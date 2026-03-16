フランス名門ショコラメゾン「CLUIZEL クルイゼル」公式オンラインショップにて″メルシークーポン″プレゼント

株式会社山本商店

2026年3月16日

株式会社山本商店（本社：神戸市中央区 取締役社長：名取 至）は、フランスの名門ショコラメゾン「クルイゼル」公式オンラインショップにて、2026年3月16日(月)12:00から税込み1万円以上ご購入の際に20％オフでご購入いただける、"メルシークーポン”をプレゼントいたします。

フランス名門のクルイゼルのショコラはこの時期を逃すと又来年のバレンタインまで出会えない商品ばかり。ぜひお得にご購入いただけるこの機会に、クルイゼルの商品をお楽しみください。

■セール概要

・販売期間：2026年3月16日(月)18:00～

・販売場所：クルイゼル公式オンラインショップ：https://cluizel.jp/

・詳細 ：クルイゼル全商品税込み1万円以上お買い上げでご利用いただける20％オフクーポン

プレゼント

■購入の際の注意事項

・税込み1万円以上の商品購入の際は必ず20％オフクーポンを取得し、決済画面にてクーポンコードを

入力してからご購入ください。

・ご注文後の金額変更、修正はできません。

※クーポンコードの入力もれ、入力忘れにご注意ください。

●フランスの名門ショコラ クルイゼルとは

1948年創業、フランス・ノルマンディー発の老舗ショコラブランド「クルイゼル」。

家族経営で4代にわたり受け継がれる職人技と、農園から厳選されたカカオが織りなすチョコレートは、口に入れた瞬間にほどけるなめらかさと、奥行きのある味わいが魅力です。



クルイゼルのチョコレートの美味しさの理由は、カカオへの徹底したこだわり。自ら農園と直接関わり、自社でカカオ豆からチョコレートに仕上げていくので、カカオの個性を最大限に引き出しています。農園ごとの味わいを楽しめる「シングルプランテーション No.6」は、クルイゼルならではの代表作です。また、職人による繊細な技と伝統製法に支えられたクーベルチュールチョコレートは、世界中のパティシエからも高い評価を受けています。

カカオの“真の個性”を体験できるショコラ。それが、クルイゼルの魅力です。

■クルイゼル公式オンラインショップ https://cluizel.jp/

■インスタ http://www.instagram.com/cluizsl_jp/

■会社概要

商号 ： 株式会社山本商店

取締役社長： 名取 至

所在地 ： 〒650-0034 神戸市中央区京町79 日本ビルヂング902

創業 ： 明治44年

事業内容 ： 輸出入業、国内卸売業、小売業、洋菓子製造販売

資本金 ： 4,000万円