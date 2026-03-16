（株）ワールド、「健康経営優良法人2026」に2年連続認定

株式会社 ワールド

株式会社ワールド（本社：神戸市、代表取締役 社長執行役員：鈴木 信輝）は、このたび、健康経営の普及促進に向けて経済産業省および日本健康会議が推進する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。本認定は昨年に引き続き2回目となります。

ワールドグループは「創造全力、価値共有。つねに、その上をめざして。」をコーポレートステートメントに掲げ、B2C事業とB2B事業の2つのセグメントを軸に多様な事業を展開する価値創造企業グループです。その価値創造を推進するうえで、最も大切で欠かせない社員と、その社員を支えてくださっているご家族の双方の健康維持・向上に取り組んでいます。

具体的には、健康保険組合と協力した業務時間内での特定保健指導、ストレスチェックを活用した職場改善、当社独自のヘルスリテラシーチェックなどを実施しており、今回の認定はこれらの取り組みが評価されたものです。

今後も、社員一人ひとりが主体的に心身の健康の維持・向上に取り組める環境を整え、日々変化する健康ニーズに応じた施策を推進しながら、「いきいきと安心して働き続けられる職場づくり」に努め、事業を通じて地域や社会に貢献してまいります。

経済産業省と日本健康会議が推進する「健康経営優良法人認定制度」は、地域の健康課題や日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。



＜ご参考＞

・経済産業省

「健康経営優良法人認定制度」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

・ワールド

「健康経営宣言」

https://corp.world.co.jp/csr/pdf/Health_Management_Declaration2025.pdf

「パートナーシップ構築宣言」

https://www.biz-partnership.jp/declaration/70363-05-03-hyogo.pdf

「お取引先様行動原則」

https://corp.world.co.jp/csr/pdf/world_transaction_action.pdf

＊お取引先様に本原則への理解と遵守をお願いしております