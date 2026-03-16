ジンギスカン専門店『大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん』小学生食べ放題値下げ＆春休みシーズンからお子様連れ来店施策を開始

株式会社一家ホールディングス

株式会社一家ホールディングスの連結子会社である株式会社一家ダイニングプロジェクト（本社：千葉県市川市、代表取締役社長：武長 太郎）が運営する、こだわりの羊肉を使ったジンギスカン専門店『大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん』（以下、ラムちゃん）は、家族での外食をより気軽に楽しんでいただくことを目的に、2026年3月1日(日)よりこれまで2,574円(税込)で提供していた小学生食べ放題※1を、1,848円(税込)に価格改定いたしました。さらに春休みシーズンに合わせ、2026年3月20日(金)よりアプリ会員様限定で、お子様連れでの来店時に利用できる最大20％OFF※2クーポンを配信いたします。ラムちゃんではソファ席を備えた店舗もあり、お子様連れの来店でも利用しやすい空間づくりを行っています。一部店舗ではキッズメニューも提供しており、出店エリアの利用者層に合わせた店舗運営に取り組んでまいります。

※1 未就学児は無料です

※2平日はお会計金額から20％OFF、週末(金・土・日・祝前日・祝日)はお会計から10％OFF

「小学生食べ放題」詳細

食べ放題イメージ

これまで小学生の食べ放題は2,574円(税込)で提供していましたが、2026年3月1日(日)より1,848円(税込)へ価格変更いたしました。ご家族での外食をより気軽に楽しんでいただける価格設定としています。なお、未就学児は無料で食べ飲み放題をお楽しみいただけます。

アプリ会員様向け「お子様連れ来店クーポン」詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20880/table/297_1_99bd1e31db0d3d541b083280f9f56263.jpg?v=202603160851 ]

2026年3月20日(金)に、アプリ会員様にお子様連れで来店された時に利用できる期間限定クーポンを配信します。春休みにぜひご家族連れでご来店ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/20880/table/297_2_3e87db38cf8c96c1ea0549b5c75ee542.jpg?v=202603160851 ]店舗内観(越谷レイクタウン店)店舗内観(おおたかの森店)

一部店舗ではキッズメニューも展開

ラムちゃん一部店舗ではお子様向けメニューも提供しています。

【対象店舗】

・おおたかの森店

・武蔵浦和店

・越谷レイクタウン店

【キッズメニュー】

・鶏のから揚げ2個 480円(税込528円)

・選べるふりかけおにぎり 250円(税込275円)

・しゃかしゃかポテト 480円(税込528円)

・ソフトクリームアレンジ（小学生以下無料）

「大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん」とは

店舗検索・ご予約はこちらから :https://ramuchan.jp/search/

「大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん」は、2019年7月に千葉県柏市に初出店した、ジンギスカンとハイボールを楽しむ大衆酒場です。全卓にハイボールタワーを設置し、お客様ご自身が好きなタイミングで注げる飲み放題や、独自の製法で熟成した柔らかく旨み豊かで臭みのないラム肉のジンギスカン、国産野菜を提供しています。

今後は短期的には一都三県を中心に出店を進めながらブランドの認知を高め、将来的には「ジンギスカンといえばラムちゃん」と想起いただけるポジションを確立することを目指しています。さらに、フランチャイズ展開も視野に入れ、全国へのブランド拡大を進めてまいります。

お得なアプリ会員制度

ラムちゃん公式サイト :https://ramuchan.jp/ラムちゃん公式Instagram :https://www.instagram.com/ramuchan_jingisukan/ラムちゃん加盟店募集中 :https://ikka-holdings.co.jp/ramuchan-fc/

ラムちゃん公式アプリをダウンロードし、店舗で入会金200円(税込)をお支払いいただくと、来店ごとに来店スタンプが貯まり、来店回数に応じて特典を得られます。

「大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん」会員5大特典詳細（2026年3月2日(月)～）

- 21時以降60分600円(税込660円)のハイボール飲み放題が0円で利用可能- 通常+220円(税込)の7種飲み放題が0円でグレードアップ- スタンプが5個貯まるごとに「食べ放題0円クーポン」プレゼント- ご来店ごとに最大お会計0円になるガチャに挑戦- 誕生月はお会計20%OFF（有効期限：お誕生月1ヶ月、期間中一度限り有効）

※各特典の詳しい利用条件はこちら(https://ramuchan.jp/topics/1629/)をご確認ください。

App Storeからダウンロード :https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93/id6468990182Google Playからダウンロード :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.ramuchan

【一家ホールディングス概要】

会社名：株式会社一家ホールディングス

所在地：千葉県市川市東大和田2-4-10

代表者：武長 太郎

事業内容：グループ会社の経営管理 / 多業種飲食店の経営 / ブライダル事業

店舗数：東京 千葉 埼玉 神奈川 直営89店舗(2025年12月末現在)

設立：2021年10月1日

資本金：50,741,650円（2025年12月末現在）

URL：https://ikka-holdings.co.jp/

一家ホールディングスは“おもてなし”を軸に飲食事業、ブライダル事業、レジャー事業を展開しています。「屋台屋 博多劇場」「大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん」「にのや」等の他業種飲食店を運営。2012年には飲食事業で培った「おもてなしの心」を武器にブライダル事業へ参入。東京タワーを目の前に臨む結婚式場「The Place of Tokyo」を設立し、ウェディング総合情報サイト「みんなのウェディング」の結婚式場口コミランキングでは、料理部門は7年連続第1位を受賞、ゲストハウス部門でも第1位を受賞(2023年10月1日時点)した人気式場を運営しています。2024年にはレジャー事業および宿泊事業の運営を目的とする株式会社一家レジャーサービスを設立。”おもてなし“のリーディングカンパニーを目指すため、様々な事業に挑戦し、グループミッションである『あらゆる人の幸せに関わる日本一の”おもてなし“集団』を目指してまいります。