REMODELA株式会社が提供する「入居時チェック・AI退去立会」を付帯した保証サービス開始のお知らせ

ジェイリース株式会社

ジェイリース株式会社（本社：東京都新宿区・大分県大分市、東証プライム市場：7187、以下、ジェイリースと表記）は、REMODELA株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：福本拓磨、以下、リモデラと表記）が提供する「入居時チェック」および「AI退去立会」を付帯した保証サービスの提供を開始したことをお知らせいたします。

〈 本サービスの概要 〉

賃貸管理業界では、退去時の原状回復費用をめぐるトラブルや、入居時の物件状態の記録不備に起因する紛争が依然として大きな課題となっています。また、管理会社の人手不足も深刻化しており、立会い業務の効率化と品質の標準化が急務となっています。

ジェイリースの保証サービスに、リモデラの「入居時チェック」および「AI退去立会」サービスを付帯することで、 退去時の室内状況を客観的に分析し、トラブルを未然に防止することが可能になります。

サービスの内容

（1）入居時チェックサービス

入居時の物件状態をスマートフォンで撮影し、記録・データ化します。これらのデータを退去時の記録と比較することで、退去時の責任範囲を明確化し、公正な原状回復判定の基盤を構築します。

（2）AI退去立会サービス

AIによる動画解析技術を活用することで、退去時の室内状況を客観的に分析し、傷や汚れを抽出します。さらに、賃借人からの連絡内容を踏まえ、国土交通省が制定した『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』・賃貸借契約書・入居年数を総合的に勘案し、費用負担を算出。賃借人との合意形成を図ることで、トラブルを未然に防止します。

〈 リモデラについて 〉

社名 ： REMODELA株式会社

代表者 ： 代表取締役 福本 拓磨

設立 ： 2020年7月１日

資本金 ： 273,760,328円

本社所在地 ： 〒530-0015 大阪府大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル2階

ホームページ ： https://about.remodela.jp/

事業内容 ： 不動産管理業務における業務支援SaaSの運営・開発

ジェイリースはこれからも充実した保証商品の開発に積極的に取り組むとともに、AIを活用した高付加価値のインフラを構築することで、入居者の皆さまや不動産会社・オーナーの皆さまにとって、利便性の高い商品・サービスを提供してまいります。

〈 本件に関するお問い合わせ先 〉

ジェイリース株式会社 業務企画部

E-mail：eigyosuishin@j-lease.jp