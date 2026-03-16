【実施レポート】第58回 NTT西日本グループカップ 静岡県ユースU-12サッカー大会 県大会全63試合を配信

株式会社NTTSportict

AIスポーツ映像ソリューション「STADIUM TUBE」を提供する株式会社NTTSportict（本社：大阪市都島区、代表取締役社長：中村正敏、以下 NTTSportict）は、NTT西日本株式会社 静岡支店（以下NTT西日本 静岡支店）より本業務の委託を受け、2026年2月に開催された「NTT西日本グループカップ 第58回 静岡県ユースU-12サッカー大会 県大会」（主催：一般財団法人静岡県サッカー協会）において、AIカメラを活用し、県大会全63試合の撮影・配信作業（一部、ライブ配信）に協力しました。

本大会は、NTT民営化を機に３５年にわたりNTT西日本 静岡支店がメインスポンサーとしてその歩みを支え続けてきました。

こうした長年の地域スポーツ支援を礎に、県大会全試合のライブ配信の取り組みは本年度で4年目を迎え、NTTSportictが配信を支援してまいりました。

さらに今回は、『実況・解説・ピッチレポーター』を導入し、臨場感あふれるライブ配信を実現。

伝統ある大会の価値をスポーツDXの力でさらに高める新たな試みとなりました。

NTTSportictはこれからも最新のテクノロジーを駆使し、地域スポーツの発展と子どもたちの夢を熱く応援し続けてまいります。

全63試合のアーカイブ映像はこちら↓

https://vfc-mr8fowugdbhh.vfchannel.io/

■実施内容：持続可能なスポーツ支援モデルの実証

第58回大会は以下の施策を展開いたしました。

県大会全63試合をデジタルアーカイブ化

第58回大会の県大会で行われた全63試合をAIカメラ『STADIUM TUBE』で撮影。すべてのチーム、すべての選手のプレーを、大会後も振り返り可能なデジタルアーカイブとして集約しました。

【第58回大会より導入】ライブ配信を進化

準決勝・決勝の3試合は新たに、実況・解説・ピッチレポーターを起用し臨場感あふれるライブ配信を実現。また、AIカメラに加え複数のカメラの映像を独自システム『STADIUM TUBE Touch』を用い、オペレーターがタブレット1台で視点を切り替える「マルチアングルライブ配信」を実現。選手の表情やベンチの歓喜をダイナミックな映像で描き出し、テレビ中継さながらの臨場感に迫りました。

■配信ページ内にスポンサーCM

AIカメラに有人カメラを組み合わせより臨場感のある映像にテロップやリプレイ映像を挿入し本格的なライブ配信を実現準決勝・決勝では実況解説付きの本格中継を実施決勝戦では、複数のカメラ映像を加え配信

配信ページ内に広告枠を設置。スポンサーのＣＭを配信することで、プロモーション媒体として活用する試みを実施。ICTを活用した持続可能なスポーツ支援モデルの実証を行いました。

■ 保護者・関係者からの反響

今大会の配信に対し、保護者や指導者の方々から多くの反響をいただいています。

保護者の声：「実況や解説付きで、試合を見ることができて感動しました。子どもたちの大切な節目を記録し続けてくれるこの取り組みが、後輩たちの代まで続くことを強く願っています。」

保護者の声：「家族にとってこの試合映像は一生の宝物です。遠方の祖父母も配信を通じて応援でき、振り返って皆んなで一緒に映像を見ることで家族が一つになれました。」

指導者の声：「毎年、県大会の全試合をアーカイブしていただいたことで、どのチームも平等にスポットライトを浴びています。指導の振り返りにも直結しており、ぜひ今後も継続していただきたいです。」

■配信映像等はNTT西日本静岡支店「静岡県の少年サッカー応援サイト」を参照願います。

https://www.ntt-west.co.jp/shizuoka/soccer/

【株式会社NTTSportict 会社概要】

会社名：株式会社NTTSportict（NTTスポルティクト）

所在地：大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号NTT西日本 QUINT BRIDGE3階

代表者：中村正敏

設立：2020年4月1日

HP：https://nttsportict.co.jp/

【事業概要】

・AIカメラを活用したアマチュアスポーツ等による映像ライセンス獲得及び映像配信事業

・広告・放映権・動画コンテンツの制作、販売

・上記に付帯または関連する一切の事業 等

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社NTTSportict 広報担当 小林 E-mail：sppr@nttsportict.co.jp