

AI活用に関心はあるものの、何から始めればよいかわからない-。そんな営業組織に向け、本セミナーではAI時代における営業の新常識を解説します。AIエージェントとSalesforceの活用により、営業活動はどのように変わるのか。手入力業務の削減と商談品質の向上を実現するAI営業の仕組みと、その活用イメージをご紹介します。

一般社団法人AICX協会有識者理事 神川 陽太 氏

AI活用が進まない理由は、ツール不足ではなく“使い方”が現場に落ちていないこと。本セミナーでは、これまでの生成AI活用の一歩先へ進むためのAIワークフロー活用をテーマに、明日からすぐ試せる具体的な活用法を紹介します。営業・マーケ・企画など現場業務をどうAIでつなぎ、効率と成果を同時に高めるのか。実践目線で解説します。

株式会社Everforth 代表取締役CEO森下 将憲 氏

営業・マーケが伸び悩む本当の原因は、人ではなく“仕組み”にあります。本セミナーでは、AIエージェントを活用し、リード獲得・育成・提案・フォローまでのボトルネックをどう解消し、“売れる流れ”を自動化していくのかを具体事例で解説。単なるDXでは終わらせない、成果直結型のAX実践モデルをお伝えします。

株式会社スタジオユリグラフ代表取締役社長 森石 豊 氏

検索だけでなく、生成AIに“選ばれる”時代が始まっています。本セミナーでは、AEO・AIO・LLMOといった最新概念を整理しつつ、企業やブランドがAI検索・生成結果に表示され続けるための実践的対策を解説。コンテンツ設計、構造化、クリエイティブの観点から、今すぐ見直すべきポイントを事例とともにお伝えします。

株式会社Algomatic 執行役員／ネオセールスカンパニーCEO池田 晴紀 氏

営業×AIは、もはや実験段階を終え、現場で“成果を出す武器”として使われ始めています。本セミナーでは、実際に導入・運用されている営業AIエージェントの最新事例をもとに、どの業務がどう変わり、成果にどう直結しているのかを解説。今すぐ活用するための現実解をお伝えします。

株式会社Lightblue執行役員 営業部長川俣 彰広 氏

わずか1年半で100社のエンタープライズ導入を実現した生成AI営業の舞台裏とは。本セミナーでは、生成AIプラットフォーマーであるLightblueが自ら実践してきた、AIによる営業プロセス変革の全貌を解説します。リード創出から提案、受注までをどうAIで再設計したのか。成果に直結する生成AI営業戦略を具体的にお伝えします。

本展では、この他にも複数、講演をご用意しております。

全講演の詳細・お申込みはこちら＞

https://expo.ipros.jp/event/14277(https://expo.ipros.jp/event/14277?utm_source=aidx_expo_2026_spring&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260316&utm_content=prtimes_text_link3)

開催概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1332/table/129_1_c87714e16cb641d6d28bc508a0f7ba58.jpg?v=202603160851 ]

会社名：株式会社イプロス

代表者：代表取締役社長 佐藤 光之

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21階

事業内容：国内最大級のBtoBマッチングプラットフォーム「イプロスものづくり」「イプロス」の運営

URL：https://marketing.ipros.jp/company/