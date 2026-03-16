芸術家 SAORI KANDAが贈る春のアートショー「祝祭」Gallery tagboat 人形町アート解放区にて4月3日（金）より開催！

株式会社ジーン

2026年4月3日（金）～4月21日（火）の期間、東京・人形町のGallery tagboat 人形町アート解放区にて、現代アートギャラリーYUGEN Gallery（運営：株式会社ジーン）が取り扱うアーティスト SAORI KANDAによる春のアートショー「祝祭」が開催されます。本展は、春の息吹に満ちあふれる季節にふさわしく、色彩・音楽・舞踏・映像を融合させた、視覚と感覚の祝祭空間を創り出します。

「祝祭」「女神」「生命讃歌」をテーマにした本展では、壁やフロア、ギャラリー空間全体に広がる鮮やかな色彩のインスタレーションが来場者を包み込み、幻想的な世界へと誘います。展示作品には、SAORI KANDAの"女神"シリーズの新作ドローイングのほか、キャンバス作品や立体作品など、作家ならではの生命力あふれる造形表現が楽しめます。

さらにSAORI KANDAキュレーションによる気鋭のアーティスト6名と音楽家2名をゲストに迎え、ファッション、写真、映像、音楽、ダンスを組み合わせた多彩なコラボレーションインスタレーションを展開。ドレスにペイントを施した衣装作品や、写真にドローイングを加えたミクストメディア作品など、ジャンルを超えた表現による創造的な化学反応が見どころです。

特に注目は、4月4日（土）に行われるアートパフォーマンス。丙午の特別な年にちなみ、壁一面に5メートルを超える大作「ペガサスと女神」を、歌い踊りながら描き上げる一大イベントとなります。

パフォーマンス当日のドレスコードは「白」。祝祭の装いでお越しの方は、SAORI KANDAと共に舞い踊り、特別な時間をより深く体験いただけます。

色彩が空間一面に咲き広がり、羽衣のようにゆらめくドレスと幻想的な音楽が、訪れる人を恍惚の世界へと誘います。

本展は、視覚・聴覚・身体感覚すべてを使ったジャンルを超えた表現の祭典です。

春の東京で、SAORI KANDAとゲストアーティストたちが織りなす生命と祝祭の世界を、ぜひ体感してください。

詳細はtagboat 公式サイト(https://www.tagboat.com/)をご覧ください。

アート解放区人形町



株式会社スペースと株式会社タグボートによる共同プロジェクトとして、2025年に東京都中央区日本橋人形町に誕生したギャラリーです。

スペース社所有のビルの1階および2階を活用し、アーティストの自由な表現の場を提供するとともに、アートを通じた地域活性化を目指しています。

若手アーティストの多様な表現を通じて、人形町の歴史ある街並みに新たな創造的交流を生み出します。

パフォーマンス概要

■日程 ：4月4日（土）

■時間 ：17:00 開場

17:30～18:45 パフォーマンス

19:00 閉場

※14:00～パフォーマンス準備のため閉場

※11:00～14:00（無料観覧していただけます）

■ドレスコード：白

■エントランスチャージ： 3000円

※高校生以下は無料

※現地受付にて現金支払い

※予約不要

■出演者 ：SAORI KANDA( Song,Dance,Paint )

Kenji Azuma ( Crystal bowl )

CD HATA ( synthesizer )

MASAHITO HIRNUMA ( DJ )

and more

Nourah ( Dance )

■音響機器協賛：株式会社 キョーリツコーポレーション

MEINL Sonic Energy

展覧会開催概要

■タイトル ：SAORI KANDA presents Art Exhibition&Performance "祝祭"

■期間 ：4月3日（金）～4月21日（火）

■営業時間 ：平日12:00～19:00 土曜日11:00～19:00

■休廊日 ：日・月・祝日

■場所 ：Gallery tagboat / 人形町アート解放区

■住所 ： 東京都中央区日本橋人形町３丁目６－９ SPACE ANNEX B1

■入場料 ：無料

■ゲスト参加アーティスト（順不同）：画家 / MASAHITO HIRANUMA

舞台衣装作家 / Kuu

写真家 / MIRAK∞L

ジュエリー作家 / KITA YUKI

画家 / Erika Yonezawa

写真家 / Yoshiyasu Shimo

音楽家 / CD HATA from Dachambo

音楽家 / Kenji Azuma

Nourah ( Dance )

※作家の在廊スケジュールの詳細は決まり次第更新いたします。最新の情報はSAORI KANDAのInstgram(https://www.instagram.com/saori_an_jp/)をご覧ください。

