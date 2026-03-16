今世紀初！コンプライアンスに引っかかる結婚披露宴！

佐橋劇団

とんねるずの細かすぎて伝わらないモノマネ常連であり準優勝経験のあるガンリキ佐橋大輔が座長を務める佐橋劇団が、3月15日(日)渋谷区アンジェパティオにて夫婦コンビ、ピンクアジフライの結婚披露宴をアンジェパティオ協力のもと、全面的にプロデュースした。ガンリキ佐橋は昨年、結婚した佐橋劇団員である、ピンクアジフライの裕太製麺所に話しを持ちかけ、ついに今世紀初、コンプライアンスに引っかかる結婚披露宴が実現した。ゲストには最近数々のテレビやイベントで活躍のものまね芸人、古賀シュウ(太田プロ)を招き、終始大爆笑の渦となった。この結婚披露宴は通常の披露宴とは違い、ピンクアジフライを祝福したいお客様と佐橋劇団を見たいお客様の融合となり約120名の観客が集まった。ピンクアジフライを祝福したい芸人や怪談師が集まり、佐橋劇団のファンである元プロ野球選手の前田幸長さんご夫妻も出席した。前節、司会はガンリキ佐橋が担当し、開演するとあしたのジョーのエンディング、ジョーの子守唄が流れ、新郎新婦入場と思いきや、先頭には仲人役の大矢フェスティバル、新郎新婦のピンクアジフライ(裕太製麺所、みさみさ)、一番後ろには愛人女性、美女宝尿子役のロック杉本が登場した。プロフィール紹介では真実と脚本を交え、美女宝尿子のプロフィール紹介では5歳の時、アマゾン川流域への家族旅行中に首狩り族に襲われて10年間帰って来られなかったという衝撃のエピソードが飛び出し笑いを誘った。

結婚披露宴の醍醐味でもあるケーキ入刀の儀式には佐橋劇団の主砲である、細かすぎて伝わらないモノマネ常連のえびすがなぜか和菓子職人のパティシエである、巨匠みたらし男根役でふんどし姿で登場し、どうしても思い入れのあるケーキなのでケーキ入刀をやらして欲しいと懇願し、異例の新郎とみたらし男根2人でのケーキ入刀となり、笑いをとった。

乾杯の挨拶には上司である、生徒会長金子が衝撃の告白、じつは美女宝尿子と今でも付き合っている。これからもこの付き合いは継続して欲しいとその場で美女宝尿子と接吻。衝撃の乾杯となった。歓談に入るとアンジェパティオの料理長、りょうが料理紹介、とてもおいしいコース料理が提供された。

再び、披露宴劇に入ると主賓の挨拶に再び生徒会長金子が登場、改めて美女宝尿子との交際を発表し接吻。ここは若干すべった。

結婚披露宴には余興が付き物、トップバッターは今回主催者のガンリキ佐橋が

細かすぎて伝わらないモノマネのネタを披露、あしたのジョー丹下段平では放送禁止用語を炸裂、西部警察の渡哲也さん、石原裕次郎さんのコンプライアンスに引っかかるシリーズネタでは女優の十勝令子、大矢フェスティバルと披露、120歳まで生きてギネスブックに載った泉重千代さんのモノマネではフリーアナウンサーの竹山マユミと終始大爆笑の渦とさせた。

余興のトリはガンリキ佐橋が仲良くしているものまね芸人の古賀シュウ。

新婦の父役として登場し、今日は大好きな古賀シュウのものまねを完コピしてきましたという体でネタを披露。鈴木雅之さん、石破茂元総理、蛍原徹さん、浜口京子さん、蒙古タンメン白根社長、武田鉄矢さんなど怒涛のものまねを披露、最後はとんねるずの石橋貴明さんが絶賛した2億4000万の瞳ものまねメドレーで笑い声は本日最大となった。

披露宴はクライマックスに新婦から両親への手紙、美女宝尿子から両親への手紙では

えびすと十勝令子がメモリープレイを披露、美女宝尿子の名前の由来や首狩り族に襲われたシーンなどでまだ笑いを誘い、美女宝尿子が手紙を読み終えると母親役の竹山マユミが美女宝尿子をバットで殴り盛り上げた。両親への記念品贈呈の際、最後のクライマックスが起きる。

「その結婚式、ちょっと待った！」という声が会場に響き渡り、入場口から新郎の2人目の愛人メスゴリラ役のコングが登場。自分と暮らして欲しいと新郎に懇願。このこじれにこじれた関係にみたらし男根と仲人の変態侍が説得し、全員でお付き合いするというよくわからない設定で幕を閉じた。

新郎新婦が退場すると大画面モニターにはエンドロールが本日の朝からの様子が流れ出した。

この奇跡的な映像を担当したのは株式会社アドバンスの曽我社長。

感動のフィナーレとなった。

しかし、ここではまだ終わらないのが佐橋劇団。じつは新婦にサプライズで別部屋にあるチャペルにて本当の挙式が行われた。新郎新婦は笑顔に包まれながら、誓いの言葉、指輪の交換、誓いのキスをし、讃美歌によって本当の幕をおろした。

座長のガンリキ佐橋は、みんなが熱演したおかげで会場はとても盛り上がったと思います。

なによりもご出席いただいた皆様、会場をご提供いただいたアンジェパティオの皆様、その他大勢のスタッフに感謝したいです。語った。

出演は以下の通り

司会 ガンリキ佐橋

新郎新婦 ピンクアジフライ、裕太製麺所、みさみさ

美女宝尿子 ロック杉本

仲人 大矢フェスティバル

みたらし男根 えびす

新婦父 古賀シュウ 新婦母 内田ゆみ

新郎父 神 新郎母 十勝令子

美女宝尿子母 竹山マユミ 父千葉智之

主賓 生徒会長金子

最後の女メスゴリラ コング