「第13回UX検定（基礎）」受験申込み受付開始のお知らせ

一般社団法人UXインテリジェンス協会

一般社団法人UXインテリジェンス協会（所在地：東京都千代田区、理事長：遠藤 直紀、以下：UXIA）は、ユーザーエクスペリエンス（UX）向上の取組みに欠かせないスキルとマインドを体系的に学ぶ資格試験「UX検定（基礎）」の第13回試験開催日を2026年7月11日（土）に決定し、2026年3月16日（月）から受験申込みの受付を開始したことをお知らせします。

申し込みは、日経ビジネススクール内の専用ページにて、2026年6月23日（火）まで受け付けます。

申込みページ（日経ビジネススクール内の専用ページに遷移します）

https://school.nikkei.co.jp/special/ux_certification/



第13回UX検定（基礎）概要

UX検定（基礎）は、UXやHCD（人間中心デザイン）に関する基本概念及び実践方法のアウトラインを理解し、業務に活用するための基礎知識があることを証明する試験です。

マーケティングやIT関連業務に従事される方をはじめ、幅広い業界・業種の方に受験されています。

- 名称 ：第13回UX検定基礎（HCD検(R)認定）- 対象者 ：ビジネスパーソン全般（受験資格制限無し）- 試験日程 ：2026年7月11日（土）13:00一斉開始- 申込受付期間 ：2026年3月16日（月）～2026年6月23日（火）- 申込方法 ：日経ビジネススクール内専用ページからお申し込み- 試験時間 ：100分- 受験料 ：税抜き9,900円（税込み10,890円）- 実施形式 ：知識問題（単一選択式）、オンライン実施（自宅受験）- 出題範囲 ：シラバスより出題（公式サイト参照）- 主催団体 ：一般社団法人UXインテリジェンス協会- 認定：HCD基礎検定（HCD検(R)）- 協力 ：日経ビジネススクール（ https://school.nikkei.co.jp/ ）- 公式サイト ：https://www.uxia.or.jp/certification/

協会概要

UXIAは、新たな時代を切り開くDX人材に求められる基礎能力としての「UXインテリジェンス」の普及・研鑽を通じて、社会がより善いUXで溢れ、ユーザーが自由にそれを選択できる社会の実現を目指し2021年5月に設立されました。会員は主に国内でDXを推進する企業で構成され、会員数は2026年1

月時点で47社です。UXのより具体的な検討・研究を行う場として四つの分科会「UX組織開発分科会」、「先進事例研究分科会」、「資格講習整備分科会」、「生成AIとUX実践研究会」を設置し、各企業が積極的に活動を進めています。

名称 ：一般社団法人UXインテリジェンス協会

（UX Intelligence Association、略称：UXIA）

所在地 ：東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル10階

代表者 ：理事長 遠藤 直紀（株式会社ビービット 代表取締役）

設 立 ：2021年5月19日

事業内容 ：

・国内外における法人・個人に対するUXインテリジェンスの啓蒙と普及促進

・国内外における高品質UX事例の発掘・共有（交流会や表彰制度の実施等）

・UXインテリジェンスの標準化（資格制度創設、検定実施等）

・UXインテリジェンスの実践知習得に向けた学習環境の整備

公式サイト：https://www.uxia.or.jp/