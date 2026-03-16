東北電力株式会社

当社は、2026年4月1日以降、家庭用ヒートポンプ給湯機「エコキュート※1」を新築時、またはリフォーム時等に初めて設置※２し、電気料金プランの「よりそう＋スマートタイム※３」をご契約いただいたお客さまを対象に、毎月の電気料金から1,000円（税込）を２年間にわたって割引きする「エコキュート割」を実施いたします。

エコキュートは、大気中の熱を利用する「ヒートポンプ技術」により、少ない電気で効率よくお湯を沸かすことができ、ご家庭の省エネ・省コストに寄与します。寒冷地を抱える東北6県・新潟県のご家庭では、給湯利用によるエネルギー消費量が多く、エコキュートを導入することで、給湯分野におけるCO2排出量を削減できます。

当社としましては、エコキュートの導入初期のご負担を軽減することができる、本割引をきっかけに、より多くのお客さまに導入をご検討いただきたいと考えております。

また、オール電化に、太陽光発電や蓄電池の創エネ・蓄エネを組み合わせたり、東北電力グループが提供するさまざまなサービスを組み合わせることで、安心・快適で、エコな暮らしを実現する「スマートライフ電化」を推進してまいります。

※１ エコキュートは関西電力株式会社の登録商標であり、電力会社、販売メーカーが推奨する自然冷媒（CO2）ヒートポンプ給湯機の愛称です。2001年に発売を開始し、2025年3月末には日本国内の累計出荷台数が1,000万台を突破しています［出典：（一社）日本冷凍空調工業会統計（2025年3月末時点）］。

※２ 「初めて設置」とは、当該需要場所において電気温水器・エコキュート等の給湯機器を設置していない状態から新規に設置する場合をいいます。

※３ エコキュートをご使用のオール電化住宅にお住いのお客さまにおすすめのプランです。なお、本プランでは、燃料費調整単価の算定に用いる平均燃料価格に上限を設定していません。燃料価格が高騰した場合（平均燃料価格が上限を上回る場合）は、特定小売供給約款の料金プランと比較して燃料費調整単価が高くなります。

燃料費調整単価の詳細：https://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/attempt/adjust/

≪「エコキュート割」の概要≫

1．開始日

2026年4月1日（水）

※本割引を変更・終了する場合には、予め当社ホームページにてお知らせいたします。

2．適用条件

2026年4月1日以降、家庭用ヒートポンプ給湯機「エコキュート」を新築時、またはリフォーム時等に初めて設置され、電気料金プラン「よりそう＋スマートタイム」をご契約のうえ、適用希望のお申込みをいただいたお客さまが対象です。

3．割引額

毎月の電気料金（再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く）から、1,000円（税込）を割り引きます。

4．割引期間

お客さまからのお申込み内容の審査完了直後に到来する検針日後の電気料金を初月として、以降2年間継続して割り引きます。

なお、割引の適用期間に、「よりそう＋スマートタイム」以外のプラン、他社契約に変更された場合または引越等により契約を廃止された場合、エコキュートを取り外した場合は、2年間に満たない場合であっても、変更、廃止または取外しされた時点で割引の適用を終了いたします。

5．お申込み方法

お申込みは、後日開設する特設サイトに設ける申込フォームにて受付いたします。お申込み時は、エコキュートの設置を確認するため、原則として「機器保証書の写し」をご提出いただきます。

【エコキュート割に関するお問い合わせ先】

■2026年3月31日までの問い合わせ先 カスタマーセンター 料金プランお問い合わせ窓口

電話：0120-175-028 受付時間：平日 9時～17時

■2026年4月1日以降の問い合わせ先 エコキュート割 申込受付窓口

電話：0120-695-784 受付時間：平日 9時～17時