SAORI KANDA作品について

SAORI KANDA作品はYUGEN Gallery公式オンラインストアにて、作品の閲覧・ご購入が可能となります。

■ 作品販売サイト（YUGEN Gallery）

https://yugen-gallery.com/collections/saori-kanda

Love your self 03Dragon ∞ Goddess Harmony 生命讃歌

アーティスト・プロフィールSAORI KANDA/神田さおり

現代アーティスト。音・舞・衣・香・食などさまざまな表現を巻き込み、五感を満たす独自のセレモニーアートパフォーマー「踊絵師」としての活動が舞台芸術として評価され、中国や欧米、カザフスタン、インドなど世界各地に招聘される。2020年「女神開花」「聖なるエロス解放」をテーマとした作品シリーズをスタート。死生観に於ける命の源としての“性"に向き合い、自らを愛し直すことの重要性を作品に込めている。NISSAN、Canon、ALFA ROMEO等企業コラボレーション多数。開催個展に、岡谷美術考古館（2023）、ニューヨークNIPPON GALLERY（2023）等。

展覧会

2018年 京都・東寺 AR artインスタレーション「空海ノ光・テクノロジーと神秘」

2019年 アメリカ・White Box Art「Imerging Tokyo by Tagboat」

2020年 東京・日本橋三越 個展「COMTESSE×SAORI KANDA」

2021年 東京・ホテル雅叙園東京「TAGBOAT×百段階段」《おんせんにんぎょ屏風絵》出品

2022年 東京・YUGEN Gallery「LOVE YOUR SELF」

2023年 長野・岡谷美術考古館「龍と女神と絹の道」

ニューヨーク・NIPPON Gallery「Self Love For World Peace」

2024年 東京・YUGEN Gallery「生命讃歌」

2025年 福岡・YUGEN Gallery FUKUOKA「生命讃歌-sanctuary-」

YUGEN Galleryについて

YUGEN Galleryは、2022年2月に設立された、日本の現代アートを専門に扱うギャラリーです。東京・南青山と福岡・天神の2か所に拠点を持ち、運営を行っています。

ギャラリー名の「YUGEN」は、日本特有の美的概念である「幽玄」から名付けられており、その言葉が持つ「奥深さ」「崇高さ」「気品」「優雅さ」「艶やかさ」「壮麗さ」といった要素を持つ日本のアート作品の魅力を、より多くの人々に伝えたいという思いが込められています。

当ギャラリーでは、国内外で活躍する新進気鋭の現代アーティストを紹介し、ジャンルにとらわれない幅広い作品を展示しています。また、公式サイトでは日本語と英語の両方で作品のオンライン販売も行い、世界中の人々にアートを届けています。

【ギャラリー概要】

＜YUGEN Gallery＞

■住所：東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

■営業日 ：展覧会開催期間のみ

■営業時間 ：平日13時～19時／土日祝13時～20時

※展覧会により異なる場合があります。

＜YUGEN Gallery FUKUOKA＞

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■営業時間 ：11時～19時

■休業日 ：毎週火曜日

※展示入替のための臨時休業となる場合があります。公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。

■公式サイト： https://yugen-gallery.com/(https://yugen-gallery.com/)

■公式ＳＮＳ：

X： https://twitter.com/yugengallery_jp(https://twitter.com/yugengallery_jp)

Instagram： https://www.instagram.com/yugengallery.jp/(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)

Facebook： https://www.facebook.com/yugengallery.jp/(https://www.facebook.com/yugengallery.jp/)

株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート‧メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。

＜デジタルマーケティング‧アドサービス事業＞

‧市場調査、競合調査など各種リサーチ

‧インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

‧ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

‧クリエイティブ制作、システム開発

‧各種コンサルティングサービス

‧ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/(https://katikati.jp/)

＜アート‧メディア事業＞

・現代アートギャラリー「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/(https://yugen-gallery.com/ja/)

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com(https://shonanjin.com)

・出版事業「Jeane Books」 https://jeanebooks.com/ja/(https://jeanebooks.com/ja/)

＜ライフスタイル事業＞

・コスメ事業部「LIPOPEEL（美容液）」https://lipopeel.jp/

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/(https://realestate.shonanjin.com/)

・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/(https://work.shonanjin.com/)

【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 ：代表取締役 林田洋明

■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）

■公式サイト：https://jeane.jp(https://jeane.jp)

■公式ＳＮＳ：

https://www.facebook.com/jeaneincjp(https://www.facebook.com/jeaneincjp)

https://twitter.com/jeaneinc(https://twitter.com/jeaneinc)

https://www.instagram.com/jeaneincjp(https://www.instagram.com/jeaneincjp)

■所在地 ：〒107-0062

東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号

有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999

特定募集情報等提供事業 51-募-001048