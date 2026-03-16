いよいよ今週開催！日本初上陸の「KOBE BUBBLUMI 2026」～TOTTEI 1周年記念・訪れる時間で印象が変わる新感覚のアート体験！神戸ウォーターフロントがイマーシブなアートキャンバスに～

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：兵庫県神戸市、代表取締役社長 渋谷 順）は、「GLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）/ TOTTEI（トッテイ）」の運営企業として、アリーナを基点とした地域活性化・回遊性向上に取り組んでいます。

いよいよ今週金曜日よりアリーナおよびTOTTEIの開業１周年とスーパーヨットのマリーナ開業まであと1年を記念して「KOBE BUBBLUMI （神戸バブルミ）2026」開催に伴い、神戸ウォーターフロント周辺エリアではさまざまなイベントが予定されていますのでお知らせします。

KOBE BUBBLUMI 2026について

オーストラリア最大のカルチャーイベント「Vivid Sydney」やUS、イギリスなどで好評を博してきたアーティストAtelier SISUによる水上アートが日本初上陸。日中はシャボン玉のようなきらめくアート、日没からはきらめくイルミネーションアートとして、アリーナ西側水面をアートキャンバスに見立てておこなうほか、アリーナ入口エリアにも全長9.8mのアートが登場します。

イルミネーション点灯：18:00～21:30

訪れるタイミングにより見え方が異なるこのアートは、壊れやすい泡（バブル）のはかなさが、日常の小さな事柄に感謝し、その瞬間を生きる必要性を思い起こすことように表現されています。「このとき・この場所だけの臨場感・熱狂と興奮」をお届けしてきたアリーナの開業1周年とマリーナ開業まで1年を記念して「このときだけ」を楽しむ期間限定イベントとしてお届けします。

イベント詳細はこちら :https://www.totteikobe.jp/event/article/21138

【KOBE BUBBLUMI 2026 パートナー】

周辺イベント情報

3月20日（金・祝）

【GLION ARENA KOBE 及び TOTTEI】

～MOVE KOBE TOGETHER～未来の移動を、神戸とともに

https://www.totteikobe.jp/event/article/23724

神戸トヨペットと共催する未来モビリティの無料体験イベント。神戸の未来の移動文化を実際に体験し、想像をリアルにする体験コンテンツをラインナップした、誰でも気軽に楽しめるイベントです。陸・海・空の未来の移動を、TOTTEIとGLION ARENA KOBEでぜひ体験してください。

（入場無料・一部事前予約要）

【TOTTEI PARK】

KOBE DRIVE LIVE（DAY1） 3月20日（金・祝）～22日（日）

https://www.totteikobe.jp/event/article/22618

3日間連続で総勢36組のアイドルがパフォーマンスを披露！多彩なキッチンカーやTOTTEIのテイクアウトメニューと共にお楽しみいただけます。（入場料無料・有料撮影エリアあり）

【TOTTEI周辺エリア】

神戸海軍操練所跡遺構地 期間限定公開：3月19日（木）～21日（土）

https://event.city.kobe.lg.jp/event/H61X69pM7zhe81FyUHOZ

ウォーターフロント開発に伴い発掘された幕末時代の神戸海軍操練所跡遺構地が、神戸開港160年となる2027年春公開に先がけて期間限定で一般公開されます。勝海舟や坂本龍馬なども訪れた、神戸開港の歴史を紐解く貴重な機会をご堪能ください。

イベント開催記念・春分の日SAKURA PINKのライトアップ：3月20日（金・祝）限定

https://www.totteikobe.jp/news/article/23731

TOTTEI PARK「緑の丘」がこの日より春使用の「さくらピンク」の点灯を開始。さらに「KOBE BUBBLUMI 2026」のイベントの開催を記念して、ポートタワー・ホテルオークラ神戸・神戸海洋博物館などのメリケンパークエリアとGLION ARENA KOBEも「さくらピンク」で一斉ライトアップ。この日限定でエリア一体がさくらピンクに輝くライトアップで水辺のお花見気分をお楽しみください。

＜期間中開催＞

神戸のバーと連携企画・ストークスGREENのカクテルを提供するバーを巡ろう！スタンプラリー

https://www.totteikobe.jp/news/article/23625

「KOBE BUBBLUMI 2026」とまちなかバーや眺望のよいホテルのバーをめぐってアンケートに回答すると抽選で豪華賞品をプレゼント！この機会にさまざまなバーを訪れてお楽しみください。

3月21日（土）

神戸港ウィークエンド花火

https://www.totteikobe.jp/event/article/18043

TOTTEI PARKやTOTTEIコリドーからよく見えます。TOTTEI PARK「緑の丘」の登れるイルミネーションもあわせてお楽しみください。

3月22日（日）

『TOTTEI KOBE 開港祭 Supported by 神戸トヨペット』実施概要

KOBE DRIVE LIVE vol.3 ‐DAY2‐KOBE TOTTEI イルミナイト Springgo!go!vanillas SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026KOBE DRIVE LIVE vol.3 ‐DAY2‐KOBE TOTTEI イルミナイト Spring

「文化が交差する、港の祝祭」をテーマに、TOTTEIのロケーションやGLION ARENA KOBEの非日常空間を活かした音楽・アート・スポーツなど様々なイベントを展開。これらのイベントを通じて多種多様なカルチャーや価値が集まり、混ざり、新たな価値やカルチャーを神戸に、日本全国に、そして世界に生み出していくという、TOTTEIが目指す姿を表現する1か月とします。

開催期間： 2026年3月20日（金祝）～4月19日（日）

サイト ： https://totteikobe-anniversary.com/1st/

協 賛 ： 神戸トヨペット株式会社