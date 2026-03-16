クラウドPBX「INNOVERA」、ニーズ拡大に応えAutocall機能の多言語対応を可能に

株式会社プロディライト

電話のDXを推進する株式会社プロディライト（大阪市中央区：代表取締役社長 小南 秀光、証券コード：5580、以下プロディライト）は、クラウドPBX「INNOVERA」にてAutocall機能の多言語対応をスタートしたことをお知らせいたします。

■Autocall機能とは

Autocall機能とは事前に設定された条件やリストに基づいて、システムが自動的に電話を発信する機能です。着信対応の自動折り返しや予約確認、契約更新の督促、アンケートの実施、キャンペーンの案内、顧客への定期的なフォローアップ、緊急連絡など、様々なシーンで利用され、業務の省力化や対応スピードの向上、顧客満足度の向上に貢献しています。

■クラウドPBX「INNOVERA」Autocall機能の多言語対応概要

クラウドPBX「INNOVERA」Autocall機能の多言語対応は、テキストで入力した日本語の音声ガイダンスを、他言語に翻訳・音声合成し、即時または予約で発報できる機能です。

対応言語は以下の10種類です。

・日本語

・英語

・韓国語

・中国語（簡体）

・中国語（繁体）

・ベトナム語

・タイ語

・ポルトガル語

・フランス語

・スペイン語

■ガイダンス登録・翻訳について

効率的に複数の言語でのガイダンスが作成できます。まず、原文となるガイダンスの内容を日本語で入力し、翻訳する言語を選択すればAIによる翻訳が実行されます。翻訳する言語は複数選択でき、一度の操作で多言語の翻訳が可能です。必要に応じて翻訳結果を修正し、音声合成を行います。録音や音声ファイルのアップロードも行えます。音声合成に使用する話者（男性／女性）の選択や、音声の再生速度の調整も可能です。

■発報について

作成したガイダンスごとに設定するため複数の言語に翻訳していても1回の操作で設定できます。電話番号と言語コードで指定すれば複数言語の同時発信も可能です。まず、設定一覧画面から発信を選び、回線（発信元の電話番号）を選びます。モジュールはAutocall多言語翻訳を、Autocall名称は発報したいガイダンス名を選択します。発報のタイミングは即時を選ぶか、もしくは発報したい日時を入力します。発報予約は30日先まで登録可能です。呼出時間（着信側の鳴動時間）も設定できます。また発報先については、個別入力とCSVファイルでの一括登録を行えます。

■再コールについて

再コールの設定も非常に手軽に行えます。まず「Autocall予約・履歴」をクリックし、任意の発報履歴の詳細ボタンを選択し、再コールボタンをクリックします。再コールを発報する日時を指定し、条件を設定。再コールボタンをクリックすれば設定完了です。

■試用版からの追加機能について

メッセージを送るだけではない双方向のコミュニケーションツールにすべく、リアクション機能を追加いたしました。さらに、受信者の音声を録音・テキスト化する機能の追加も行いました。「言った／言わない問題」の対策にもなり、情報共有が効率化できる上にデータ活用の幅も広がりました。

※Autocall機能については「INNOVERA 2.0」が対象です。「INNOVERA 1.0」は対象外となりますのでご注意ください。

■関連するプレスリリース

クラウドPBX「INNOVERA」、Autocall機能の多言語対応 試用版をリリース！無料トライアルをご希望の企業様を募集中

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000120.000144252.html

＜株式会社プロディライト及び「INNOVERA」について＞

プロディライトは、「電話のDX」を推進するクラウドPBX「INNOVERA」(https://innovera.jp/）を提供しています。INNOVERAは、スマートフォンやPCにて会社の電話番号の発着信を可能にした現代の働き方に適した電話環境を提供する“Japan Quality”の国産クラウドPBXで、ビジネスフォン用途はもちろん、少人数のコールセンターの立ち上げ等、様々な用途に対応することもできます。

URL：https://prodelight.co.jp/

【プロディライト IR note】

ステークホルダーの皆様に当社情報をお届けする公式noteを開設しました。

是非、ご覧ください。

URL：https://note.prodelight.co.jp/ (https://note.prodelight.co.jp/)

【当社リリースについてのお問い合わせ先】

株式会社プロディライト

経営企画室 清水・野木

アドレス：communication@prodelight.co.jp

電話番号：06-6233-4555

FAX番号：06-6233-4588