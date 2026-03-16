『バイオハザード レクイエム』が販売本数600万本を突破！

株式会社カプコン

株式会社カプコンは、2026年2月27日（金）に発売した『バイオハザード レクイエム』の全世界販売本数が、シリーズ史上最速で600万本を突破しましたことをお知らせいたします。

本作は、フォトリアルなグラフィックや没入感を追求した「バイオハザード」シリーズの最新作です。2人の主人公によって生み出される、「震える恐怖」と「スリリングなアクション」のコントラストにより、極限のサバイバルホラー体験をお楽しみいただけます。今後も引き続き、皆様に長くお楽しみいただけるよう、継続的なサポートを行ってまいりますとともに、新たに追加コンテンツの投入も予定しています。

加えて、「バイオハザード」シリーズは、2026年3月22日（日）に30周年を迎えます。周年施策として、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと『バイオハザード レクイエム』コラボレーションの実施や、日米欧でのオーケストラ公演の開催など、さまざまな展開を予定しています。

当社はこれからも、卓越したゲーム開発力を遺憾なく発揮し、オリジナリティ溢れるゲームタイトルを創造し続け、ユーザーの皆様のご期待に応えてまいります。

【「バイオハザード」シリーズについて】

当シリーズは、武器やアイテムを駆使し極限状況からの生還を目指すサバイバルホラーゲームです。1996年の第1作発売以降、シリーズ累計販売本数が1億8,300万本※を誇る当社の代表的なコンテンツであり、現在も世界中から熱狂的な支持を集めています。

※2025年12月31日（水）時点

【商品概要】

■商品名：バイオハザード レクイエム

■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2 、Epic Games Store、GeForce NOW

■CERO レーティング：Z（18才以上のみ対象）

■発売日：発売中（2026年2月27日（金））

■希望小売価格

パッケージ版：8,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：8,990円（税込）

■ジャンル：サバイバルホラー

■公式サイト：https://www.residentevil.com/requiem(https://www.residentevil.com/requiem)

■商品名：バイオハザード レクイエム デラックスエディション

■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2 、Steam、Epic Games Store、GeForce NOW

■CERO レーティング：Z（18才以上のみ対象）

■発売日：発売中（2026年2月27日（金））

■希望小売価格

パッケージ版：9,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：9,990円（税込）

■ジャンル：サバイバルホラー

■公式サイト：https://www.residentevil.com/requiem(https://www.residentevil.com/requiem)

■商品名：バイオハザード レクイエム コレクターズエディション

■対応ハード：PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2

■CERO レーティング：Z（18才以上のみ対象）

■発売日：発売中（2026年2月27日（金））

■希望小売価格

パッケージ版：12,500円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

■ジャンル：サバイバルホラー

■公式サイト：https://www.e-capcom.com/sp/biohazard/requiem/(https://www.e-capcom.com/sp/biohazard/requiem/)

■商品名：バイオハザード レクイエム コレクターズセット

■対応ハード： Steam

■CERO レーティング：Z（18才以上のみ対象）

■発売日：発売中（2026年2月27日（金））

■希望小売価格

ダウンロードコード版：12,500円（税込） ※Steam版（コード）、イーカプコンのみでの取り扱い予定

■ジャンル：サバイバルホラー

■公式通販サイト：https://www.e-capcom.com/sp/biohazard/requiem/(https://www.e-capcom.com/sp/biohazard/requiem/)

※"PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X ロゴ、Series S ロゴ、Series X|S ロゴ、Xbox One、Xbox Series X、Xbox Series S、および Xbox Series X|S は、Microsoft グループの商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。