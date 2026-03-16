ちょっと不思議できゅんとなる　セガぬいぐるみシリーズ「SEGA LABBIES (TM)」に新しい仲間が登場！3月19日（木）より発売開始

株式会社セガ

株式会社セガは、くまのぬいぐるみがセガ／アトラスの人気キャラクターになりきったちょっと不思議なぬいぐるみシリーズ「SEGA LABBIES(TM)（セガ ラビーズ(TM)）」に、新商品が登場することをお知らせします。2026年3月19日（木）より「SEGA STORE TOKYO」および「SEGA STORE SHANGHAI」にて発売予定です。

新たなラインナップは、「『ソニック』」シリーズから「シャドウ・ザ・ヘッジホッグ」（写真中央）、『龍が如く』シリーズから「峯義孝」（写真右）、アトラスから『ペルソナ３ リロード』の「主人公」（写真左）で、それぞれぬいぐるみとマスコットで展開します。「SEGA LABBIES(TM)」の世界観を、ぜひお楽しみください。

＜商品情報＞

商品名：SEGA LABBIES(TM)（セガ ラビーズ(TM)）

キャラクターラインナップ：

『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』シャドウ

『龍が如く』峯義孝

『ペルソナ３ リロード』主人公

商品サイズ：大小2サイズ（ぬいぐるみ、マスコット）

税込価格：ぬいぐるみ 6,600円/マスコット 3,850円

著作権表記：(C)SEGA (C)ATLUS. (C)SEGA.

発売予定日：2026年3月19日（木）

＜取り扱い先＞

名称：SEGA STORE TOKYO

住所：東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ 6F

営業時間：10:00～21:00 ※不定休

https://www.sega.jp/segastore/tokyo/

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