【初出版】お金の不安の9割は、お金の問題ではない―― 2,000世帯の相談から導いた、諦めないためのライフプランニング新常識

ブロードマインド株式会社

ライフプラン実現を支援する金融サービスを開発・提供するブロードマインド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊藤清）で2,000世帯以上のコンサルティング実績を持つFP（ファイナンシャルプランナー）・中村哲規が、当社として初の書籍『お金より先に"生き方"の話をしよう～後悔しないためのライフプランニング～』（クロスメディア・パブリッシング）を発売します。

発売日は4月10日ですが、本日よりAmazonにて予約受付を開始しました。

■執筆の原点：東日本大震災で知った「選択」の重み

著者のFPとしての原点は、2011年3月11日、故郷である福島での経験にあります。震災という未曾有の事態の中で、中村は公的支援があっても情報が届かず生活が困窮していく人たちを目の当たりにしました。「お金があっても選択できないことがある。でも同時に、お金が足りないと思い込み自ら諦めてしまっていることもある」。知っているか、知らないかが、人生の選択肢を大きく左右する--この気付きが、現在の中村の活動の根幹となっています。

■「諦めなくていいこと」があるかも知れないことに気付いてほしい

「老後2,000万円問題」「止まらない物価高」。現代の日本人の多くが、将来に対して漠然とした「お金の不安」を抱えています。著者が2,000世帯以上の相談に乗る中で目にしたのは、金銭的な不安から、本当は叶えられるはずの願いを無意識に諦めてしまっている人々の姿でした。

「教育費がかかるから、子どもは1人で我慢しよう」

「高い住宅ローンが不安で、家を買う踏ん切りがつかない」

「やりたい仕事があるけれど、収入が下がるから諦めよう」

こうした「諦め」の多くは、実はお金そのものの不足ではなく、「どう生きたいか」という人生の軸が明確になっていないことから生まれていると筆者は指摘します。本書は、お金の計算や節約術の前に「生き方」から考える重要性を説き、読者が自分らしい選択を取り戻すための指針を示します。

▼▼▼こんな方におすすめ▼▼▼- 結婚、出産、住宅購入、転職など、お金が理由で後悔したくない、自分たちらしい選択肢を選びたい- SNSや本で情報収集はしているものの、結局「自分の場合はどうしたらいいのか」が分からず動けない- 新NISAなど始めたものの、「自分の人生にとって、本当にこれで足りるのか」と聞かれると自信が持てない- 住宅ローンという大きな決断ができず、賃貸か購入かどちらが良いか見極められないまま時間が過ぎている- 日々やり繰りはしているが、将来までの長い人生を直視することに漠然とした恐怖を感じる- 自分たちの将来、親の老後など、お金について不安な要素がたくさんある予約ページを見る :https://www.amazon.co.jp/dp/429541199X

■本書の特徴：プロのコンサルティングを一部「追体験」

本書は、読者が一歩ずつ自分の人生と向き合える「体験型」の構成となっています。

- 「お金の不安」を紐解く: 生活者を取り巻く環境を整理し、なぜ今「生き方の話」が必要なのかを解説します。- 理想の人生を「描く」: 理想の人生をどんな解像度で捉えればよいかをワーク形式で考えます。- 理想と現実を繋ぐ「解決策」: ギャップを埋めるのは我慢や節約だけではありません。制度活用、キャリア、時間の使い方など、多角的な視点から「諦めないための選択肢」を伝授します。

■ 目指すのは「FPが必要のない世界」

著者には「FPが必要のない世界」を作りたいという信念があります。誰もが自分でライフプランを立てられ、自信を持って大切なお金の選択ができる。本書はその世界を実現するための第一歩として、現場で培った2,000世帯の知見を惜しみなく注ぎ込みました。

▼著者：中村哲規より

「多くの方が『お金がたくさんあれば不安は消える』と信じていますが、実際には資産を多く持つ方でも不安を抱えています。それは、お金を『何のために使うか』という生き方の軸が抜けているからです。ただ殖やす・残すということではなく、自分らしい人生を描く一歩を踏み出していただくことが、私の願いです。」

■ 書籍概要

- タイトル： お金より先に“生き方”の話をしよう ～後悔しないためのライフプランニング- 著者： 中村哲規- 出版社： クロスメディア・パブリッシング- 発売予定日： 2026年4月10日- 金額：1,815円（税込）- 販売場所： 全国の書店、Amazon他ネット書店

▼Amazonでは本日より予約開始しております。以下よりご購入ください。

https://www.amazon.co.jp/dp/429541199X

■ 著者プロフィール

中村 哲規（なかむら・てつのり）

ブロードマインド株式会社 事業開発部マネジャー

金融教育プログラム『ブロっこり』開発責任者

ファイナンシャル・ウェルビーイング推進リーダー

福島県出身。東日本大震災を機に、人生における選択の重要性を痛感。2014年、ブロードマインドに新卒入社後、FPとして2,000世帯超のライフプランニングに携わる。入社2年目でMDRT会員に。

誰もが必要なお金の知識を持ち、自分で選択・判断できる“FPが必要のない世界”を理想に掲げ、2023年より事業開発部にて金融教育サービスの開発・提供を担当。現在は法人向けの教育プログラム『ブロっこり』の開発責任者を務める傍ら、大学での講義・セミナー講演活動などを通じて、理論と実務を融合した金融教育の普及に尽力している。プライベートでは2児の父として日々奮闘中。

保有資格：2級ファイナンシャル・プランニング技能士、TLC（生命保険協会認定FP）、一種外務員資格（IFA）

▼これまでの中村の活動（一部抜粋）

【セミナーレポ】ブロードマインド 中村が解説｜年収差1,000万円を埋める効果も。ファイナンシャル・ウェルビーイングが従業員の幸福度を左右する

https://note.com/b_minded_pr/n/n43e027357d5c

ブロードマインド中村が前野隆司教授と登壇！日本初「ウェルビーイング学部」学部長と探る、従業員幸福度の新機軸

https://note.com/b_minded_pr/n/nd58942d6d222

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、人々のライフプラン実現をサポートする金融サービス開発カンパニーです。2002年の創業以来、特定の金融機関に属さない独立した立場から個人・法人のライフプラン実現をワンストップで支援しており、東京証券取引所グロース市場に上場しています。

主力サービス『マネプロ』では、FP資格保有率100%（※1）の専門家が、保険・証券・住宅ローンといった幅広い選択肢から、約60社の提携先商品を横断的に組み合わせてご提案します。特定の金融機関に偏らない公平な立場で、納得のいくまで無料でご相談いただけます。累計相談実績20万件・顧客満足度98.9%(※2)を達成しており、業界内でもいち早く全国オンライン相談体制を構築しています。

企業従業員向けの金融教育プログラム『ブロっこり』は、日本の人事部「HRアワード2025」（後援：厚生労働省）プロフェッショナル部門に入賞しました。

これからもフィナンシャルパートナーとして“誰のための金融か”を問い続け、「あるべき姿の金融」を社会に実装することを目指してまいります。



※1・※2 2025年6月時点

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◆会社名：ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）

◆代表者：代表取締役社長 伊藤清

◆本社所在地 ：〒150-6233 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33階

◆設立：2002年1月

◆上場市場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：7343）

◆事業内容：フィナンシャルパートナー事業

（個人・法人向けFP相談サービス・ライフプランニング支援や、金融教育／ファイナンシャル・ウェルビーイングに関するデジタルプロダクトの開発提供）



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◆プレスリリース・取材に関するお問い合わせ

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