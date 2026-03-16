「Sportiva 部活特集号」が３月16日(月)に発売!! 高橋藍（バレーボール）をはじめ各競技のトップ選手や元選手が多数登場。別添ダブル付録には『ハイキュー!!』など、集英社の人気部活マンガが登場！

株式会社集英社

学生の部活動を取り巻く環境は大きく変化し、部員数の減少などさまざまな課題が取り沙汰されている昨今ですが、その一方で、部活動そのものの楽しさや面白さは今も変わりません。学生時代に部活に打ち込んだ新旧トップアスリートたちが、部活の思い出、印象に残っている練習や試合のエピソード、競技の魅力、部活を通して得たことを熱く語る「Sportiva 部活特集号」を3月16日（月）に発売します。

◆表紙 ◆裏表紙（特製クリアファイルの全ビジュアル）

▲(C)集英社2026 (C)古舘春一／集英社 (C)野田サトル／集英社 (C)三浦糀／集英社 Photo by Sunao Noto（a presto）▲(C)古舘春一／集英社

◆「Sportiva 部活特集号」

【発売日】：3月16日（月）

【定 価】：2,500円（10％税込）

【ページ数】：80ページ

【ISBN】：978-4-08-102512-1

本号の表紙はバレーボール男子日本代表の顔、高橋藍を特写した一枚が飾ります。

インタビューには、高橋藍、西田有志、関田誠大（バレーボール）、乾貴士、中村憲剛（サッカー）、石井大智、平良海馬（野球）、田臥勇太（バスケットボール）、三浦龍司、田中佑美（陸上競技）、五郎丸歩（ラグビー）らのトップアスリートのほか、連載中の人気部活マンガの著者『ドッグスレッド』の著者・野田サトル（アイスホッケー）、『アオのハコ』の著者・三浦糀（バドミントン）や、声優・西山宏太朗（バスケットボール）が登場。

また、集英社の部活マンガを特集する公式サイト『部活やろうぜ！』をクローズアップ。サイト内で掲載されている部活マンガ222作品を、各作品第1巻の表紙画像と共に紹介文を交えてすべて掲載します。

さらに今号では、別添ダブル付録として【『ハイキュー!!』×『部活やろうぜ！』特製クリアファイル】（29.3cm×21.0cm・５枚セット）と、【人気部活マンガ×部活勧誘ポスターによる『部活やろうぜ！』卓上カレンダー】がつきます。あわせてご注目ください。

＜別添ダブル付録について＞

【１】『ハイキュー!!』×『部活やろうぜ！』 特製クリアファイル（5枚セット）

※『ハイキュー!!×部活やろうぜ！』のビジュアル10点を表裏両面に掲載した計5枚のセット。

(C)古舘春一／集英社(C)古舘春一／集英社

〈キャラクターの組み合わせ〉

１ 表 : 日向翔陽 ／ 裏 : 影山飛雄

２ 表 : 月島蛍 ／ 裏 : 山口忠

３ 表 : 西谷夕／ 裏 : 田中龍之介

４ 表 : 澤村大地・東峰旭 ／ 裏 : 菅原孝支

５ 表 : 武田一鉄・烏養繋心 ／ 裏 : 清水潔子・谷地仁花

【２】 人気部活マンガ×部活勧誘ポスターによる『部活やろうぜ！カレンダー』

参加作品：『ハイキュー!!』『忘却バッテリー』『アオのハコ』『黒子のバスケ』『テニスの王子様』『キャプテン翼』『ドッグスレッド』『ふつうの軽音部』『青空エール』『この音とまれ！』

『Dr.STONE』『セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん』

▲(C)SHUEISHA Inc. All rights reserved.▲(C)みかわ絵子／集英社

■『ハイキュー!!』

著者は古舘春一（ふるだて・はるいち）。「週刊少年ジャンプ」2012年2月より連載を開始。バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博し、TVアニメ化や舞台化もされ、2024年2月には劇場版アニメも公開された次世代王道スポーツ漫画作品。2020年7月に連載が完結するも人気は衰えず、コミックスのシリーズ累計発行部数は7,500万部（デジタル版含む）突破。

■古舘春一（ふるだて・はるいち）プロフィール

1983年3月7日生まれ、岩手県出身。2009年に「赤マルジャンプ2009WINTER」にて読切作品『アソビバ。』でデビュー。2010年に『詭弁学派、四ツ谷先輩の怪談。』で初連載。2012年から2020年まで「週刊少年ジャンプ」にて『ハイキュー!!』（全45巻）の連載。

○「週刊少年ジャンプ」公式サイト『ハイキュー!!』作品ページ https://www.shonenjump.com/j/rensai/haikyu.html●（集英社の部活マンガ公式サイト「部活やろうぜ！」とは）

●【集英社の部活マンガ公式サイト「部活やろうぜ！」とは】

集英社はこれまで、運動部から文化部まで様々な部活生の物語をマンガにしてきました。部活を本気で頑張る学生たちがいなければ、素晴らしい物語は生まれてきません。そこで部活マンガの力を使って、全国の部活生の「部活を頑張りたい」という気持ちを後押しし、新入部員の募集を手助けしたいという想いから、「部活やろうぜ！」キャンペーンを行なっています。

『テニスの王子様』『アイシールド21』『黒子のバスケ』『ハイキュー!!』『アオのハコ』など「部活」をテーマにしたマンガ約222作品を紹介＆オトクに試し読みができるほか、サイト内の特別企画として、各マンガ作品のキャラカットを用いて作成した「部活勧誘ポスター」をダウンロード形式で配布しています。このポスターは、実際に学校の部活勧誘用として使用可能。新入生の勧誘に悩む現役部員にも、オススメできるキャンペーンです。

【「部活やろうぜ！」特設サイト】 http://shueisha-bukatsu.jp/(http://shueisha-bukatsu.jp/)

【「部活やろうぜ！」スペシャルムービー】 https://youtu.be/mjMhqCEVsRw(https://youtu.be/mjMhqCEVsRw)