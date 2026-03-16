健康経営優良法人2026 (大規模法人部門)認定のお知らせ

はごろもフーズ株式会社

はごろもフーズ株式会社（本社：静岡県静岡市 社長：後藤佐恵子）は、このたび経済産業省が定める「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されましたのでお知らせいたします。

当社の「健康経営」への取り組み

当社は、社員の心と身体の健康に配慮した健康経営の取り組みをより一層推進するため、「はごろもフーズ健康経営推進方針」を制定しています。

はごろもフーズ健康経営推進方針

▼社員が心身ともに健康であることは、その家族の幸せの基盤でもあり、各々の個性や能力を存分に発揮する基本と捉え、企業の持続的な成長につながると考えます。

▼はごろもフーズの経営理念である「人と地球に愛される企業を目指します。」のもと、全社で自信・働き甲斐・生き甲斐の持てる会社を実現するため、これからも社員の健康維持・増進を推進してまいります。

運動施設（スポーツジム、ヨガ施設等）を利用する費用を補助する制度を設けるなど、特にメタボリスクの高い従業員に健康意識を高めてもらうとともに、特定保健指導も積極的に受けてもらい、全従業員に対して生活習慣病を未然に防ぎ、健康な身体づくりを推進する働き掛けをおこなっています。

今後も社員が自信・働き甲斐・生き甲斐を持って、安全で安心して働ける職場づくりに積極的に取り組み、健康経営の推進・強化に努めながら会社が継続的に成長し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

健康経営・健康経営優良法人制度とは

「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。「健康経営」は、日本再興戦略、未来投資戦略に位置づけられた「国民の健康寿命の延伸」に関する取り組みの一つです。

【本件のお問合せ先】

報道関係の皆様：はごろもフーズ株式会社 企画部 担当 牧田 TEL 054-288-5208

お客様：はごろもフーズ株式会社 お客様相談室 TEL 0120-123620（受付時間 平日9:00～17:00）

ホームページ https://www.hagoromofoods.co.jp/